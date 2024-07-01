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清幽卻又帶點距離感！初訪藍藍的島嶼（上）

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2021-05-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 台東航空站、富岡漁港、蘭嶼

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第 1 天

台東航空站 | 1 小時

第一天到松山機場搭早上九點五十五的航班到臺東航空站，大概十一點多降落，天氣一如往常的好。

富岡漁港 | 1 小時

到了臺東航空站後我們搭了事前先預定的小巴士前往富岡漁港準備搭船，若會暈船的人記得要抓時間吃暈船藥，提早去排隊可以選船尾的位置比較不會晃，船頭非常晃可能會把早餐都還給老闆。

蘭嶼 | 2 小時

開了兩個多小時的船終於踏上蘭嶼！如果可以真的會選搭德安航空的班機到蘭嶼，不過因為一天只有八班，一班內只有保留四個位子給非島民的旅客，但這趟是和R的同事一起員工旅遊，所以我們只能乖乖搭船。

到了蘭嶼後，和租車公司碰面取車後就前往民宿，我們的民宿是位於東清部落裡，蘭嶼給人的感覺和小琉球、綠島蠻不一樣的，清幽之餘還有點距離感，不曉得是初抵蘭嶼的陌生還是當地居民給予的感受，接下來的幾天要好好體驗蘭嶼的生活。

好的 雞蛋糕 | 30 分鐘

到民宿的過程被蘭嶼的雨淋了一身溼，換乾淨衣服後就出門覓食，這個時間的店家還營業中的大概只有便利商店，我們騎車沿著海岸線找了一間雞蛋糕。

包餡的雞蛋糕口味有很多，我們點了他們第一名的oreo餅及限定的花生乳酪口味，一份五顆不可混搭，拿著自己準備的環保盒坐在門口的長木椅吃著拼板舟形狀的雞蛋糕，小狗狗渴望的眼神就這樣隨著手上的雞蛋糕遊移著直到盒中只剩掉落的碎屑。

人魚和貓 | 2 小時

晚上我們到了民宿旁的人魚和貓，這間是在東清部落裡有名的餐廳，從店名就能知道這間餐廳一定有可愛的貓在一旁陪旅客吃飯。

這裡的貓非常親人，但如果看到他們在休息就不要打擾了；走進店裡會先看到工作吧台，再進去會有數張小桌，裡頭有大桌可供團體使用，店裡有販賣一些明信片、飾品等小物，我們點了清炒羊肉、泰式綠咖哩及米酒奶茶，比較讓人驚豔的是它的米酒奶茶，米酒味很香原本還有點害怕搭配起來會不會有順口，但實際上很香很好喝！看網路上很多人推薦他的辣炒山豬肉，下次會想點看看！

小米甜甜圈 | 1 小時

吃完晚餐來吃小米甜甜圈！

吃起來帶有鬆軟感又有Ｑ感，雖然是炸的但不太有油膩感（這真的很加分每次買炸甜甜圈都很怕買到油耗味很重的甜甜圈），買完必須趁熱吃真的蠻好吃的。

第 2 天

蘭嶼 東清三十三號 | 1 小時

隔天早上我們到了民宿旁的早餐店－東清三十三號，準備在體驗水肺之前先來吃口袋名單的早餐，這間有個很大的特色就是他有戶外區可以邊看海景邊吃早餐，也能坐在室內靠窗的位置看海景，但可惜第二天一樣下著小雨所以戶外區就不適合待。

不得不說住在東清真的算蠻方便的走路就可以吃到想吃的東西，晚上還能逛東清夜市附近還有便利商店；我們點了他們的招牌脆皮蛋餅、火腿蛋吐司以及法式培根捲，蛋餅如預期地很脆之外餅皮又厚實，裡頭還夾了一般蛋餅不會有的小黃瓜絲，但吃到後面還是會覺得有一點點乾；法式培根捲吃起來就像法式吐司加上培根鹹甜鹹甜的蠻特別的。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：蘭嶼║Pongso no Tao 初訪藍藍的島嶼（上）

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航空 蘭嶼 雞蛋糕

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