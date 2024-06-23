神秘路邊攤日本料理店！品嘗最新美味「綜合海鮮丼飯＆壽司」

某次騎車在大社閒晃，突然看到路邊有一個小攤，因為看不清所以又折回來，發現居然是一間叫「鮨味坊」的日式料理店，主打生魚片、壽司、丼飯等，在大社開這個真的是非常少見呢！剛好也適逢飯點，就直接入座享用啦！

交通資訊

「鮨味坊」位於大社區中華路16-8號，也就是大社夜市那一條，不過他們在沒有夜市的時候也會營業，所以不一定要挑夜市有開的時候才來，來這裡的方式建議騎車，旁邊就可以停，搭公車的話則需要在最近的「翠屏路站」下車步行前往。

店家環境

店家使用自家店門口來營業，看起來做多可以容納6席，也可以外帶，在用餐時後方不時會有汽、機車呼嘯而過，還算是蠻特別的。

木造的攤車雖然不大，但設備齊全，也有專用的鮮魚冰箱，不怕食材會有保鮮的問題，店家為一人操作，所以需要稍等，不過在料理過程老闆也會跟我們聊天，得知老闆原本是在外地日本料理店工作，後來回到家鄉開業，目前才開了約兩週，確實相當新鮮呢！

菜單

菜單看起來還是挺豐富的，有壽司、細卷、卷壽司、吸物、握壽司；丼飯、飲料、酒類等料理。

另外旁邊的白板上還會有當日限定的餐點可以選擇，像現在澎湖海鱺和東港黑鮪魚正是產季，在自家大社就可以品嚐，還是很不錯的。

綜合海鮮丼飯

首先上桌的是「綜合海鮮丼飯」，使用了五種的生魚片，搭配鮭魚卵、生薑、芥末而成，旁邊還有醬油可以自行取用。

生魚片的內容以當日供應的為主，像今天的有黑鮪魚、海鱺、龍占、鮭魚、旗魚，或許你下次去吃又是不一樣的內容。

海鮮丼飯的生魚片相當新鮮，推薦第一片先直接品嚐原味，接著再搭配芥末醬油品嚐，這樣可以感受到更多的風味。

部分的生魚片保留魚皮，並稍微炙燒過，入口時會多一股蠻香的味道，也更增添了口感與層次。

綜合壽司六入

後來又加點了一盤「綜合壽司六入」，有花壽司、海苔壽司、稻荷壽司各兩貫，算是蠻基本的款式。

綜合壽司的味道也還不差，如果海鮮丼飯沒有吃飽，可以加點一份來搭配就相當滿足。

首次品嚐「鮨味坊」，個人還是很滿意的，老闆的技術具有水準，我看旁邊來品嚐的客人都讚不絕口，他們才開店兩週，聽說也有不少人已經來吃過好幾次，看來算是打響了口碑，老闆非常健談，也會詢問我們的意見回饋，真的能感受到店家的熱情，同樣身為大社在地人的我非常推薦，如果你有機會來大社玩，或是大社的鄉親朋友、學生族群、上班族們，對日式料理有興趣的都可以來試試看哦！

鮨味坊

｜店家地址｜高雄市大社區神農里中華路16-8號(看地圖)

｜營業時間｜17：00～22：00

｜連絡電話｜0989-820048

｜交通轉乘｜捷運「後勁站」轉乘公車紅60路

於「翠屏路站」下車步行300公尺(5分鐘)

｜臉書專頁｜鮨味坊

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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