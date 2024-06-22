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高雄「鈞怡大飯店」奢侈坐擁河海雙美景，日悠閒、夜浪漫！

聯合新聞網／ 行遍天下
▲圖片提供：鈞怡大飯店
▲圖片提供：鈞怡大飯店

【圖／文：行遍天下】

「鈞怡大飯店」位於高雄市中心前金區，緊依風光明媚的愛河畔，樓高14層的獨棟建築設有91間舒適客房，高達三分之二河景房，從高樓層可眺覽愛河與高雄港海域的交會地帶－愛河灣，將港都時尚新地標「高雄流行音樂中心」盡收眼簾！鬧中取靜，離塵不離城的「鈞怡大飯店」交通、生活機能便利，飯店1樓有星巴克，隔壁有大型7-11，鄰近高雄捷運市議會站、輕軌真愛碼頭站；距離駁二僅7分鐘車程、捷運9分鐘、高雄國際機場和高鐵左營站都只需要20分鐘車程。

▲圖片提供：鈞怡大飯店
▲圖片提供：鈞怡大飯店

　

高雄人氣親子飯店 遊戲空間豐富有趣

「鈞怡大飯店」為高雄人氣親子飯店，占地100坪的室內親子遊戲空間設有多元、有趣又安全的設施，從電動賽車道、球池、趣味洞洞牆、略有挑戰性的攀岩牆和小朋友最愛的樂高，到辦家家酒和角色扮演體驗，每年還規劃上百場活動，讓孩子盡情放電、玩樂，家長超省心！另外，飯店還提供自助式Buffet下午茶，有各式冷熱飲品、麵包、蛋糕、蒸籠包、關東煮、餅乾等豐富選擇，等候Check in時，可好整以暇地享用午茶好時光！

華燈初上，愛河兩岸燈光繽紛、波光粼粼，輕鬆步行至近在咫尺的碼頭，搭乘愛之船迎風巡弋，沉浸式地感受愛河和愛河灣的浪漫氣氛。

　

順遊港都海洋玩樂景點

從「鈞怡大飯店」大門過個馬路就是高雄愛河星光大道，向右走是愛之船和貢多拉碼頭，向左走是愛河灣、高雄流行音樂中心、真愛碼頭和駁二藝術特區，都在步行輕鬆可抵、可逛的範圍。愛河和愛河灣日悠閒、夜浪漫，亦為高雄煙火大會等人氣活動的舉辦地點。愛河兩岸的河濱公園綠樹成蔭，水岸風光秀麗，水岸咖啡悠閒，每逢假日還有餐車市集、藝文活動，熱鬧有趣。

　

飯店資訊

鈞怡大飯店

地址：高雄市前金區河東路10號

電話：07-2821-888

網址：www.harbour10.com.tw

菁鑽券住宿專案

海景家庭客房一間

＊平日住宿一晚，含4客早餐。(不提供加床服務)

＊贈送下午茶4客；愛之船船票4張。

【菁鑽券使用注意事項】

1.假日每房每晚加價$1500。

2. 農曆春節/連續假日/特殊節日得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價

河景雙人客房一間

＊平日住宿一晚，含2客早餐。(不提供加床服務)

＊贈送下午茶2客；贈愛之船船票2張。

＊ 贈星巴克HARBOUR 10 COFFEE咖啡券8張(中杯飲品不限品項，限退房前兌換完畢)

＊菁鑽貴賓禮遇－平日限量升等「尊爵客房」

【菁鑽券使用注意事項】

1.假日每房每晚加價$1500。

2.農曆春節/連續假日/特殊節日得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價

　

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