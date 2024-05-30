快訊

赴日一周「回台首日險被撞死」 他曝驚險遭遇吸大票網友+1：請防衛性走路

周末大雨炸全台！馬力斯颱風最快明生成 今明赴日注意艾維尼恐亂航班

川普再口出狂言！揚言「若中國犯台將轟炸北京」

高雄人氣小吃！必點「雙醬章魚燒」超滿足，「麻辣油條」一吃就上癮

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄市苓雅區林森二路與忠孝二路交接三角窗的ONE-R 丸仔章魚燒，原先是在高雄各地以餐車方式販售的隱藏版美食，現今開設實體店面，隨著品牌好口碑以及老饕相互介紹下，不僅深受在地消費者的喜愛，許多遊客品嘗過後都讚不絕口，成為當地極有名氣的特色美食。

菜單

除了有品牌主打的特色美食章魚燒，煎蛋也有多款口味可以提供給消費者品嘗。

餐點以外帶、外送為主，側邊有提供立食區能讓顧客品嚐到章魚燒剛起鍋的美好。點餐可以透過櫃台窗口掃取旁邊的QR-Code，能夠提供給消費者除了實體菜單基本款的各種隱藏版口味。

店家為了保持章魚燒最完美的口感，餐點都是現點現做為主，烹調時間大概10分鐘-15分鐘，粉漿是由老闆親自調製，用料也是相當實在，每一顆都能品嘗到章魚燒豐富的內餡，以及恰到好處的酥脆外皮，讓人一吃就愛上！

經典章魚燒

剛出爐熱騰騰的章魚燒，淋上誘人的柴魚醬汁香味十足，有別於日式軟爛的口感，丸仔家的章魚燒更偏向台式口味，喜愛表皮酥脆、內餡飽滿的客人，一定能夠滿足你挑剔的味蕾。

雙醬章魚燒

超人氣的雙醬章魚燒以松露白醬、明太子醬汁為主，讓你能夠一次品嘗到丸仔最熱銷的兩種特色口味。

白醬淋上章魚燒本身就很濃郁，再點綴上些許松露提鮮，鮮甜的滋味讓人感到十分驚喜。明太子鮮鹹的口感，配上微甜的美乃滋醬，鮮甜交織的風味搭配上豐富內餡，令人回味無窮！

聯名限定－麻辣油條章魚燒

ONE-R與北高雄著名發式麻奶鍋聯名研發的特別版－麻辣油條章魚燒，是當季限定的特殊口味，將麻奶鍋的湯底改變成章魚燒的醬汁，微辣微麻的滋味刺激著味蕾，再點綴上油條碎與美乃滋中和辣度，辛香味十足，讓人越吃越上癮，一定要嚐鮮一番。

ONE-R 丸仔章魚燒，品牌除了經典的口味征服許多老饕外，老闆總能發揮創意研發出多樣性的口味，或者與其他店家聯名研發，吸引許多喜愛嘗鮮的消費者，讓人一吃成主顧，每季都有著不同的驚喜美味，下次前來高雄遊玩，不訪將ONE-R 章魚燒寫在你的必訪美食名單中！


ONE-R 丸仔章魚燒

店家地址:高雄市苓雅區林森二路48號

營業時間:15:00-20:00 周日公休

店家電話:0968902039

粉絲專頁: https://bit.ly/4cMi4r4


延伸閱讀//苓雅冰品推薦│刨冰、雪花冰爽度爆表！紅豆牛奶冰來店必嘗！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 刨冰 章魚燒

延伸閱讀

高雄砂石車清廢土車斗翻覆司機送醫不治 搶救畫面曝光

首獲五星市長 陳其邁：代表更高挑戰與期許還在眼前

高雄砂石車傾倒駕駛遭壓 送醫搶救仍不治

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

相關新聞

高雄人氣小吃！必點「雙醬章魚燒」超滿足，「麻辣油條」一吃就上癮

高雄苓雅區的超人氣美食ONE-R 章魚燒，原是餐車美食的ONE-R 丸仔章魚燒終於在苓雅區開設定點店面，獨創甜鹹多口味的章魚燒，不但快速擄獲當地許多民眾的胃口，就連許多外地遊客也會慕名而來！

到黃埔新村必訪！由老闆手工打造 一家充滿故事的「眷村風咖啡館」 貓奴快加到清單裡

udn走跳美食／阿捷的打飯班 大家有晚上來黃埔新村散步過嗎？我自己還蠻常來的，主要是因為這裡有許多小店，要晚上來才有那個韻味，今天要介紹的這家「海客欐飾 木作咖啡館」就位於黃埔新村巷弄深處，

活的地形教室！澎湖西嶼 台版聖托里尼、馬爾地夫、魔鬼塔一次囊括

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 20 個景點，其中包含 跨海大橋、小萍的店、鯨魚洞。 西嶼可以說是活的地理教室，除了處處充斥的百萬年前的壯闊玄武岩地形外，還有多處堪比外國景色的地點，根本就是名副其實的"出國旅遊"壓 第一二天介紹了南環，第三天介紹北環，澎湖本島為一個倒C型，逆時鐘走最遠處為西嶼，也是北環的終點，別小看北環，從馬公出發到西嶼路長22公里，開車則需要40分鐘以上，為了好掌握最後一天的行程，我們選擇先從最遠處下手，一路玩回來

高雄飯店TOP5精選！六合夜市、瑞豐夜市、駁二特區、高雄車站附近住宿

高雄飯店選哪間好？高雄作為南部的第一大城市，是個非常適合旅遊的地方哦！不僅有可以欣賞絕美夕陽的西子灣、特色旗津老街、搭船遊愛河，也有超夯樂園-義大世界，近年也有越來越多大型活動選擇辦在高雄，像是金曲獎、演唱會等等。這次精選了5個最推薦的高雄住宿名單，想體會高雄之美的你各位，千萬別忘了把這些收進你的口袋名單！

飄香90多年熄燈！ 高雄鳳山老店「傳統豬腳麵」第三代不接手 饕客錯愕超不捨

飄香90多年熄燈！ 高雄鳳山老店「傳統豬腳麵」三代不接手 饕客錯愕超不捨

「2024客家很有市」50家美食文創逛不完！融合音樂表演限時這2天登場

吃貨們注意！「2024客家很有市－撮把戲音樂生活節」將於5月25日、26日在高雄鳳山的大東公園快閃登場。今年的客家市集規模再升級，比往年更大更精采。現場將有超過50家特色美食及文創手作攤位，並設置四大主題展區：「好客玩食專區」、「私廚晚餐HAKKA經典餐桌」、「客家體驗工作坊」、「闖關童玩娛樂區」，讓您盡情體驗客家文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。