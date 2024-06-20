南部「最美圖書館」要開幕了！屏東新地標「原色船艙造型建築、高聳純白書牆」必朝聖 到「甲板露臺區」發呆都好Chill

屏東新地標！最新「恆春文化中心民謠館」將於本週六(22)正式啟用開幕，結合圖書館與博物館、展覽空間，打造恆春最前衛的實用空間和絕美建築，晉升恆春必打卡新地標。為南部人提供最新的藝文天地，加上獨特的建物外型，質感直接上升到新層次。

圖／屏東縣政府文化處

圖／摘自建築師王銘顯臉書

屏東人幸福了！最新地標「恆春文化中心民謠館」將於6/22正式開幕，原色船艙造型建築為當地注入新的視覺美感與前衛形象，由台灣新銳建築師王銘顯與日本建築師團紀彥聯合設計，為地下一層、地上三層的美麗建物，結合海洋文化、古蹟等元素，內部空間規劃則包含聲音博物館、民謠展示空間、傳藝教室與圖書閱覽區，擁有近100席閱讀座位，並透過恆春古城、月琴與船的意象打造舒適的寬敞空間。

圖／屏東縣政府文化處

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特別是圖書館內部，仿船艙設計、可容納萬冊藏書的高聳白色書牆更是必訪亮點，以及能夠引進自然光的大型落地窗，戶外還有宛如甲板的露臺區，可以遠眺恆春山景，將視野放到最遠，只是放個空發個呆都格外愜意。

圖／摘自i屏東～愛屏東粉絲頁

此外，一樓設有全台首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，共有聲風景廊道、聲音之樹、故事收音機、聲波指路站及半島旋律音箱五個展區，是非常值得一探在地的藝文世界。

圖／摘自i屏東～愛屏東粉絲頁

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圖／屏東縣政府文化處

恆春文化中心民謠館

開幕日：2024/6/22

地址：屏東縣恆春鎮東門路一巷6號

開放時間：週二、三、四、日9:00-18:00；週五、六9:00-21:00（週一及國定假日休館）