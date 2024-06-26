7月壽星吃到飽5折！ 「新千葉火鍋屏東店」全新開幕優惠 芒果季、八蒜麵包大肆品嘗
美食結合日本藝術風格！ 全屏東最大吃到飽餐廳「新千葉火鍋屏東店」全新開幕，以日本浮世繪畫風，把美食與藝術融合在一起，歡慶新店開幕，屏東店推出一系列活動，千葉集團更祭出七月壽星優惠，及推出時令芒果季美食、八蒜麵包排隊美食，統統吃得到！
新千葉火鍋突破吃到飽極限，全新火鍋菜色可享用螃蟹、嫩肩牛、雪藏鮮嫩梅花豬、choice雪花牛、天使紅蝦、野生大海蝦、鮑魚、CAB安格斯霜降牛、SRF極黑和牛等不同套餐組合，更有蛤蠣蜆精鍋、麻辣鍋、海鮮鍋、味噌鍋、雞湯鍋、壽喜鍋…還有素食鍋物，讓大家吃到痛風也甘願。
為歡慶開幕，新千葉火鍋屏東店主打火鍋百匯吃到飽499元起，至6/26止，推屏東人身份證T開頭，用餐優惠打9折；6/27至7/3店內拍影片上傳社群媒體，全桌享9折優惠；7/4至7/10消費滿3000元送VIP卡一張(價值500元)，以上活動限成人開鍋，A、B餐適用。
此外，呼叫七月壽星，持VIP卡吃千葉火鍋，千葉火鍋VIP壽星本人5折、一般壽星85折優惠；享千葉火鍋VIP壽星本人75折，一般壽星9折；新千葉火鍋VIP壽星本人Ａ、Ｂ餐85折優惠！
全台千葉霸氣迎接盛夏新鮮芒果季，來自台南、屏東芒果新鮮上桌，有金煌芒果、愛文芒果，果肉厚實Q彈、濃郁香氣，今夏就用清涼香甜芒果來消暑氣！
七月份全台千葉火鍋全新推出台灣排隊經典美食「八蒜乳酪麵包」，每顆麵包都抹上厚厚的大蒜醬汁，讓整間火鍋店彌漫超濃郁大蒜麵包蒜香四溢，一口咬下外酥內軟，夾帶著蒜香和奶香美味齊發，在全台千葉不用加價就能享用得到喔！
【新千葉火鍋-屏東店】
營業時間：11:00-11:00
營業地址：屏東縣屏東市太原路17-1號
訂位專線：08-766 6282
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