清幽卻又帶點距離感！初訪藍藍的島嶼（中）

跟著 Amanda Lee 於 2022-05-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 東清以斯拉商店、十三鄰、野銀海灘。

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東清以斯拉商店 | 2 小時

東清以斯拉是一間泰式餐廳，從我們民宿步行即可抵達。早上水肺體驗完之後我們就來這間用餐，位置不大的以斯拉其實只有五桌，很幸運地還有一桌空位讓我們能順利入座。

一樓是雜貨店，二樓是用餐的地方，還有隔著兩片玻璃透明門的陽台區望眼過去是一片湛藍的大海，用餐環境很有綠意，桌與桌之間也有適當的距離，整體氛氛是舒適自在的。

我們兩個人點了香茅烤肉飯、酸辣涼拌海鮮MAMA麵及鳳梨檸檬氣泡飲。餐點都非常好吃如果硬是要選一個我會給酸辣涼拌海鮮MAMA麵一票！每次去曼谷一定要吃他們的路邊攤，這個海鮮MAMA麵著實地讓我想到在曼谷吃到的味道阿～～～醬料的部份一定是重點，清爽不膩酸辣適中的醬汁搭配新鮮的海鮮及軟硬得宜的麵條，這是一份用心的餐點不容質疑阿！滿足地一口接一口再配上一旁的氣泡飲真的非常幸福。

能在離島吃到這種水準的泰式真的很不容易，我個人超愛這間店，下次來蘭嶼一定還會再來。

十三鄰 | 10 分鐘

吃完泰式我們接著順路往下騎，到了朋友推薦的飲料店：十三鄰。

他們的TOP1是芋頭、地瓜鮮奶，身為芋頭控我們是衝著十三鄰的芋頭鮮奶來的，芋頭鮮奶蠻濃郁的愛芋頭的朋友不要錯過，記得帶自己的環保杯配上粗吸管唷！

野銀海灘 | 40 分鐘

再來就是騎車亂晃時間！

趁著沒下雨的時候環了半島，走走停停地享受剛下完雨空氣中瀰漫的濕氣，沿著海岸線任風舒緩因口罩微悶的臉頰。

雙喜地下屋導覽 | 1 小時

晚上是地下屋導覽的時間，我們是找野銀這裡的雙喜地下屋導覽。

地下屋是砌石成牆，以木材為樑架，茅草或鐵皮做頂，鑿地而建之建築物。

從主屋外到內構造都讓人嘖嘖稱奇，主屋外的靠背石最大的那一塊代表著一家之主，其次為妻子；大哥說若家中有人去世，喪禮期間會將其中一塊暫時倒下，讓村民知道此消息。

走下狹窄的階梯我們坐在最外的飯廳聽著大哥解說地下屋設計概念，大哥說階梯的狹窄設計是為了讓壞人離開時好在腳上作記號，等到隔天天亮時看腳就能知道昨晚是誰闖進了家裡；頭項上掛著滿滿的獸骨，則是象徵著該家財富與榮耀多寡。

穿過小門我們到了中層，中層最內側有生火的痕跡那是煮飯的地方，而大家就寢的床也位於這個中層，大哥說這裡可以睡很多人之外，設計傾斜的木板為了就是讓尿床的困擾能更順利排除；穿過另一個小孔我們到了第三層，這裡是儲物間及煙燻飛魚的地方。

若有來蘭嶼非常推薦地下屋導覽的行程，聽著當地人分享他們的故事觀光他們特有的地下屋建築外還能幫助他們離島的生活，是一個深度旅遊的好方法！

雯雯芋頭冰 | 30 分鐘

聽完地下屋道導覽又繼續我們的尋芋之旅了!

在紅頭部落的雯雯芋頭冰激推！

這大概是我吃過最濃郁的芋頭冰了，綿密的口感配上濃濃的芋頭香氣，芋控絕對不能錯過；店內還有販售明信片及手工小物，吃完也能逛逛買個紀念品。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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