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520浪漫情人節遊高雄 愛河「鳳凰花」熱情綻放

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吸引許多民眾拍照的愛河鳳凰花。　圖：高雄市政府觀光局／提供
吸引許多民眾拍照的愛河鳳凰花。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】還在煩惱如何在平凡的生活中，創造獨特難忘的「浪漫520」回憶嗎？高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）表示，高雄擁有河海山湖等特色景觀，更有代表愛情浪漫之河「愛河」；目前沿岸種植的鳳凰花正值盛開季節，特別適合情侶、家人到愛河風景區散步賞花，也建議順道前往鄰近的特色餐廳享用大餐，留下獨特回憶。天下有情人520相約到高雄愛河，真心告白「我愛你」，歡度浪漫時光、見證彼此的山盟海誓。

▲「白色戀人貨櫃屋」是許多網美打卡拍照的勝地。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「白色戀人貨櫃屋」是許多網美打卡拍照的勝地。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲愛河最新的委外經營餐廳「愛河走走」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲愛河最新的委外經營餐廳「愛河走走」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

台灣南部氣候適合鳳凰木種植，高雄各地都能看到，其中，位於河東路、中正四路口的愛河畔，有一顆盛開的鳳凰木，樹形高大漂亮且樹下有座椅，已成為民眾和情侶最愛拍照打卡的景點。距離盛開鳳凰木大約150公尺，由觀光局委託民間經營的餐廳「白色戀人貨櫃屋」及「愛河走走」，特別適合情侶漫步愛河畔賞花並前往用餐，浪漫慶祝520情人節。愛情鎖可懸掛於愛河畔的白色戀人貨櫃屋旁鐵網上，讓愛河永恆見證有情人的濃情蜜意。凡於520當天在「白色戀人貨櫃屋」點780元「自已烤雙人套餐」，或於「愛河走走餐廳」點用包含維也納炸豬排、櫻桃鴨胸沙拉，綠茶、紅茶、咖啡飲品3選2的780元情人節特別套餐，並於 Facebook 打卡，將贈送愛情鎖1個。

▲「抒嗜人文茶飲」是近年鳳山熱門餐飲選擇。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「抒嗜人文茶飲」是近年鳳山熱門餐飲選擇。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲澄清湖畔的南洋庭園風餐廳「夢裡棧」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲澄清湖畔的南洋庭園風餐廳「夢裡棧」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

520除了到海內外知名的愛河賞花，由觀光局委託民間經營餐飲「抒嗜人文茶飲」及「夢裡棧」，也在520當天推出優惠方案。位於鳳山運動園區前體育路「抒嗜人文茶飲」，設計布置融合紅磚及拱門造型古城城牆意象，再加上可於夜間發光的戶外時尚桌椅，週末更有歌手駐唱，是近年鳳山熱門餐飲景點；目前推出520活動套餐，粉紅色披薩加兩杯「雅士乾杯錄」系列飲品，特價520元。另位於澄清湖畔文前路充滿南洋庭園風的「夢裡棧」餐廳，則推出「寵愛自己」1人獨享套餐．各式道地泰式南洋主菜9選2，搭配炸物及時蔬副菜以及椰汁雞湯和泰奶，一個人生活也可以好好寵愛自己，而餐後再到澄清湖悠閒散步，更能感受大自然的美好。

▲澄清湖悠閒散步相當怡人。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲澄清湖悠閒散步相當怡人。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，除觀光局委託經營的特色餐廳推出優惠外，高雄還有「米其林指南」、「必比登推介」、「米其林入選」等60家《台灣米其林指南》餐廳名單，更多高雄活動訊息及旅遊資訊，可於「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

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米其林 觀光 貨櫃屋

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