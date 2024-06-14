2024屏東小琉球3天2夜海島自由行！小琉球美食+交通+住宿+天氣+必買伴手禮行程總整理

2024年跟海島相當有緣，年初走訪越南富國島，最近又到台灣離島小琉球渡假一波，椰林樹影碧海藍天有夠舒服，三天兩夜浮潛看海龜、吃美食，騎車環島超愜意，這篇把行程安排記錄下來，太喜歡小琉球的度假氛圍，免花大錢也能玩得舒心愜意。

小琉球3天2夜行程安排

DAY1：抵達小琉球！騎車環島去

屏東鹽埔漁港－小騎士機車行－花鹿旅店－福祿壽囍鯛魚燒－杉福生態廊道－琉行之道－杉福漁港－潛拌海龜燒－政仔小餐館

DAY2：泡在海裡享受海水 來去浮潛看海龜囉

柴燒粉圓－洪媽媽早餐 －蛤板灣海灘吃早餐－YOYO起司燒－冰箱冰鋪－觀音石+蟾蜍石－厚石群礁浮潛－梨小籠

DAY3：花瓶石看風景 最後環島一圈GOGO

朝聖花瓶石－小琉球遊客服務中心－美人洞景區－海濤客烏鬼洞六號店－大福漁港搭船去

台灣本島－小琉球交通資訊

目前共有兩個碼頭每日往返小琉球，最熱門的是屏東東港碼頭，其次是班次較少的鹽埔碼頭，船行時間約25至30分鐘即可抵達。

至於如何抵達東港碼頭，除了自行開車之外，也可搭乘火車至高雄、屏東，再搭乘客運，或是搭高鐵至高鐵左營站，轉乘大鵬灣琉球線(9127-D)到東琉線碼頭站。

雖然最多人從東港出發，但阿東這次要推薦「鹽埔漁港」搭船同樣很方便，因為鹽埔漁港外有一整片空地可以免費停車。不像東港需要停到私人停車場，還要多付一筆費用，但如果擔心愛車停放露天空地有危險，當然東港絕對是好選擇，就看大家怎麼安排囉。

我們這次搭乘鹽埔漁港的大福航運前往小琉球的大福漁港，每天班次如上圖，周末則加開下午2點40分、3點的船班，若要周末跨平日要特別記住，下午3點的船班只有假日才有！

從官網訂票來回全票為450元，半票則為225元，如果想要比較優惠的票價，建議可從KKDAY、KLOOK等旅遊平台訂購套裝行程，部分套裝行程中還有便宜加購租車的選項。

搭船時須出示身分證與船票，因此記得隨身攜帶證件唷！船艙寬敞又新穎，冷氣也很強，25分鐘船行時間舒舒服服，不太容易暈船。

＊琉球鄉公所官網：https://reurl.cc/DjAl1j

＊小琉球船班時刻表：https://ferry.tw/time-table/liuqiu

＊大福航運線上訂票：https://www.dafuliuqiu.com/

小琉球交通資訊

小琉球最便利的交通方式非機車莫屬，假日登島遊客多，有可能會有借不到車的情形，提醒大家一定要在出發前訂好機車。

我們這次從大福漁港出入，距離漁港最近的是「小騎士機車出租」，一台車每天350元，依照天數計價。租車時需押證件，如果有機車載不下的大件行李，還能免費幫忙協助運送。

小琉球住宿資訊

小琉球住宿選擇不少，平價民宿、高檔VILLA應有盡有，熱門旅遊時段一定要提前訂，本來看中的好幾間漂亮民宿都被訂光光。

幸好老天有保佑，這趟旅行讓阿東訂到一間喜歡、價格又合理的「花鹿旅店」，鄉村風帶點異國風味的裝潢，配上簡潔雅致的擺設品，整體風格溫馨舒適。

房間相當寬敞，窗邊還有臥榻可以休息，衛浴是乾濕分離，冷熱水溫度、排水都沒有問題，透過AGODA預定，每晚2200元左右，價格還不錯，推薦給大家。

小琉球美食、伴手禮推薦

既然來到小琉球，當然要買幾包當地有名的麻花捲回去吃，小琉球島上麻花捲店林立，幾乎家家戶戶都會做XDD。寶哥、龍鑽的知名度都很高，分店、寄賣店也很多，店鋪也有開放試吃，不妨吃一輪再來好好決定。

此外，島上最流行的兩間起司捲「小蝌蚪」、「 YOYO」都是需要一大早瘋狂打電話才能訂到的夯店，這次我們只有吃到YOYO起司捲，現炸出爐還會牽絲，確實鰻好吃的。

另外，古早味柴燒粉圓、粉角飲品也很清涼消暑，不過幾乎都在早市販售，想喝記得早點起床。

甜點小吃部分，福祿壽喜鯛魚燒、海龜燒、剉冰、愛玉也都是人氣打卡夯店，記得加入必吃清單吧，來小琉球玩一趟沒有胖一圈是不可能的。

正餐部分，阿東很喜歡市區的政仔小餐館，店內的炸雞排真的好吃到不行，鹹甜醬汁讓人一口接一口。

如果喜歡吃飯麵水餃的朋友，大福羊肉海鲜店、烏鬼洞海濤客也都是適合用餐的好去處，店內的炸魚排香酥脆嫩，相當夠味，多人用餐一定要點一條吃吃看。

我們這趟還有造訪有小琉球鼎泰豐之稱的「梨小籠」湯包店，魚卵湯包配上炒手、炒飯，平價又美味。

小琉球潛水、浮潛

基本上來到小琉球大半都是來玩水的，無論是深潛、浮潛、獨木舟或是自由游泳等，提醒大家若要從事水上活動，事前保險不可少，此外也要找合法經營的業者，或是透過KKDAY、KLOOK購買套裝行程。島上能看到海龜又適合玩耍的地方不少，阿東非常喜歡「蛤板灣」、「杉福漁港」、「厚石群礁」這三處。

蛤板灣擁有潔白的乾淨沙灘，適合踏踏浪，玩玩海水，但此處珊瑚礁多、又有離岸流，因此不適合游泳；杉福漁港是最多浮潛客玩水的好去處，我們造訪的第一天就幸運地看到大海龜啊，而且一次還是兩隻，在這裡也要特別提醒大家，千萬不要碰觸海龜，被抓到一次三十萬喔！！

最後一處厚石群礁，這裡是阿東私心最推薦、最喜歡的浮潛聖地，一來人潮不多，二來地形形成一個小凹口，幾乎沒有大浪，根本是絕佳的天然海水游泳池。

海底生態也很豐富，到海灘前方的店家租借一套救生衣，就可以開心地享受漂浮樂趣，帶著蛙鏡還能看見珊瑚礁、小魚群跟海龜的迷人生態，連阿東這種不會游泳的人都玩得很高興，太喜歡這裡了。

島上的生活步調很慢，每天都過得很舒服，醒來就是游泳玩水，海水清澈見底，海龜近在咫尺覓食，沒有人為束縛，在汪洋大海中自在悠游，那種美好與自由，親眼看見真的差點落淚（不誇張）。

太喜歡小琉球的度假感了，完全可以理解為什麼這裡如此受歡迎，實在很想每年都來一趟啊XDDD

文章來源：阿東的東食西遊 FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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