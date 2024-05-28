活的地形教室！澎湖西嶼 台版聖托里尼、馬爾地夫、魔鬼塔一次囊括

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 20 個景點，其中包含 跨海大橋、小萍的店、鯨魚洞。

西嶼可以說是活的地理教室，除了處處充斥的百萬年前的壯闊玄武岩地形外，還有多處堪比外國景色的地點，根本就是名副其實的"出國旅遊"壓

第一二天介紹了南環，第三天介紹北環，澎湖本島為一個倒C型，逆時鐘走最遠處為西嶼，也是北環的終點，別小看北環，從馬公出發到西嶼路長22公里，開車則需要40分鐘以上，為了好掌握最後一天的行程，我們選擇先從最遠處下手，一路玩回來

跨海大橋 | 15 分鐘

✔跨海大橋

到達西嶼的第一站那就是跨海大橋了，連接著白沙跟西嶼兩島，兩側有著不同景觀，這次先分享從西嶼看過去的景色，跨海大橋在民國59年就完工，歷史非常悠久，而橋的全長有2,494公尺

因為橋的兩側都是大海、風勢超級無敵大！Jennifer在後座已經被海風吹到完全放空，不過藍天跟白色大橋的清爽畫面，讓許多觀光客都會在這裡留影，突然想起來在前一天行程中，有在篤行十村裡潘安邦的舊家看到他曾經在跨海大橋辦過演唱會的新聞剪報，也有留下跟大橋的合影，是不是很值得在這邊拍一張照呢？

【景點資訊】

地址：馬公市區-縣道203線

小萍的店 | 1 小時

✔小萍的店

早起的我們什麼都沒吃，為的就是來體驗這裡非常有名的小管麵線啦！除了麵線，另外還點了小管乾滷肉飯跟當天的隱藏版料理小卷鰾，這可不是天天都有的、甚至菜單上都找不到！點餐完入座後，老闆便會端來隨桌附贈的小管醬及小魚干醬拼盤，如果喜歡他們也有賣整罐的唷，搭配麵線吃非常提味，不會過鹹，是很有海味的下飯小菜。另外料理都用料很實在，小管麵線沒有過多調味，吃得到海鮮原本的味道，小管乾滷肉飯則是使用滷過的小管，第一次吃到這種料理方式蠻驚豔的，小卷鰾簡單川燙過，一盤裡面有鰾有蛋，Jennifer原本以為會不敢吃，沒想到口感很Q彈，也沒有奇怪味道，如果有看到可以點來吃看看唷！

【餐點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉11之3號

營業時間：08:00-17:00 (週三公休)

電話：(06)998-3841

鯨魚洞 | 30 分鐘

✔鯨魚洞

吃飽之後，從小萍的店步行幾分鐘的步道就可以抵達鯨魚洞，它其實是海蝕形成的大岩洞，因為形似鯨魚而得名。鯨魚洞高約7.8公尺，近看非常壯觀。步道旁還有小門地質館，因為我們去的時候剛好在整修，所以就沒有參觀。

【景點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉小門嶼

竹灣大義宮 | 40 分鐘

✔竹灣大義宮

吹完海風後，我們先到了竹灣大義宮看看真的動物，瀕臨絕種的綠蠵龜，先跟大家簡介一下，大義宮建於西元1862年，已經有近200年的歷史，主要祀奉溫府王爺及武聖關公，近年重建後廟宇十分金碧輝煌，除了看海龜之外，也不妨參觀一下廟宇唷！綠蠵龜是養在廟宇地下的蓮花珊瑚洞，進廟後右手邊就有向下的樓梯以及樂捐箱，到達地下就會看到滿滿的珊瑚，而這裡也是全台唯一合法飼養綠蠵龜的室內景點，除了綠蠵龜之外，甚至還有紅蠵龜和玳瑁龜等等，但居住空間稍嫌狹小了，他們只能圍繞著小小的圈子打轉。我們還剛好遇上餵食時間，看著他們呆萌的樣子也是很療癒。大義宮的綠蠵龜們在民國78年《野生動物保育法》實施前就持有，來源是當地漁民誤捕上岸後再移送至該地。

