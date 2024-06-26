高雄市區1日遊！典藏美術館、前衛表演廳、大樹圖書館的藝術文化旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-09-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 高雄海洋文化及流行音樂中心、衛武營都會公園、大東文化藝術中心。

一波又一波藝文、音樂、展演、設計的美學休閒場域和活動正在高雄興起，曾以港灣、工事、眷村等生活意象的高雄，一點一滴注入藝術量能，旅程從高雄流行音樂中心開始，跟隨著自然光線下，捕捉藝文建築天際線的變化吧！

我特別喜歡先從音浪塔開始，讓自己感染台灣時下最夯的藝文話題，再到衛武營品味國際級作品的意境，接著我會來到大東文藝中心挑一個自己近期感興趣的藝術領域，補充一些專業見識，最後才前往高美館、金馬賓館和高雄總圖，透過親身走入其境，沉浸之中，將藝術靈感滿載而歸。

設計這一條高雄藝文建築巡禮路線，送給喜歡藝術的你！

高雄海洋文化及流行音樂中心 | 1 小時

高雄流行音樂中心園區的不規則六角形屋頂、獨特的玻璃帷幕，為港灣增添新風貌，串連高雄港、音浪高低塔、珊瑚群礁複合空間、海豚步道展演空間、鯨魚堤岸景觀台，猶如將海底世界搬到岸上，展開一場海上華麗舞台。

有了海灣相襯，無論日夜晴雨，高雄流行音樂中心都能演奏高雄港灣獨特的樂章，而他確實也是最繁忙、最活潑的戶外藝文表演場域，有時是煙火施放，有時是燈光秀。還曾經有LINE貼圖與六位創作者合作的大型水上氣球裝置藝術：無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、貓爪抓、可布魯的豆卡頻道、VITA VITA ‧ 塔仔不正經、PPmini小小企鵝等。

衛武營都會公園 | 2 小時

漫步其中的你也是別人眼中的一幅展演~

充滿科技感與前衛風格，遠遠看過去，衛武營國家藝術文化中心宛如一艘純白色太空船緩緩降落在草地之上，為人們帶來一場場超乎視聽的藝文靈感；

走入衛武營建築體之中，明明是半開放式的公共空間，總屏蔽了相隔不遠的馬路雜音，其中的音樂廳、歌劇院、表演廳、戲劇院、展演廳等更加深化這般聲學效果，每一寸的精密調整，都能影響觀眾不同的觀賞體驗，不僅如此，衛武營建築體也保留了高雄造船工藝元素，例如吃水線刻度、船隻焊接痕跡、輪船鋼板皮殼等，和亞洲元素，旅人們快發揮你的觀察力，一一尋訪吧！

大東文化藝術中心 | 1 小時

斗大透光的熱氣球天棚懸浮半空，弧形帶來了變化多樣的光線、氣流和色彩，旅人站在球體之下顯得如此渺小，卻又雀躍仍有好大的進步空間。

大東文化藝術中心是一座多功能藝術中心，我特別喜歡他的藝術圖書館，超過十萬冊世界各國原文書籍和多媒體出版品，涵蓋電影、音樂、戲劇、舞蹈、雕塑、繪畫、書法、工藝等類型，你可以挑張喜愛的藝文作品並預約影音視聽室，獨享一個午後，若等到傍晚時分，還有可能遇上薄膜燈亮起與水舞噴泉表演。

高雄市立美術館 | 2 小時

地點偏北，開館將近1/4個世紀，相較其餘數個藝術展館，高雄市立美術館算是資歷最深的，卻也堪稱是孕育無數高雄藝術人的搖籃。

高美館硬體空間雖不比新穎建築，但館內外的公共藝術作品、雕塑公園、兒童美術館、甚至挑選的展覽議題，總以雙向溝通的方式，與人們產生互動，作為一位資深老前輩，高美館總人的感覺海納百川，把藝術走向生活，時不時就想前往與親近。

金馬賓館 當代美術館 ALIEN Art Centre | 2 小時

當代藝術對人們影響之深，如流行音樂、戲劇影視，早已延伸至家室空間與街頭審美，而不可避免的，多媒體聲光與跨載具互動應用，也正在型塑一種全新的文化；

位於鼓山的金馬賓館當代美術館結合上述兩者，讓當代藝術結合不同以往的知覺、視覺、燈光、音樂、香氛、家俱等感官體驗，透過空間的鋪排，展現另一種跨越時空的合奏、錯位或平行延伸，賦予藝術作品全新生命。對當代影視音樂作品著迷的人，來到此處一定能夠讓你有重新認識作品視角的喜悅感。

高雄市立圖書館總館 | 1 小時

打破水泥建築的單調高牆，改以一顆大樹和禮物盒為構想，巨型天井設施呈現挑高、無柱、視野開闊的文學閱覽空間；

高雄市立圖書館總館一共8層樓，館藏百萬冊書籍，草皮綠地與草本植栽擺飾各個角落，前一秒翻閱名著，後一秒像是踏入樹林，實現了讀萬卷書不如行萬里路的理想境界，而一日汲取藝文能量之後，高雄總圖相當適合作為好好沉澱思緒的所在。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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