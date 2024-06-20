回訪率超高！ 高雄在地人激推的「無名人氣早餐店」 人氣必點燒餅/蛋餅捲上現炸油條

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Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／Miss V

有沒有哪間早餐店～是你拿到手就迫不急待開吃的？？

不得不說，最近很有口福！找到的美食店家都很合胃口，難怪在google上評價也不錯。

國民市場——手工傳統燒餅油條早餐店，在地40多年的老字號。網友主要推薦：燒餅、油條、蛋餅、肉包。傳統美食一起吃起來！

手工傳統燒餅油條早餐店位於國民市場內，上午時間人車很多~建議還是騎機車比較方便。

燒餅油條都是每日新鮮製作，如果喜歡吃油條，建議8:30過後再到訪，8:30才會開始炸唷。店內無內用區～只能外帶唷。

菜單直接掛在牆上，直接排隊就可以點餐囉！這天我們吃了蛋餅捲油條、紅茶豆漿～2款都很喜歡，本來還想買肉包，可惜賣完了。

點餐後，餐點現包，但～店內唯一被詬病的就是沒戴手套呀。有時候太忙，口氣上也會稍微急一點，但為了美食⋯⋯

蛋餅捲油條、紅茶豆漿

蛋餅捲油條如果一次買2份，可以一隻油條分2個蛋餅捲，但如果是單買一份~就會像捲好後對半切。

店內的蛋餅是屬於薄薄的那種蛋餅，搭配上下炸的油條～超好吃，而且大家很推薦的是因為還有撒胡椒～更加的提味，不用再另外用醬料就很美味了。

吃一次就愛上！雖然油條偏油膩～但偶爾吃，當然是自己吃一份才爽快。有人跟我一樣三不五時也很喜歡這種傳統早餐嗎？？

手工傳統燒餅油條早餐店

地址：高雄市苓雅區忠孝二路114號

電話：(07)338-5911

營業時間：06:30~12:30

【雖然google寫著周六、日公休，但也是可以跑跑看，因為我們就是星期日去時買到的】

文章來源：Miss V FB：Miss V

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