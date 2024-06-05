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保庇泡麵免費吃！ 端午連假快朝聖 南部唯一「海景泡麵土地公廟」 看無敵海景+吃拜拜泡麵超chill

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／美食探險家Miss V授權提供
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端午連假朝聖拜拜去！ 南部也有隱藏版泡麵土地公廟，位於高雄永安區的泡麵土地公廟，是目前南部唯一的免費保庇泡麵供應地，最棒的是還能搭配無敵海景，邊看海景邊吃保庇泡麵，超級chill~

圖／美食探險家Miss V授權提供
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南部朋友不用再跑到中部去啦！ 以廟名「永安烏林投玄德宮」直接搜尋google地圖就能抵達，廟裡主祀為福德正神，並免費供應信眾們供奉的各式各樣泡麵。民眾只要在拜拜後，隨喜添加香油錢即可拿取保庇泡麵來嚐。

圖／美食探險家Miss V授權提供
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廟方設有熱水機讓民眾現場沖泡麵，也有提供筷子和衛生紙免費使用，但請大家用餐後記得要做好分類回收垃圾喔，部落客Miss V向大家推薦還能走到一旁的木棧道站食區，看著眼前一片海景，吃著經過土地公公加持保庇的泡麵，感覺更香更好吃了！

圖／美食探險家Miss V授權提供
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圖／美食探險家Miss V授權提供
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永安烏林投玄德宮(南部唯一泡麵土地公廟)

地址：高雄市永安區興達路興達巷67-5號

電話：(07)691-2691

營業時間：24小時開放

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