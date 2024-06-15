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置身海景第一排！ 台東藍海灣「都蘭海角咖啡」 享受熱情西班牙料理

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

都蘭海角咖啡既是咖啡館，也是海景第一排的寵物友善民宿，由於距離大海好近好近，是都蘭最美麗的存在。台東的土地黏人，讓熱愛東海岸生活的歐洲旅人為此停駐，將原有的高爾夫球場經過一番改造，成為依山傍海、保留寬廣草皮綠意的海景咖啡館，前有無邊無際的太平洋和彎月型的海灣，後方依偎著壯觀的海岸山脈，加上椰子樹、白色陽傘、休憩長椅點綴，整體氣氛放鬆又夢幻，有了海天一色的台東藍與水岸金色日出，每個時刻每個角落都是拍照熱點。

店內主打的西班牙料理與甜點，口味道地又特別，除了精選在地海鮮研製西班牙海鮮燉飯和檸檬鬼頭刀義大利麵、熱賣的洛神起司蛋糕，炎炎夏日還喝得到海角自種桑椹氣泡飲、巴賽隆納啤酒、西班牙水果紅酒及健康活力汁，冬天可以來一杯手沖單品咖啡、烤焦糖熱拿鐵，香醇濃郁療癒身心。以貨櫃改造的都蘭海角咖啡，還提供兩間望海的寵物友善民宿和戶外泳池，晚上聽著海浪聲入睡，放鬆舒壓；白天在大泳池一邊欣賞海景一邊暢快游泳，清涼消暑，加上可以順遊都蘭海岸天空之鏡、富山護漁區，能真正體驗東海岸的悠閒生活。

　

店家資訊

都蘭海角咖啡Dulan Cape Café

地址：台東縣東河鄉47鄰14-10號

電話：0903-262-923

時間：10:30-18:00

網址：都蘭海角咖啡Dulan Cape Café

消費：招牌西班牙海鮮燉飯兩人份780元、檸檬鬼頭刀義大利麵350元BBQ炸雞翅佐甜椒醬200元

注意事項：座位有限，請事先預約，每週四為特殊營業日，由荷蘭老闆Nigel獨立營業

　

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咖啡 義大利麵 西班牙

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