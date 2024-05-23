在金門也有共享汽車了！　自駕遨遊戰地風情、飽覽自然人文

【圖／文：楊育禎，行遍天下雜誌375期】

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純淨潔白的建築外觀、對稱優美的拱門、精緻的雕花，讓陳景蘭洋樓有「金門最美洋樓」之美譽。這棟規模宏偉的洋樓，是主人陳景蘭前赴新加坡經商有成之後延請建築師打造，於1921年完工。然而隨著太平洋戰爭爆發，陳景蘭先生卻未曾在此居住，隨著時代變遷，洋樓曾作為軍事指揮所、學校、國軍醫院及官兵休假中心之用。一樓的館內陳設細細述說著洋樓的故事，二樓則設有咖啡館，可以置身在陽台啜飲咖啡，眺賞料羅灣的海景，而正前方的「金湯公園」內設有一座自由女神像及「戀愛成功」印章的裝置藝術，吸引戀侶們來此打卡，祈願幸福。

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地址：金門縣金湖鎮正義村成功街1號

電話：082-332-528

時間：09:00-17:00





陽翟曾經是金東師駐紮的軍事重鎮，大街上商店林立，繁盛一時，隨著軍隊撤軍，逐漸人去樓空。電影《軍中樂園》至金門拍攝時，在陽翟老街打造出60年代的場景，再度受到矚目，現今在金門縣政府的規畫之下，進駐多家創意店舖，重現昔日榮景。開設在龍陵浴室的「墨上飲灶煮茶湯屋」，以古灶煮茶，端出杯杯香濃可口的飲品。「ha.ju 柒月壹日晴」開發出老薑茶、紅棗茶等糖磚，並販售特色服飾及紀念品。「浯作工作室」的文創小物及DIY活動也廣受遊客喜愛。鄰近的「金東電影院」曾是昔日慰勞前線軍官的娛樂場所，也值得造訪。

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地址：金門縣金沙鎮陽翟聚落內

時間：老街全日開放，金東電影院08:00-17:00





沙美老街昔稱「八卦街」，以八街八巷的特殊格局建街，是金門最早形成的市街之一。近年來因將老舊頹圮或傾倒的傳統建築進行頹屋整理，意外造就了另一番蕭瑟、滄桑的美感，當中尤以沙美老街最具代表性，沙黃色的建築帶來異國氛圍，「沙美摩洛哥」之名不脛而走，遊客及網美們紛紛慕名而來。在地藝術家吳鼎信也來此創作出《月下老人許願井》和《讓我們結婚吧》裝置藝術，吸引戀人們來此表白或求婚。而沙青路與環島東路口的一間頹屋也以「家」為主題創作，賦予紅土牆美麗的景致，亦是老街周邊的打卡熱點。

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地址：金門縣金沙鎮沙美老街





位於浯江溪口的建功嶼，漲潮時遠觀宛若一座孤懸海上的仙山，退潮時分，露出一條長約500公尺的石板道，可供遊客登島。這座小島在軍管時期曾扮演著控管金烈水道的重要任務，國軍於1949年在此興建W038據點，蓋起碉堡，種植綠樹，形成一座軍事要塞，有「建功砥柱」之稱。卸下軍事任務之後，成為遊客口中的「金門版摩西分海」，漫步於石板道之上，兩旁招潮蟹揮舞著螯足橫行，是生態觀察的好去處，偶爾還能尋覓到古生物「鱟」的身影。而大型《採蚵人》的裝置藝術，則呈現出金門的養殖石蚵文化，也增添藝術氣息。

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地址：金門縣金城鎮浯江溪口

時間：登島須配合當日潮汐時間，乾潮前後約1小時可登島。





創始於1973年的高坑飲食部，是曾在金門服役的阿兵哥們共同的回憶。第一代老闆陳雅商對料理注入熱情，以一碗飄香四溢的牛肉麵及全牛大餐打出好口碑，飄香數十載。歷經兩年翻新整修，於2022年7月重新出發，轉型為全預約制餐廳，除了延續令人食指大動的全牛宴料理之外，也推出個人套餐。「高坑牛肉麵套餐」以牛骨及藥材熬煮出濃郁甘醇的湯頭，麵條富有嚼勁，肉塊軟嫩適中，搭配的小菜三品也呼應牛肉主題，樣樣不馬虎。「蔥牛拌麵套餐」則將蔥爆牛肉與麵食結合，噴香夠味；即使不吃牛，也有海鮮麵或素食麵可供選擇。

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地址：金門縣金沙鎮高坑38號

電話：082-352-549

時間：11:00-14:30、17:00-20:30，採預約制

消費：高坑牛肉麵套餐250元、蔥牛拌麵套餐350元、不牛的這碗套餐250元





早期的金門居民因為生活困苦而需前往海外工作，走一趟水頭聚落，即可一探這段艱辛的歷程。由水頭鄉僑集資興建的「金水國小」，現已規劃為展示館，述說著先民們艱險渡海、離鄉背井、篳路藍縷的過往。建於1931年的「得月樓」是水頭商人黃輝煌經商致富後，委請福建匠師設計建造，曾經是當時最高的建築。為了防禦盜匪，外牆厚達40公分，粉色槍樓設有上樓後可以收起的活動式木梯，並興建地下通道與主屋相連。緊鄰在側的「黃輝煌洋樓」，山牆、雕塑、花磚等皆呈現出建築之美，值得細細品味。

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得月樓：金門縣金城鎮前水頭45號

金水國小：金門縣金城鎮金水里前水頭47號

得月樓082-321-103；金水國小082-313-282

時間：08:30-17:00





嶙峋的花崗石岩壁倒映在平靜無波的水面，散發出深邃而幽遠的神祕氣息。這條全長約357公尺的戰備水道呈A字型，1963年開挖時，以少許的炸藥及人力，採三班制24小時不停工，耗時3年才完工，開鑿時，國軍弟兄們還需用十字鎬清除碎石，裝在臉盆內一個傳一個運出，工程之浩大、過程之艱辛可見一斑。坑道主要用途是搶灘運補，最多可停放42艘登陸小艇，是地下金門的代表性景點。園區還有一條「翟山坑道觀海步道」，全長420公尺，沿途林蔭處處，終點可眺賞蔚藍大海，也別錯過喔！

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地址：金門縣金城鎮古崗湖東南方翟山腹

電話：082-313-241

時間：08:30-17:00





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