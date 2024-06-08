【2024澎湖住宿推薦】精選Top5絕美澎湖飯店/民宿，近海景.沙灘.花火節 暢遊享受島嶼風情

近幾年，澎湖住宿的選擇越來越豐富，迎合了各種旅客的需求。不管是澎湖海景飯店還是澎湖親子飯店通通都很熱門。尤其是碰到當地一年一度的澎湖花火節，更是吸引無數遊客前來。如果想安排一趟澎湖之旅或是參與花火節目睹天空中煙花與星光交錯的奇景的旅客們有福了！AsiaYo整理了一系列的澎湖住宿清單，快來看看有哪些讓你心動的澎湖住宿吧！





圖／業主提供

🌵AsiaYo獨家專屬優惠

📍PENGHU LUCAI B&B 旅采民宿

旅采民宿 圖／業主提供

旅采民宿的特色就是將簡易鄉村風格和現代建築設計融合在整體建築外觀上，讓旅客能夠感受到舒適和溫馨。在民宿的庭院內外和大廳房間的規劃上，周遭都種植了九重葛和熱帶性植物，充滿綠意。提供☑️經典房☑️樓中樓房☑️VIP房。最推薦VIP房型，因為還提供大浴缸可以泡澡，搭配房內的造景，彷彿置身在森林當中呢！

旅采民宿房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.9/5.0 老闆很親切很好聊天，每天都會準備下午茶小點心給旅客吃，民宿位置離市區13分鐘左右車程，夜晚很安靜很舒服，附近騎車4分鐘就有一個沙灘可以玩水看夕陽，很棒的一個地方！

💡附近地標：山水沙灘 - 1157 公尺、澎湖蒔裡沙灘海水浴場 - 2390 公尺





🌵澎湖花火節住宿推薦

📍我出去一下民宿｜親子友善

我出去一下民宿 圖／業主提供

我出去一下民宿有著明亮清新的氛圍，這裡不僅親子友善，還提供多樣親子旅遊行程。民宿充滿☑️兒童書籍、DVD ，配有☑️嬰兒床、澡盆、消毒鍋、推車和兒童餐椅。此外，還提供☑️免費機場接送服務呢！冰箱內常備飲料，廚房也有小零食，不讓你餓到渴到。民宿老闆也很親切，會提供許多實用的旅遊建議，而且非常樂意協助旅客解決任何問題唷。

我出去一下民宿大廳 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 超級棒的民宿！老闆人很好，早餐也好吃，都是知名的早餐店，房間乾淨，而且很大！會再次來訪。

💡附近地標：馬公機場(MZG) - 1850 公尺、順承門 - 3202 公尺





🌵澎湖市區住宿推薦

📍澎澄飯店

澎澄飯店泳池 圖／業主提供

澎澄飯店的view超級美，提供☑️園景客房☑️港景客房☑️璀璨行館眾多選擇。飯店內設施更不用說了，應有盡有。☑️免費的自助洗衣/烘衣設備☑️兒童遊戲區/戲水池☑️免費自行車租借/健身房/戶外游泳池/蒸氣室。想要放鬆的話還有☑️咖啡廳、酒吧，讓你可以在豪華的裝潢裡一邊享受，一邊欣賞港外的美景。

澎澄飯店大廳 圖／業主提供

💡附近地標：馬公中央老街(馬公市中心) - 812 公尺、澎湖天后宮 - 866 公尺





📍澎湖晴海度假會館

澎湖晴海度假會館 圖／業主提供

晴海度假會館裝潢的非常用心，一度還以為是哪間人氣咖啡廳！但其實是非常美的一間度假會館。有☑️雙人房☑️四人房可以選擇。最最最喜歡的就是他們有大陽台/大露台可以放空，靜靜坐在窗邊看著藍天白雲和市區的風采真的很舒服。現在入住2晚以上，還有超殺優惠搶購中！

澎湖晴海度假會館房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 很乾淨很新的民宿、房間也很漂亮 服務人員也都很有耐心~~價位也沒有很高，整體而言CP值超高的一間民宿！

💡附近地標：順承門 - 1367 公尺、觀音亭 - 1858 公尺





🌵澎湖海景、近沙灘住宿推薦

📍AiMEN旅宿

AiMEN旅宿客廳 圖／業主提供

AiMEN旅宿是位於馬公機場附近，但卻不會受到飛機起降的噪音所干擾。房型有☑️雙人雅房☑️雙人套房☑️四人頂樓套房☑️六人套房，房內設計明亮具現代感，有些房間還有陽台可以放鬆一波呢。旅宿提供☑️機場接送/機車租借服務，非常貼心。旅宿的位置也非常接近著名的隘門沙灘，可以在這個沙灘上享受各種水上活動，像是☑️SUP、划獨木舟、浮潛等等。附近的林投公園也很適合漫步享受自然風景。

AiMEN旅宿房型 圖／業主提供

💡附近地標：隘門沙灘 - 798 公尺、馬公機場(MZG) - 865 公尺





以上就是AsiaYo所精選的Top5澎湖住宿啦！要去感受澎湖離島風光和花火節的朋友們趕快上AsiaYo平台下訂這些澎湖海景飯店就對了！





延伸閱讀>>

【2024澎湖海景住宿秘笈】TOP5精選澎湖海景民宿&飯店，專屬觀景台挑望山水沙灘

【TOP5澎湖親子住宿指南】探索澎湖海景親子民宿、馬公機場免費接送服務，開啟澎湖親子之旅！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」