擁抱綠島小夜曲2天1夜！ 必訪小長城看日出、天堂路上大白沙、藍寶石秘境泳池

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-03-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 富岡漁港、南寮漁港、阿嬤的蔥油餅(阿嬤的蔥Q餅)。

過去曾經不敢有人提起的火燒島卻是充滿著奇幻，快跟白日夢情侶一起來好好擁抱綠島小夜曲

第 1 天

富岡漁港 | 1 小時

交通方式

從台北搭乘最早的火車，抵達台東車站後前往富岡漁港，大致趕上了中午前的船班

從台灣本島到綠島有飛機跟船兩種交通方式，都是從台東出發，若是選擇搭飛機要從臺東航空站 綠島航空站（約15分鐘），因為飛機票不好訂、所以這次選擇搭船，從臺東富岡漁港 綠島南寮漁港 （約50分鐘），如果是容易暈船的人，建議要吃暈船藥唷，但如果是跟Jennifer一樣有易睡體質(上船就睡)就不需要XD

【船班資訊】

http://www.ezboat.com.tw/

我這次是在船遊網上訂購，它是由當地各家客輪業者合作，建議要先訂好票、現場直接領取唷！

南寮漁港 | 10 分鐘

阿嬤的蔥油餅(阿嬤的蔥Q餅) | 20 分鐘

阿嬤的蔥油餅-阿嬤的蔥Q餅

到綠島後的第一站就是進食！想必很多人已經在船上把本島的食物吐光光，這時候就要盡快補充能量啦~我們選擇有名的「阿嬤的蔥油餅」當作午餐，她的每份餐點都是現點現做，有原味、章魚、鮪魚、海草四種口味可以選擇，另外也有販售關東煮。這次我們點了章魚的，餅皮吃起來像Q軟的蛋餅，裡面另外還有加入蛋、九層塔跟柴魚鬆，用料蠻實在、吃得到章魚塊，整體吃起來口感柔軟，而且很有飽足感。

【餐點資訊】

地址：台東縣綠島鄉中寮140號

營業時間：週一至週日8:00-17:30

電話：(08)967-1575

環島公路 | 幾秒

環島公路

吃飽喝足後，到離島不免俗的就是要環島一圈，綠島面積相對較小騎車繞一圈大概是40-60分鐘，其實整個島都是景點，怎麼騎都是海景的感覺特別好，而且島上沒有斑馬線也沒有紅綠燈，除了行走紅燈(山羊)以外，可以很享受這種隨時都可以停下來拍照的感覺，公路上有段路是可以俯瞰整個監獄及人權博物館的，也算是很有特色的高地，過去綠島又稱火燒島，過去用來關押政治犯，很多被關的人都是無辜的農民及高知識份子如醫生、老師等，也因此在半世紀以前是全台平均學歷最高之地區，當然其中也夾雜著許多冤情，這也是為什麼後來成立了人權公園，以紀念過去那些種種不公平，很難想像如此風光美麗的地方過去存在那麼多的憂愁

【景點資訊】

地址：環島公路

營業時間：24小時開放

柴口浮潛區 | 1 小時

柴口浮淺區

順時鐘方向騎，位於綠島北岸中寮還有一處浮淺區，近岸海底屬礁岩平台，離岸30公尺就有4層不同水深的變化非常適合浮淺，也因此讓海的顏色有深淺不同的層次，重點是他有條絕美的天堂路，不同的是大白沙看的是夕陽，而柴口看的是台東。沒錯！這裡天氣好時看的到台東的高山，成了相當獨特的景致，感覺本島就在不遠處

【景點資訊】

地址：臺東縣綠島鄉環島公路2公里處

營業時間：24小時開放

白色恐怖綠島紀念園區 | 2 小時

白色恐怖綠島紀念園區

綠島除壯麗風景之外，有別於其他離島的部分在於還有滿滿的歷史故事。公園內的紀念碑與不平坦的草原以潛入地下的設計，代表著當時被埋沒地底下的黑暗時期與不平等待遇，而人權紀念碑象徵著對新時代免於恐懼之自由的追求，特別選在民國88年（1999）國際人權日動工，又稱為「綠島垂淚碑」，螺旋狀的結構在下雨時，雨水會由兩旁的集水渠彙集流入中心的點，就像是流淚一般。白色恐怖綠島紀念園區誕生於政治敏感時期，過去為專用以囚禁政治犯和思想犯，園區牆上刻滿受害者的名字，雖然心情有點沉重，但生在這塊土地的我們應該更瞭解過去的歷史，以及紀念過去為了人權運動奮鬥而犧牲的壯士。這裡最值得推薦的是園區導覽，強烈建議有來綠島一定要安排時間參加，除了可以參觀過去的監獄外，更能了解戒嚴時期的種種！讓我們對台灣又有更多的了解

【景點資訊】

地址：台東縣綠島鄉將軍岩20號

營業時間：週一至週日9:00-17:00（每年10月1日至4月30日，每週一休園，適逢國定假日或連續假日則不休園）

電話：(08) 967-1095

大白沙 | 2 小時

大白沙

來到了綠島的南方，會看到的是一片靜謐的沙灘，大白沙的沙灘由珊瑚顆粒、貝殼碎屑組成，綿延海岸線數百公尺，是Eason在台灣少數喜歡的沙灘之一，也是這趟旅程中少數去了兩次的地方，第一天去的時候為的是夕陽，當時正在漲潮不少人在岸上觀看，隨著太陽逐漸入海，海面上波光粼粼反射著餘光特別浪漫，隔天又去了一次當時沒甚麼人，還很幸運的遇到退潮、可以走在有名的天堂路上，這樣的沙灘在綠島只有兩處，其中又以大白沙規模最大，是非常難得一見的沙岸景觀。

