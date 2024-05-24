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「2024客家很有市」50家美食文創逛不完！融合音樂表演限時這2天登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／財團法人高雄客家文化事務基金會臉書粉專
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吃貨們注意！「2024客家很有市－撮把戲音樂生活節」將於5月25日、26日在高雄鳳山的大東公園快閃登場。今年的客家市集規模再升級，比往年更大更精采。現場將有超過50家特色美食及文創手作攤位，並設置四大主題展區：「好客玩食專區」、「私廚晚餐HAKKA經典餐桌」、「客家體驗工作坊」、「闖關童玩娛樂區」，讓讀者可以盡情體驗客家文化。

圖／財團法人高雄客家文化事務基金會臉書粉專
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美食攤位中，有30間加入「好客玩食」行列，推出一系列獨家客家特色美食，包括「尻雞實驗室」的辣味桔醬炸雞、「熊老闆地瓜球」的擂茶米香地瓜球、「鹹鹹美代子」的客家小炒鹹派等。素食主義者也有專屬選擇，如「蔬嬴蔬食餐車」的客家酸菜等，顛覆傳統客家料理的印象，讓吃貨們一次吃得超滿足！

圖／財團法人高雄客家文化事務基金會臉書粉專
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此外，市集還引進全台排隊名店，如「明宏拔絲地瓜」、「緩食甜點 Lentement」、「叄男三明治The 3rd.」、「布魯托熱狗堡」及「Le French Quiche法式鹹派」等。響應環保，若是有讀者攜帶環保餐具還可領取10元折價券，逛市集環保又省荷包。趕快來感受滿滿的客家人情味吧！

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客家 市集 文創

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