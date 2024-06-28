恆春包棟Villa！齊全配備愜意入住 優雅格調暖心設計超Chill





藏身在屏東最南端恆春小鎮巷弄裡的【青鳥嶼海民宿】，為2024年新開幕的休閒渡假風包棟Villa民宿，同時也為寵物友善民宿。寬敞舒適的住宿空間、暖心居家的質感擺設，以及完善齊全的設備需求，還有配合停車場，適合來此住個三天兩夜，儼然成為旅客享受私人度假時的最佳選擇！

▲民宿位於轉角處。

入口處除了可以停放車輛之外，還配有完善的派對用設施，如BBQ烤肉設備、小型半戶外派對戲水池等通通有，讓前來住宿的房客們能來場拉近距離的烤肉泳池派對活動！

▲另外配有符合現代綠能需求的電動車充電設備。

穿越大門踏進其中，一股充滿窩心感便撲面而來。大廳空間不僅寬敞、明亮，還特別選用的金佳憶手工沙發，坐起來相當舒適！另外包棟民宿不可或缺的娛樂休閒設備，則提供可彼此交流牌技的電動麻將桌、拉近感情歡唱必備的KTV，以及多人、親子同樂首選的任天堂Switch遊戲機，在86吋大螢幕的電視呈現下，既像包廂又像在電影院，享受感滿分！

廚房空間也可自由使用，不僅提供基本的鍋具、碗筷、餐盤、RO逆滲透飲水機、大空間冰箱、微波爐、奶瓶消毒鍋、Nespresso 膠囊咖啡機，同時也為旅客們預備一些泡麵、乾糧的部分，讓夜裡想吃點小物解饞無須再次外出！

▲除了擁有完整的廚具系統櫃，冰箱內更會事先準備定量的飲品，讓你在享用烤肉活動之餘，也能暢飲到冰涼的飲料！

民宿內的房型主要為雙人房與四人房，除了基本的盥洗備品、日常用品及各式配備齊全之外，每間房型也均採用日立恆溫空調冷氣，將房間溫度控制得剛剛好，不會過冷或過熱，更配有獨立音響設備，床墊的部分更是採用龍馬名床6×6.2大床、枕頭也有選用軟硬枕搭配，讓有認枕頭習慣的人也能一覺到天亮！

▲另有增設夜晚氣氛燈的配備，氛圍感極佳。

▲良好的採光氛圍，放鬆感油然而生。

▲乾溼分離的衛浴設備。

▲圓拱流線型的裝潢設計，帶出一份頗具格調的質感氣息，讓人眼前為之一亮！

▲四人房型空間內另有配置有情門沙發與Yogibo懶骨頭沙發，想慵懶地在上方躺上一天都不是問題！

▲二樓四人房擁有浴缸設施，可在其中舒爽的泡澡，將一身的疲勞盡數褪去。

除了一樓大廳及二三樓住宿空間之外，四樓另外準備孩童室內遊戲空間，能給孩童們在其中自在的玩耍，讓爸爸媽媽們能徹底解放一下！

除了遊戲空間之外，四樓另一面額外配有大面積的晾曬空間及LG滾筒洗衣機，及，更準備適量的洗衣粉供旅客使用，相當貼心。若為多日旅遊住宿，無須過於擔心衣服的換洗問題。

「青鳥」本身為幸福的象徵，老闆娘希望透過自己精心佈置的裝潢擺設，並站在旅客的角度一一設想，打造出最貼近人心的暖心質感包棟民宿，優雅的空間與舒適、乾淨的環境，是旅客們到恆春旅遊的不二之選！

▲青鳥嶼海本身可最多容納14人，若有更多人數上的需求，隔壁的「青鳥花民宿」也同為老闆娘的民宿空間，皆可進行相關詢問。

【青鳥嶼海民宿】

營業地址：屏東縣恆春鎮恒福一街66號

營業時間：當日15:00後可入住，隔日11:00退房

停車資訊：特約停車場

店家電話：0953244123

粉絲專頁：bit.ly/4bT9tl7





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