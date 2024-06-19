屏東景點合輯！與海底世界留下夢幻合影，在海上教堂喝咖啡吃甜點

出遊時碰到下雨或是大太陽的天氣，原本安排的戶外行程可能就沒辦法如願進行，找好一些室內的景點，可以讓旅行不受天氣的影響。今天要介紹位於屏東的幾個室內景點，有文創園區、美術館、海生館、咖啡廳等，不必擔心風吹日曬雨淋，除了可以當雨天備案，也可以將這些景點排入行程之中。

屏東景點：室內景點推薦，下雨也不怕！

屏菸1936文化基地

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屏菸1936文化基地是由屏東菸葉廠改建而成，園區內包含菸葉館、客家館、原民館、特展空間等，各個空間有不同的特展，在各區也有不同的主題可以參觀，要探索完整個園區，可能要在這裡待上半天甚至一整天。此外，也經常會有市集、活動、表演會在此舉辦，想要更了解菸葉館的歷史，也可以預約園區導覽，深入認識文創基地的前身。

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地址：屏東縣屏東市菸廠路1號

開放時間：週二～四 9:00-18:00，週五～日 9:00-21:00

連絡電話：08-721-0234

屏東美術館

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說到室內景點，絕對不能少了美術館。由市公所辦公廳改建而成的屏東美術館保留著過去的外觀，內部則是展示著藝術家的作品，美術館經常會有新的展覽可以參觀，對於藝術有興趣，或是想要透過藝術更了解屏東，都可以到屏東美術館走走，看看藝術家畫筆所描繪的屏東。

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地址：屏東縣屏東市中正路74號

開放時間：週二～日 9:00-17:30

連絡電話：08-738-0728

國立海洋生物博物館

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位於屏東車埕的國立海洋生物博物館是台灣規模最大、館內魚種最多的海生館，館內的海底隧道、玻璃展示窗都是能夠近距離觀賞到海底生物，在一整片的玻璃展示窗前，更有許多人會在此拍下與海底世界的合影，看起來相當夢幻。館內也有夜宿活動可以報名，想要和優游其中的海底生物們一起入睡的話，也可以在此睡上一晚，感受不同於白天的海底世界。

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地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

開放時間：9:00-17:30

連絡電話：08-882-5678

福爾摩莎可可農場

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福爾摩莎可可農場園區內有分為多功能展區、可可實驗室、風味販售室和 Café ，除了可以在此喝一杯可可，還能夠買到各式各樣的巧克力回去當伴手禮，也可以預約參加「可可體驗」、「可可導覽」等活動，既能夠更了解巧克力的歷史與製程，也能在活動當中品嘗巧克力。

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地址：屏東縣內埔鄉大同路三段榮和巷80號

開放時間：週三休息，10:30-17:30

連絡電話：08-770-9138

海上教堂咖啡

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矗立在大鵬灣的「海上教堂咖啡」，有著西班牙式教堂的外觀，選擇窗邊的位置，就像彷彿是在遊艇上用餐、喝咖啡，相當悠閒愜意。店內除了咖啡、氣泡飲、茶飲之外，還有甜點、輕食可以搭配，望向窗外遼闊的海景，同時享受味覺和視覺的雙重饗宴。

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地址：屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號

開放時間：11:00-18:50

連絡電話：0966-883-827

玉米三巷冰淇淋工坊

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店名取自所在的巷弄名「玉米三巷」，使用在地的食材，製作新鮮美味的冰淇淋，讓大家能夠吃到台灣最道地的美味。店裡提供多款口味的冰淇淋，也會不定時推出隱藏版的口味。天氣太熱的時候，到這裡點一碗冰消消暑，在吃完冰之後，也可以帶著小孩子和毛小孩一起到前面的草坪上面玩耍。

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地址：屏東縣長治鄉玉米三巷39號

開放時間：11:00-18:50

連絡電話：08-762-9132

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