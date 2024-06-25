網友們一致好評！高雄必買伴手禮 「法式牛軋糖」軟綿不黏牙

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


藏身在高雄鳳山的【LS樂食糖Let’s sugar】，為當地知名的糕點、伴手禮專賣店，品牌創立至今已有五年，從過去造型訂製蛋糕，後來轉型成販售牛軋糖、糕點為主，近一年來，憑藉著匠心獨具的巧思與創意，在高雄掀起牛軋糖風潮，儼然成為熱銷全台的牛軋糖伴手禮盒首選！

店內商品可分為法式牛軋糖系列、獨家綜合年糖系列、Q糖餅系列三大類，每個系列推出的口味選項都富含創意融合的構思在其中，多樣化的口味讓愛吃甜食的饕客盡情享受甜品的美好，恰到好處的口感更是老少咸宜，還有組合升級成禮盒包裝，成為年節送禮的最佳選擇。

│法式牛軋糖


擁有極高人氣的法式牛軋糖有5種口味，水果森林、荔枝玫瑰、吉利柑橘、抹茶好了莓、芋見草莓皆屬於市面上較少見的口味，因為有添加奶粉的原因，吃起來整體口感偏軟，多為搭配妥善保存的果乾所製成，吃下去的每一口，都能感受果香與奶香在口中翻騰的美妙滋味。

│獨家綜合年糖系列


看似牛軋糖的造型，其實是獨家綜合年糖系列，推出啾C熱帶水果糖、啾C莓果軟糖、夏威夷太妃糖、爆爆米焦糖脆、棗泥核桃糕五種口味，嘗起來的口感相比於法式牛軋糖而言，咀嚼感展現的更加豐富，富有彈性的口感與香甜的氣息，讓人忍不住一吃再吃！

▲啾C熱帶水果糖、啾C莓果軟糖是店裡廣受好評的熱銷口味！
▲啾C熱帶水果糖、啾C莓果軟糖是店裡廣受好評的熱銷口味！

│Q糖餅系列


從傳統的雪Q餅改良而來的Q糖餅系列，一共分成原味與鹹蛋肉鬆兩種口味，從食材搭配的比例進行創新，吃的時候能體驗到餅乾的微脆口感，將記憶中的經典口感以新穎的方式呈現，吃起來十分過癮！

為了提供最好的滋味獻給消費者，品牌從備料開始就不容馬虎，各項食材與水分的搭配都必須無比精準，稍有一誤差都會影響到糖體的口感與香氣濃度，煮糖更是細膩的秤重衡量，避免煮出來的糖體軟硬度不均勻，蛋白打發也十分講究，才能達到最扎實的口感。

而為了避免黏牙，奶油的熔化程度也需要準確的控制，實在的用料、嚴謹工序的製作過程，以及飽含誠意的服務理念，從而讓【LS樂食糖Let’s sugar】在高雄廣受好評，成為許多旅人到南部旅遊必買的伴手禮之一。

▲老闆娘也透露，未來將持續研發出更加新穎的口味，讓對品牌風味情有獨鍾或是喜愛此類美食的客人們期待不已！
▲老闆娘也透露，未來將持續研發出更加新穎的口味，讓對品牌風味情有獨鍾或是喜愛此類美食的客人們期待不已！


【LS樂食糖Let’s sugar】

營業地址：高雄市鳳山區王生明路23巷94號

營業時間：10:00–19:00（周日公休）

店家電話：077196093

粉絲專頁： bit.ly/3QZCSCa

線上商場：bit.ly/3wI7O2Z

IG：bit.ly/3Kk34Uj


延伸閱讀//鳳山甜品首選│多款組合香甜混搭 「手工嫩仙草」滑順無比！

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