【景點資訊】

地址：Google地圖搜尋大白沙即可

營業時間：24小時開放

阿嬤鹿肉乾 | 20 分鐘

阿嬤鹿肉乾

來綠島還有一個特殊的伴手禮可以購買：鹿肉乾！因為不在市區，建議可以在環島的路上購買，記得要先打電話預約，因為阿嬤製作需要時間，如果人多現貨不是那麼多，吃起來的感覺有點類似豬肉乾，但相較起來沒那麼油膩。另外店裡有養一隻可愛的梅花鹿，可供大家觀賞，但店家不建議觸摸唷！

【店家資訊】

地址：台東縣綠島鄉漁港路1之126號

營業時間：週一至週日9:00-20:00

電話：0927-196-063

文鳳小吃 | 1 小時

文鳳小吃

這適當地民宿推薦的道地小吃，因為老闆天天出海捕魚，所以總有最新鮮的魚貨，也是非常經濟實惠，當時因為太餓了只顧吃都忘了拍照QQ

【店家資訊】

地址： 臺東縣綠島鄉南寮村漁港路37號

營業時間：週一至週日10:30–14:30, 17:30–21:00

電話： 089-672003、0928-169221

綠島燈塔 | 2 小時

綠島燈塔

吃飽後，我們選擇到就近的綠島燈塔仰望星空，綠島燈塔起因是發生「胡佛總統號」郵輪觸礁沉沒，美國為了感謝綠島居民相救而興建，每年3-5月是綠島野百合盛開期，在綠島燈塔前會有大片野百合可以欣賞。此外，這裡也是很好的銀河拍攝點唷，而且就算是非銀河的季節依然星空遍佈，天黑之後我們就來這邊看星星聊天，很放鬆也很療癒。

【景點資訊】

地址：台東縣綠島鄉燈塔1號

營業時間：不對外開放入內、可在外面拍照

電話：(08) 967-2540

第 2 天

小長城 | 2 小時

小長城步道

第二天一大早，天還沒亮，我們選擇來小長城看日出，這也是離島的必備行程呀!

這是我們私心很愛這個景點~~~因為Eason幫Jennifer在這拍了很多美照！小長城步道沿著山稜線而建，蜿蜒通往海濱岬角的觀海亭，就像是長城那樣的延伸感而命名，高高低低的地形讓畫面很壯觀步道終點一共有兩座「觀海亭」，往左看可以眺望湛藍的柚子湖，往右方則是欣賞哈巴狗與睡美人岩，也有很多人選擇在這邊欣賞日出噢！

【景點資訊】

地址：Google地圖搜尋小長城步道即可

營業時間：24小時開放

睡美人岩 | 10 分鐘

哈巴狗與睡美人

拍完日出後，沿著小長城步道走到底部的涼亭，遠望可以看到哈巴狗岩與睡美人，陽光透過大海特別的湛藍，前方的大型礁石像一隻臥地的哈巴狗，而最遠方的山(照片右上方)則是睡美人躺在海面上的樣子，大家看的出來嗎?

另外據說哈巴狗岩沙灘是可以下去的，但入口十分隱密，多半只有綠島當地人才可能知道，路上有些石階，但因為年久失修已嚴重磨損，而有些路段也只有泥巴路，只有留下一條繩索，總之有機會可以去探險看看，堪稱綠島的秘境這裡其實存在一個淒美的故事，某天有隻飛魚仙經過綠島時，發現一隻流浪的哈巴狗，她選擇化成人樣與哈巴狗相依為命，但是某天哈巴狗與飛魚仙到海邊遊玩時，飛魚仙一不小心被浪花沖擊變回原形，而哈巴狗便咬了飛魚一口。此事傳到玉皇大帝耳裡，將犯了天條的飛魚仙變成睡美人，誤咬飛魚的哈巴狗則變成石頭，永遠守候在睡美人身邊。

【景點資訊】

地址：臺東縣綠島鄉環島公路約8公里處

營業時間：24小時開放

柚子湖 | 1 小時

柚子湖

柚子湖是綠島重要的史前遺址，經考古學家的調查與試掘，發現有大量史前素面陶片、貝器、石器及貝塚、墓葬等，推斷此地的史前人類，與東部、恆春半島族群來往密切，在考古學上具有豐富的學術價值。這裡充滿原始的巨石，近看非常震撼，像極了恐怖遊戲裡才會出現的場景

【景點資訊】

地址：臺東縣綠島鄉環島公路7公里處

營業時間：24小時開放

烏油窟 | 2 小時

烏油窟

吃飽後我們來到二訪的第二個地點，在綠島燈塔的下方有個美麗的沙灘，水乾淨得像藍寶石一般，而且深度僅150公分左右非常適合全家人來玩水想輕鬆當網美拍照也絕對不能錯過這裡！特殊的地形是因為退潮時海水被環狀礁石阻擋而無法流出，形成潮間帶型態的天然游泳池，也因此生態多樣性十分豐富，而最大的特色是這裡有星砂，堪稱最容易到達的秘境

【景點資訊】

地址：臺東縣綠島鄉燈塔1號

營業時間：24小時開放

大哥的故事 | 30 分鐘

大哥的故事

離開前也別忘了要買買紀念品呀!除了必逛的綠島新天地免稅商店，大哥的故事也是來綠島必來的紀念品專賣店，裡面有各種跟監獄相關的紀念品、也有明信片等商品，很適合回去前來逛逛，買一些這裡才有的獨一無二小東西，然後開心回家。

【店家資訊】

地址：台東縣綠島鄉漁港路27之1號

營業時間：週一至週五9:00-23:00、週六至週日08:00–00:00

電話：(08) 967-1086

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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