文青老宅知性風！高雄新崛江巷弄咖啡 手沖、拿鐵、甜點愜意品嘗





隱身在高雄新興區巷弄裡，地處新崛江商圈周邊的【EaSe 12:58】是當地廣受好評的巷弄老宅咖啡廳，獨樹一格的文青風顯得格外吸睛，不時傳來的陣陣咖啡香氣，為老宅增添另一種風采，品牌創立至今短短兩年時間，已然有不少咖啡迷們慕名而來。

咖啡館是由一棟保存良好的軍官舍老屋改建而來，帶著經典知性風格的室外小院落，在植景的點綴下呈現出絕佳的氛圍感。

踏進其中，牆上展掛的海報與一旁櫃位擺放的書本，以及極佳採光和溫馨布置的沙發座位區，相互勾勒出寧靜的格調，讓前來內用的客人擁有相當愜意的咖啡品味。

為了提供更好的咖啡品質，品牌有自己配合的專業烘豆師，為民眾提供口味獨特、香氣宜人的特選咖啡，單品豆的種類多樣，產地從中美洲、非洲都都有，都是老闆娘親口測試過豆子風味後，認為值得分享給愛喝咖啡人們的咖啡豆，因此，在咖啡豆的品質上無庸置疑。

店家提供的咖啡品項以手沖咖啡為主軸，多數為淺焙咖啡，菜單上的咖啡飲品也都會詳細標註咖啡豆沖泡後帶來的風味表現，老闆娘也會親切地詢問客人的口味，推薦近期較適合的豆子，再精心沖煮後呈現給客人品嘗。另外還有像是手工鹹派、黑芝麻蛋糕等輕食餐點可自由搭配選購享用。

│手沖咖啡

來店裡不喝杯老闆娘現作的手沖咖啡就太可惜了！今日份手沖咖啡選用來自衣索比亞產地咖啡豆經日曬處理法製成，細膩的沖煮過後，品味之時，能嘗到熱帶水果的果酸調性，同時還能享受到咖啡豆本身的醇厚香氣，層次風味十足！

▲沖煮之餘，會特別在感受咖啡香氣，確保香氣、濃度無任何異處。老闆娘細膩、專心的模樣，讓人感受到滿滿的誠意。

│拿鐵咖啡

為了不讓牛奶氣息蓋過咖啡香，特別挑選哥倫比亞產地的中焙咖啡豆做搭配，研磨萃取後與鮮乳融合，淺嘗一口，感受著堅果可可風味與香濃奶香交織出的絕妙滋味，滑順的口感令人深深著迷。

│手工鹹派

店家推出的鹹派目前有牛肉、豬肉兩種口味選擇，今日份的鹹派為番茄牛肉口味，特別選用牛絞肉、牛肋條等食材作成醬料核心，搭配餅乾製成的外皮，烘烤出爐後，趁還帶有熱氣時吃起來香氣十足，除了毫不膩口之外，喀脆中還帶點軟綿的口感，簡直不要太滿足！

│黑芝麻蛋糕

以巴斯克蛋糕為靈感設計出的獨家蛋糕，並採用親手調製的黑芝麻醬做成芝麻外皮，底層的白色部分則是奶油奶酪搭配酸奶調配而成，最後撒上滿滿的黑芝麻，大功告成！整體品嘗起來滋味相當清爽，少了重乳酪的膩感，口感與香氣俱佳。

細細觀察之下，能從品牌LOGO處找到與咖啡關聯之處。老闆娘在創立品牌是選擇以客人、手沖咖啡為核心概念，並以自身名字進行延伸，且「12:58」這個時間點對於老闆娘來說，是個充滿幸運的能量時刻，在構思品牌的細節時，靈感來源多數落在這個時間點，讓老闆娘心有所觸，便也將這份時間概念以點字的方式融入品牌形象當中，希望能將這份充滿深意獨一無二的咖啡品牌，傳遞到更多人心中。

【EaSe 12:58】

營業地址：高雄市新興區新田路197巷43號

營業時間：13:00–20:00

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