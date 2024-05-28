快訊

國會改革法案三讀通過！民進黨團朝主席台丟垃圾袋 韓國瑜大喊「請大家安靜」

韓國瑜敲槌了！藍白國會改革法案三讀通過

志工上廁所要報備…善陽協會勾結幫派斂財 理事長私吞430萬善款

到黃埔新村必訪！由老闆手工打造 一家充滿故事的「眷村風咖啡館」 貓奴快加到清單裡

阿捷的打飯班／ 文、圖／阿捷

udn走跳美食／阿捷的打飯班

大家有晚上來黃埔新村散步過嗎？我自己還蠻常來的，主要是因為這裡有許多小店，要晚上來才有那個韻味，今天要介紹的這家「海客欐飾 木作咖啡館」就位於黃埔新村巷弄深處，比起白天，晚上來這裡的氣氛更棒，算是我還蠻喜歡的一家特色咖啡館哦！

交通資訊

「海客欐飾 木作咖啡館」位於鳳山區東二巷，黃埔新村內，可以搭乘捷運至大東站，沿著鳳山溪散步前往，或是搭乘公車至「黃埔新村站」下車步行250公尺(3分鐘)即可抵達，開車或騎機車也蠻方便的，在平日園區內都很好停車。

店家環境

這天我散步到這條巷弄深處，發現了這家保留眷村居家風格的咖啡館，看了一下還有營業，當下便好奇走了進去。

走進去先是一條長廊，通往店內中心的庭院，這邊已經相當有氣氛了呢！

既然名為「木作咖啡館」，當然有很多作品啦！可以看到店內滿滿的木製品，都是由老闆自行打造而成。

木作咖啡館

院子其實還不小，擺了幾張椅子便是咖啡館，旁邊可以點餐。

這個時候的晚上吹著微風，在樹下其實還蠻涼的，一旁也有冷氣旁室內空間，也是木造的小屋。

樹上開滿了花。

室內也有約4桌的空間，裡面也有不少木作的器具、書籍可以翻閱。

在這個位置發呆好像蠻不錯的。

店內也有販售不少花盆，有興趣的平常也可以進來逛逛。

貓屋

一旁還有貓屋，有好幾隻店家飼養的可愛貓咪，有時候會放他們出來和顧客互動，相當可愛。

菜單

菜單也是店家的木作品，這邊主要是喝咖啡、飲料、吃下午茶的地方，所以適合在午後或傍晚前往。

今天點了一杯「冰奶蓋紅茶」與一份「手作生乳酪蛋糕」，連杯墊都是樹幹切片呢！

冰奶蓋紅茶

「冰奶蓋紅茶」味道順口，清涼消暑，可以先品嚐紅茶過後再攪拌，又是不一樣的味道。

手作生乳酪蛋糕

「手作生乳酪蛋糕」風味濃郁，中間有果粒吃起來香甜，加上底部脆脆的口感，有著很棒的搭配。

從我們進店開始，老闆便不斷跟我們聊天，到後面甚至講起了這裡的歷史故事，我們也聽得津津有味，一路座到店家要關店了才離開，真的是非常滿足，可以感受到店家滿滿的熱情，或許我們下次再來的時候，店家又多了更多作品、也多了更多有趣的新故事，真的很讓人期待呢！如果你剛好來黃埔新村玩，推薦你一定要來這裡看看哦！

海客欐飾 木作咖啡館

｜餐廳地址｜高雄市鳳山區東二巷84-1號

｜營業時間｜14：00～20：00

｜公休日期｜不定期公休(請參閱臉書公告)

｜連絡電話｜0987-262848

｜交通轉乘｜公車「黃埔新村站」下車步行250公尺(3分鐘)

｜臉書專頁｜海客欐飾木作

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 咖啡 消暑 眷村 蛋糕 高雄美食

相關新聞

到黃埔新村必訪！由老闆手工打造 一家充滿故事的「眷村風咖啡館」 貓奴快加到清單裡

udn走跳美食／阿捷的打飯班 大家有晚上來黃埔新村散步過嗎？我自己還蠻常來的，主要是因為這裡有許多小店，要晚上來才有那個韻味，今天要介紹的這家「海客欐飾 木作咖啡館」就位於黃埔新村巷弄深處，

活的地形教室！澎湖西嶼 台版聖托里尼、馬爾地夫、魔鬼塔一次囊括

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 20 個景點，其中包含 跨海大橋、小萍的店、鯨魚洞。 西嶼可以說是活的地理教室，除了處處充斥的百萬年前的壯闊玄武岩地形外，還有多處堪比外國景色的地點，根本就是名副其實的"出國旅遊"壓 第一二天介紹了南環，第三天介紹北環，澎湖本島為一個倒C型，逆時鐘走最遠處為西嶼，也是北環的終點，別小看北環，從馬公出發到西嶼路長22公里，開車則需要40分鐘以上，為了好掌握最後一天的行程，我們選擇先從最遠處下手，一路玩回來

高雄飯店TOP5精選！六合夜市、瑞豐夜市、駁二特區、高雄車站附近住宿

高雄飯店選哪間好？高雄作為南部的第一大城市，是個非常適合旅遊的地方哦！不僅有可以欣賞絕美夕陽的西子灣、特色旗津老街、搭船遊愛河，也有超夯樂園-義大世界，近年也有越來越多大型活動選擇辦在高雄，像是金曲獎、演唱會等等。這次精選了5個最推薦的高雄住宿名單，想體會高雄之美的你各位，千萬別忘了把這些收進你的口袋名單！

飄香90多年熄燈！ 高雄鳳山老店「傳統豬腳麵」第三代不接手 饕客錯愕超不捨

飄香90多年熄燈！ 高雄鳳山老店「傳統豬腳麵」三代不接手 饕客錯愕超不捨

「2024客家很有市」50家美食文創逛不完！融合音樂表演限時這2天登場

吃貨們注意！「2024客家很有市－撮把戲音樂生活節」將於5月25日、26日在高雄鳳山的大東公園快閃登場。今年的客家市集規模再升級，比往年更大更精采。現場將有超過50家特色美食及文創手作攤位，並設置四大主題展區：「好客玩食專區」、「私廚晚餐HAKKA經典餐桌」、「客家體驗工作坊」、「闖關童玩娛樂區」，讓您盡情體驗客家文化。

在金門也有共享汽車了！　自駕遨遊戰地風情、飽覽自然人文

LINE GO共享車自遊租進駐離島金門囉！租借共享車出發環島，從大金門到小金門，從絕美洋樓到閩南聚落，從浪漫海岸到軍事坑道，一路暢遊金門美景，還能大啖在地特色的石蚵、牛肉及芋頭餐等，吃得盡興，玩得精彩！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。