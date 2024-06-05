保庇泡麵免費吃！ 端午連假快朝聖 南部唯一「海景泡麵土地公廟」 看無敵海景+吃拜拜泡麵超chill

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 20 個景點，其中包含 跨海大橋、小萍的店、鯨魚洞。 西嶼可以說是活的地理教室，除了處處充斥的百萬年前的壯闊玄武岩地形外，還有多處堪比外國景色的地點，根本就是名副其實的"出國旅遊"壓 第一二天介紹了南環，第三天介紹北環，澎湖本島為一個倒C型，逆時鐘走最遠處為西嶼，也是北環的終點，別小看北環，從馬公出發到西嶼路長22公里，開車則需要40分鐘以上，為了好掌握最後一天的行程，我們選擇先從最遠處下手，一路玩回來

2024-05-28 11:00