高雄人氣小吃！必點「雙醬章魚燒」超滿足，「麻辣油條」一吃就上癮

位於高雄市苓雅區林森二路與忠孝二路交接三角窗的ONE-R 丸仔章魚燒，原先是在高雄各地以餐車方式販售的隱藏版美食，現今開設實體店面，隨著品牌好口碑以及老饕相互介紹下，不僅深受在地消費者的喜愛，許多遊客品嘗過後都讚不絕口，成為當地極有名氣的特色美食。

菜單

除了有品牌主打的特色美食章魚燒，煎蛋也有多款口味可以提供給消費者品嘗。

餐點以外帶、外送為主，側邊有提供立食區能讓顧客品嚐到章魚燒剛起鍋的美好。點餐可以透過櫃台窗口掃取旁邊的QR-Code，能夠提供給消費者除了實體菜單基本款的各種隱藏版口味。

店家為了保持章魚燒最完美的口感，餐點都是現點現做為主，烹調時間大概10分鐘-15分鐘，粉漿是由老闆親自調製，用料也是相當實在，每一顆都能品嘗到章魚燒豐富的內餡，以及恰到好處的酥脆外皮，讓人一吃就愛上！

經典章魚燒

剛出爐熱騰騰的章魚燒，淋上誘人的柴魚醬汁香味十足，有別於日式軟爛的口感，丸仔家的章魚燒更偏向台式口味，喜愛表皮酥脆、內餡飽滿的客人，一定能夠滿足你挑剔的味蕾。

雙醬章魚燒

超人氣的雙醬章魚燒以松露白醬、明太子醬汁為主，讓你能夠一次品嘗到丸仔最熱銷的兩種特色口味。

白醬淋上章魚燒本身就很濃郁，再點綴上些許松露提鮮，鮮甜的滋味讓人感到十分驚喜。明太子鮮鹹的口感，配上微甜的美乃滋醬，鮮甜交織的風味搭配上豐富內餡，令人回味無窮！

聯名限定－麻辣油條章魚燒

ONE-R與北高雄著名發式麻奶鍋聯名研發的特別版－麻辣油條章魚燒，是當季限定的特殊口味，將麻奶鍋的湯底改變成章魚燒的醬汁，微辣微麻的滋味刺激著味蕾，再點綴上油條碎與美乃滋中和辣度，辛香味十足，讓人越吃越上癮，一定要嚐鮮一番。

ONE-R 丸仔章魚燒，品牌除了經典的口味征服許多老饕外，老闆總能發揮創意研發出多樣性的口味，或者與其他店家聯名研發，吸引許多喜愛嘗鮮的消費者，讓人一吃成主顧，每季都有著不同的驚喜美味，下次前來高雄遊玩，不訪將ONE-R 章魚燒寫在你的必訪美食名單中！





ONE-R 丸仔章魚燒

店家地址:高雄市苓雅區林森二路48號

營業時間:15:00-20:00 周日公休

店家電話:0968902039

粉絲專頁: https://bit.ly/4cMi4r4





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