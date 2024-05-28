到黃埔新村必訪！由老闆手工打造 一家充滿故事的「眷村風咖啡館」 貓奴快加到清單裡

大家有晚上來黃埔新村散步過嗎？我自己還蠻常來的，主要是因為這裡有許多小店，要晚上來才有那個韻味，今天要介紹的這家「海客欐飾 木作咖啡館」就位於黃埔新村巷弄深處，比起白天，晚上來這裡的氣氛更棒，算是我還蠻喜歡的一家特色咖啡館哦！

交通資訊

「海客欐飾 木作咖啡館」位於鳳山區東二巷，黃埔新村內，可以搭乘捷運至大東站，沿著鳳山溪散步前往，或是搭乘公車至「黃埔新村站」下車步行250公尺(3分鐘)即可抵達，開車或騎機車也蠻方便的，在平日園區內都很好停車。

店家環境

這天我散步到這條巷弄深處，發現了這家保留眷村居家風格的咖啡館，看了一下還有營業，當下便好奇走了進去。

走進去先是一條長廊，通往店內中心的庭院，這邊已經相當有氣氛了呢！

既然名為「木作咖啡館」，當然有很多作品啦！可以看到店內滿滿的木製品，都是由老闆自行打造而成。

木作咖啡館

院子其實還不小，擺了幾張椅子便是咖啡館，旁邊可以點餐。

這個時候的晚上吹著微風，在樹下其實還蠻涼的，一旁也有冷氣旁室內空間，也是木造的小屋。

樹上開滿了花。

室內也有約4桌的空間，裡面也有不少木作的器具、書籍可以翻閱。

在這個位置發呆好像蠻不錯的。

店內也有販售不少花盆，有興趣的平常也可以進來逛逛。

貓屋

一旁還有貓屋，有好幾隻店家飼養的可愛貓咪，有時候會放他們出來和顧客互動，相當可愛。

菜單

菜單也是店家的木作品，這邊主要是喝咖啡、飲料、吃下午茶的地方，所以適合在午後或傍晚前往。

今天點了一杯「冰奶蓋紅茶」與一份「手作生乳酪蛋糕」，連杯墊都是樹幹切片呢！

冰奶蓋紅茶

「冰奶蓋紅茶」味道順口，清涼消暑，可以先品嚐紅茶過後再攪拌，又是不一樣的味道。

手作生乳酪蛋糕

「手作生乳酪蛋糕」風味濃郁，中間有果粒吃起來香甜，加上底部脆脆的口感，有著很棒的搭配。

從我們進店開始，老闆便不斷跟我們聊天，到後面甚至講起了這裡的歷史故事，我們也聽得津津有味，一路座到店家要關店了才離開，真的是非常滿足，可以感受到店家滿滿的熱情，或許我們下次再來的時候，店家又多了更多作品、也多了更多有趣的新故事，真的很讓人期待呢！如果你剛好來黃埔新村玩，推薦你一定要來這裡看看哦！

海客欐飾 木作咖啡館

｜餐廳地址｜高雄市鳳山區東二巷84-1號

｜營業時間｜14：00～20：00

｜公休日期｜不定期公休(請參閱臉書公告)

｜連絡電話｜0987-262848

｜交通轉乘｜公車「黃埔新村站」下車步行250公尺(3分鐘)

｜臉書專頁｜海客欐飾木作

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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