【景點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉竹灣村76號

營業時間：08:00-17:40

電話：(06)998-1154

大池炸粿&鯊魚排 | 15 分鐘

✔大池社區牌樓

接著進入了大池社區，在203縣道與澎3鄉道的岔路口，可以看到穿著廚師裝、手端花枝丸的花枝公仔，因為路過好幾次、覺得太可愛了，Jennifer要求停下來拍拍照XD

【景點資訊】

地址：203縣道與澎3鄉道的岔路口

✔大池炸粿&鯊魚排

但當然我們到這還有著別的目的，麵線消化得很快，所以我們又餓了~決定來吃西嶼有名的炸粿！不得不說，澎湖每個鄉都有自己的代表炸粿店家呢！大池炸粿就位在大池北極殿廟埕旁，這邊也有超多貓貓的，會在你吃東西的時候在旁邊流口水~品項很簡單，就是三種口味的炸粿以及鯊魚排，後者尤其少見，而且價格還很可愛、是銅板美食，所以這次兩種都點來吃看看！綜合炸粿的用料很豐富，裡面有高麗菜絲和鯊魚肉，最上面還會鋪上好幾隻帶殼狗蝦，整體口感上厚實、也很有飽足感。另外鯊魚排出乎意料的大片，吃起來有點像雞胸肉，薄薄的魚肉裹上麵皮很酥脆。

【餐點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉88123號

營業時間：14:30-18:00

電話：(06)998-3407

可口冰城 | 20 分鐘

✔可口冰城

吃完鹹食接下來當然就是要來個甜點，正好有名的「總統冰」就在附近，於是我們就速速前往啦！其實店家是叫可口冰城，但因為前總統陳水扁曾來吃過，所以總統冰的名稱反而更廣為人知。一踏進店裡還懷疑自己是不是走錯地方了，裡面滿滿的古董、木雕、石雕甚至是珊瑚礁等藝術品，老闆娘一邊開心地與我們閒聊，一邊介紹這些都是他們夫妻的珍藏品，只供大家參觀不割愛。店裡有十幾二十種口味的冰， Jennifer選了招牌的仙人掌花、仙人掌葉及仙人掌果三種口味，明明是同一株植物，但是顏色跟口味都截然不同，有的偏酸、有的偏甜，這趟旅程中吃過很多冰品，這應該是最喜歡的一家。

【餐點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉大池村130號

營業時間：09:00-18:00

電話：(06) 998-1145

二崁古厝群聚 | 40 分鐘

✔二崁聚落

前面提及了古董，別忘了這裡還有著有名的古蹟! 西嶼有處特別的人文聚落，這裡的建築都有百年以上歷史，房屋都是用當地硓𥑮石、玄武岩與珊瑚礁建造，還有各種彩繪瓷磚、交趾陶、泥塑等裝飾，是源自金門的傳統閩南建築形式，幾乎是很難在其他地方看到的特色聚落。這裡也有各式店家，可以吃甜點、生魚片，或是買傳香跟紀念品，另外牆壁上也有很多有趣的閩南俗語句子，可以考驗一下自己的台語功力唷！

【景點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉二崁村

二崁杏仁茶 | 10 分鐘

✔二崁杏仁茶

一進來二崁聚落，很快就會看到一個超巨大茶壺，在古宅裡面有販售古法熬製的冷/熱杏仁茶以及冰涼的海石花，我們還順便買了當地名產枕頭餅搭配，我覺得不愛杏仁的人也可以嘗試看看，沒有那種讓人不喜歡的濃烈杏仁味，滿滿海石花裡面沒什麼液體，都是滿滿的海石花、而且會有飽足感。枕頭餅成分很簡單，吃起來就是帶有甜味的小麵包。

