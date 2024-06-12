高雄新亮點！「鳥松濕地步道」升級 澄清湖入口廣場風華再現

澄清湖入口廣場環境改善空拍照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於澄清湖大門旁面積約3.8公頃的鳥松濕地，為台灣首座以濕地生態為主題的教育公園，不僅是民眾休憩及觀賞濕地生態的最佳場所，更是到訪澄清湖最佳順遊景點。高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）局長高閔琳表示，為優化整體澄清湖景區品質，觀光局積極爭取中央補助，自2018年起分年分期投入經費約3,000萬陸續更新園區步道及賞鳥設施，2023年以交通部觀光署核定經費1,500萬，完成鳥松濕地人行步道更新及澄清湖大門入口廣場整建，透過減量設計，打造低碳永續、友善的旅遊環境。

▲鳥松濕地木棧步道以低干擾方式進行環境優化。 圖：高雄市政府觀光局／提供

考量生態保育並兼顧人與環境間的共生互動，以低干擾方式進行鳥松濕地環境優化。過程中，衡酌園區喬木根系發展及濕地生態，園區步道全採用生態廊道的設計，以高架鋼樑施作離地30至50公分的木質棧道，不只增加生物穿越通道空間外，也可讓民眾於濕地林間自由穿梭，確保鳥松濕地自然生態保育風貌。高雄市野鳥學會理事長莊清富表示，這種設計方式常見於國家公園生態敏感區、野生動物保護區等環境，高架的木棧道或浮橋有利於野生動物的穿越和遷移，對環境的衝擊性低，又增加民眾與自然的親近。

▲澄清湖入口廣場夜間照明及水舞設施。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除完成濕地人行步道，澄清湖大門入口廣場環境也透過減量設計方式進行改善，將既有硬舖面、綠雕、水景等老舊設施汰除減量；另以中央水舞噴泉及澄清湖大門牌樓為視覺主軸，創造出對稱、流線及通透的廣場空間，同時採用鋪面分割設計，以不同植栽色調搭配，提升大門入口整體空間質感。

▲鳥松濕地木棧步道更新。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出，為營造高雄良好觀光環境、絕佳的旅遊體驗與正面的城市形象，近日市府觀光局提出「灣區大港 旗津領航」旗艦計畫，獲交通部觀光署2024至2027年度競爭型「重要廊帶亮點營造計畫」核定經費4.92億；同時崗山之眼、蓮池潭及觀音山環境營造工程亦獲觀光署2024至2025年「景點優化加值計畫」肯定，核定經費1億850萬元。未來觀光局將持續提升高雄觀光軟實力，努力打造高雄成為海內外旅遊首選城市。

▲高雄市野鳥協會舉辦水稻收割體驗活動照片。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，目前鳥松濕地委由社團法人高雄市野鳥學會管理，不定期舉辦環境講座、戶外解說、水稻收割體驗等生態教育相關活動，歡迎民眾踴躍參加體驗，同時學到更多環境知識。有關鳥松濕地更多活動相關資訊，可上高雄旅遊網及「鳥松濕地粉絲團」Facebook社團查詢。

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