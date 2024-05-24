飄香90多年熄燈！ 高雄鳳山老店「傳統豬腳麵」第三代不接手 饕客錯愕超不捨

近百年的好味道消失了！ 於高雄鳳山在地飄香90多年的老店「龍山寺豬腳麵」，是當地人喜愛的知名老店，不過近期卻無預警宣布停業，原因是老闆娘身體不堪負荷，讓饕客們都感到惋惜。

店門口招牌掛著「龍山寺豬腳麵」於民國22年創立，是一間開業超過90年的老店，最初設立在高雄鳳山的龍山寺附近，歷經三次搬遷搬到立德街上，由二代經營已經20多年，近期卻傳出生意太好，老闆娘身體負荷不了，經常會有手麻的狀況，而第三代兒子並不打算接手，於是決定歇業，將近一世紀的古早味只能留在老客人的記憶裡。

圖／翻攝高雄鳳山龍山寺豬腳麵-1933年創立臉書

在Google地圖上已顯示為「永久歇業」，仍能看到過往不少人分享好評「是從小吃到大的好味道」、「古香古味在地的好味道，百吃不厭」、「豬腳果然名不虛傳，軟糯且香氣十足」、「幾十年的老店，無論是麵食、湯品和滷味，都非常美味」。