【餐點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉二崁村36號

營業時間：09:00-17:30

電話：(06) 998-3891

二馬豆花 | 15 分鐘

✔二馬豆花

杏仁茶的隔壁就是二馬豆花啦！門口有復古的攤車，整個店面都是傳統風味，連餐具都很古老，這裡的豆花配料簡單，有花生、南瓜、紅豆、綠豆等四種、可以任選兩種。他們的豆花吃起來口感比較像是豆腐，上面還有撒花生粉、非常特別，另外糖水不會很甜，如果覺得不夠，店家還會多準備一壺糖水，可以自己再調整甜度。

【餐點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉二崁村38號

營業時間：10:00-18:00

大菓葉玄武岩 | 30 分鐘

✔池東大菓葉玄武岩

因為早上吃了不少東西，午餐前決定先去看看澎湖最有名的玄武岩，想必大家都在小時候的地理課本上看過吧，能親眼看看真是讓人蠻興奮的！大菓葉柱狀玄武岩位在西嶼鄉濱海公路，可以在這裡看到蔚藍的海岸線，它是在日治時期為了在大菓葉海邊闢建碼頭，挖取石塊泥土時意外發現的，跟平常看到的黑色玄武岩不太一樣，這裡的顏色更黃一些，主要是因為土質與出土時間不同。因為地形關係，下過雨後前方的低窪凹地會積水，很多人會來拍攝倒影，但當天因為較少下雨所以可以拍到的範圍會小一些。

【景點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉10號

三石壁 | 30 分鐘

✔三石壁

這裡可是Eason做過功課的神秘景點！三石壁其實就在大菓葉附近的小路裡頭，騎車不到十分鐘就可以抵達，而這裡的觀光客也比大菓葉少上許多，我猜是因為進來的路很狹窄、所以大型遊覽車根本進不來，小客車也要一路顛簸才進得來。三石壁顧名思義可以看到三面的玄武岩圍繞、比大菓葉更為壯觀，下方還有一片大水池和布袋蓮，池水裡甚至還看得到許多魚兒悠游，是非常舒服的景點。

【景點資訊】

地址：大菓葉玄武岩柱後方(經緯度：119.47667,23.56728)

清心飲食店 Ching-Shin Seafood | 1 小時

✔清心飲食店

今天的午餐選擇的是當地很有名的海鮮餐廳，有名的原因除了新鮮的海產之外，還有老頭家呂酒瓶跟前故總統蔣經國的好交情，讓許多人都慕名而來想嘗嘗它的好滋味。我們是臨時起意來用餐的，加上早上吃得還沒消化，所以蠻多海鮮都沒辦法點，因為特定餐點需要預定、還要依當天捕獲的漁獲而定，整體而言價格偏高一些，適合多人一起來用餐比較划算唷！

【餐點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉40-4號

營業時間：11:00-14:30、17:00-18:30

電話：(06) 998-1128

牛心山 | 40 分鐘

✔牛心山

吃飽喝足之後，我們又繼續跑行程啦！這個景點實際上更適合夏天來，因為會有滿滿天人菊可以拍攝，畫面也更豐富一些，我們來的時候還沒有天人菊，覺得蕭條冷冽的感覺也別有一番風味。牛心山又稱為魔鬼山，原本為一座孤島，在經過經年累月的海積作用之下而連在一起形成陸連島，而因為在牛心山山峰下都被銀合歡環抱住，僅露出封頂的玄武岩柱，與美國的魔鬼塔極度相似，因此牛心山有台版「小魔鬼岩」的稱號。

【景點資訊】

地址：澎湖縣西嶼鄉緝馬灣937號

三仙塔 | 40 分鐘

✔三仙塔(外垵漁港)

離開了台版的魔鬼塔，下一站要帶大家去的是「台版聖托里尼」，其實是外垵漁港，拍攝點則是沿著漁港旁的山路往上騎到三仙塔，由至高點往漁港看，看到高矮不同的白色房屋及蔚藍天空與海岸，一秒置身地中海！

