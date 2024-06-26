7月壽星吃到飽5折！ 「新千葉火鍋屏東店」全新開幕優惠 芒果季、八蒜麵包大肆品嘗

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-09-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 高雄海洋文化及流行音樂中心、衛武營都會公園、大東文化藝術中心。一波又一波藝文、音樂、展演、設計的美學休閒場域和活動正在高雄興起，曾以港灣、工事、眷村等生活意象的高雄，一點一滴注入藝術量能，旅程從高雄流行音樂中心開始，跟隨著自然光線下，捕捉藝文建築天際線的變化吧！我特別喜歡先從音浪塔開始，讓自己感染台灣時下最夯的藝文話題，再到衛武營品味國際級作品的意境，接著我會來到大東文藝中心挑一個自己近期感興趣的藝術領域，補充一些專業見識，最後才前往高美館、金馬賓館和高雄總圖，透過親身走入其境，沉浸之中，將藝術靈感滿載而歸。設計這一條高雄藝文建築巡禮路線，送給喜歡藝術的你！

2024-06-26 09:00