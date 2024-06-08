有如登上朝拜之路！屏東恆春鎮最高峰「三台山」山海展望

三台山雄立於屏東恆春鎮的北隅，是恆春鎮的最高峰。由山上的幾個展望點向南望去，墾丁地標大尖石山、擁有一等三角點的小百岳大山母山、恆春觀賞夕陽的勝地關山赤牛嶺，都臣伏於三台山的腳下。而龍鑾潭的如鏡碧波、核三廠的圓渾穹頂、恆春市區的櫛鱗屋舍、國境之南以外的蒼茫大海，也全部可以映入眼簾。

於是三台山像是一位統領恆春的君王，登上三台山的路徑，就像是朝拜之路。而時序進入五月酷暑，走在路上汗流浹背，但幾個超美展望點的無邊山海風光，就是三台至尊賜與的最佳禮物。

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前往三台山，要由200縣道5K處進入，先走3公里的台電保線道才到登山口。

由200縣道5K轉入100公尺，有一座天南宮，宮旁空地可停多輛小車。

台電保線道全程是水泥陡坡，高底盤車可通行，普通小車則會在攔水墩卡到底盤。

相思樹在五月開花了，為保線道增添一些顏色。沿途因為有樹木，也提供了50趴的遮蔽。

保線道沿線五月時有不少山素英（青藤仔）綻放。

保線道上不時會看到礙子，是上方的高壓電塔維護時汱換下來的。

整條保線道就修建在核三廠拉出的高壓電纜電塔之下。

步道上有幾處展望點，遠方的大湖是恆春最大湖泊--龍鑾潭，左側的圓頂建築則是核三廠。

大鵬25電塔有很好的展望，遠方的尖山是擁有一等三角點的大山母山。

三石觀景平台是全程展望最佳之處，以大山母山、龍鑾潭的景觀為主。

過了三石展望點不久，至一叉路，先向左往三台山的基點峰。

三台山包含基點峰及最高峰。由叉路轉入100公尺，至彌力２６電塔下方，即三台山基點峰登山口。高底小車則可直接開到此處。

布魯在三石展望點遇到一位林管處的志工，一起登三台山基點峰，這是全程唯一遇到的人。

三台山登山口進入後的步道，前段和緩，後段陡升，大約10分鐘即可登上三台山。

三台山基點峰標高434公尺，有一顆三角三角點922號基石，可惜沒有展望。

由三台山基點峰三叉路口上望，三台山最高峰的氣勢有點嚇人。

往三台山最高峰途中，經過一片低窪草原，是原本的三台山天池所在。但在八八風災後就沒有蓄水功能了。

續行至保線道的最點點--彌力28電塔，穿過電塔下方即為三台山最高峰的登山口。

彌力28號電塔的展望也很好，大山母山和大尖山就在眼前。

登三台山最高峰的路況比基點峰更差更陡，顯見往基點峰的人數很少。

由登山口登上稜線後，首先迎來極佳的展望，近處的赤牛嶺和遠處的關山對望。三台山則以至尊之姿，全覽整個恆春美景。

稜線展望點可以近觀赤牛嶺，遠處的是恆春鎮市區，最遠的山崙則是以日落聞名的關山。

三台山最高峰標高531公尺，有一顆省地政處的三角補點基石，編號第４號，這種基石是比較少見的。

下三台山基石後，循原路返回出火。上山下山含拍照共花費３小時，如果開高底盤車直衝登山口，更只要不到1小時，就可以抓下基點峰及最高峰。山海美景及恆春鎮俯瞰風光，則是沿途最佳收穫。

三台山

三台山（基點峰），海拔434公尺，三等三角點922號

三台山（最高峰），海拔531公尺，省地政處補點4號

路線資訊：出火福音中心--三台山基點峰--三台山最高峰--出火福音中心，全程來回8.3K，累計爬升及下降約480公尺，含拍照及休息約需2.5至3.5小時。

交通資訊：

自行開車：直接導航"出火福音中心"或"恆春出火天南宮"，於200縣道5K處左轉向上100公尺，即至天南宮，可將小車停放在宮旁空地。高低盤小車則可續衝3公里至登山口。

大眾運輸：於恆春轉運站搭乘103、303、304路線公車，在福音中心站下車，再由200縣道5K處上行3公里至登山口。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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