【景點資訊】

地址：三仙塔

池西虎目滬 | 1 小時

✔池西虎目滬

接著是要來拍拍這愛心留念啦! 有別於七美的雙心石滬，澎湖本島的虎目滬這裡更加平易近人，但要來看這座單心石滬一定要看好潮汐時間唷！這裡只有在退潮才能走近並且看到愛心石滬，沿路礁石也都很濕滑，所以一定要穿上防滑的鞋子、注意安全，不然很容易就會滑倒受傷。花了很大一番功夫，我們才走到石滬上拍攝，不得不說這裡真的超美超好拍，但美照的背後超級辛苦！

【景點資訊】

地址：Google地圖搜尋池西虎目滬

池西柱狀玄武岩 | 30 分鐘

✔池西岩瀑

相比大菓葉玄武岩必，澎湖池西的岩瀑給人不同的感受，擁有如瀑布般的玄武岩柱地形，而旁邊恰好有廢棄九孔養殖場，所以又被稱為九孔瀑布。在退潮時間去完池西虎目滬後，不妨繞來附近的池西岩瀑看看，在這個時間段才能走下廢棄養殖場的方形格中拍照。不過這裡的路面大多都是石塊、海風也很大，在這邊要注意腳步，以免跌倒。

【景點資訊】

地址：Google地圖搜尋池西岩瀑

小池角雙曲橋 | 1 小時

✔小池角雙曲橋

隨著時間接近了傍晚，我們選在小池角雙曲橋等待夕陽，相較於前面兩個景點，這裡相對安全，而這比較適合漲潮時來拍攝，可以拍到純白的涼亭以及清澈蔚藍的海水，這樣的美景也被稱為「台版馬爾地夫」。看著夕陽及一大片海水波光粼粼，整個人也都放鬆了起來，Jennifer在這邊就看著魚群游來游去發呆了許久呢！

【景點資訊】

地址：Google地圖搜尋小池角雙曲橋

澎湖老家餡餅 | 15 分鐘

✔澎湖老家餡餅

跑了一整天的行程也累了，回到馬公後趁著店家休息之前，我們跑來買皮薄餡多的餡餅，這家路過好幾次都在排隊。剛好遇到出爐，所以幸運地沒有等到很久，不然一鍋是要等12分鐘的，排隊需要一些耐心~一口咬下立刻被肉汁噴出來燙到，大家吃的時候要小心唷！餅皮薄且酥脆，裡面肉餡也是放滿滿不手軟，銅板價很值得嘗試看看！

【餐點資訊】

地址：澎湖縣馬公市民權路72號與光明路口

營業時間：13:30-19:30

電話：0937-309-870

瑞師父海菜煎餅 | 15 分鐘

✔瑞師父海菜煎餅

Jennifer總覺得來到離島就要吃一下海菜料理，是奇怪的堅持XD連著幾天都路過就決定吃看看了！海菜煎餅是現點現做，可以看到老闆認真擀麵皮的身影，料理本身沒有過多調味、而海菜本身也只有帶一些鹹味，是很清爽的一樣小吃。

【餐點資訊】

地址：澎湖縣馬公市中正路42號

營業時間：10:30-23:00

電話：(06)926-1957

澎湖鳳姐自助碳烤 | 2 小時

✔澎湖鳳姐自助碳烤

最後是消夜時間啦~來到澎湖怎麼能不吃海鮮呢！就算今天的行程已經累到不行，我們還是要來吃一下，鳳姐開到晚上11點，很適合行程走完，晚上跟朋友一起來邊烤海鮮邊聊天，而且先在購票平台預購餐券還可以再便宜一些唷！最吸引人的就是他們有滿滿的蚵仔吃到飽，冰櫃裡也有各種海鮮、蔬菜、肉類可以選擇，絕對讓你吃好吃滿，而且在這邊完全不擔心吃到不新鮮的海鮮呢，吃得非常滿足的我們也終於走完今天的行程啦！

【餐點資訊】

地址：澎湖縣馬公市民族路147號

營業時間：17:30-23:00

電話：0977-663-354

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：澎湖(中篇)西嶼｜活的地形教室，台版聖托里尼、馬爾地夫、魔鬼塔一次囊括

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