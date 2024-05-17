夏日火紅傘「高雄鳳凰花」懶人包！ 精選3大必去特色賞花景點+浪漫網美照拍照教學

日本的三大花，櫻花、銀杏、紅葉，高雄幾乎都沒有，但地處熱帶氣候的高雄，反而有類似的花旗木、阿勃勒、鳳凰木可以取代，在阿勃勒花季之時鳳凰木也一起開了，這次整理了「高雄鳳凰花懶人包」，精選3大必去特色賞花景點，有工廠遺跡、百年古城、浪漫河岸，讓你一次蒐集起來哦！

鳳凰花是什麼？

鳳凰木又名鳳凰樹、鳳凰花、火鳳凰、火樹、紅火楹、火焰木、森之炎等，因為其花朵外觀，所以也都是些跟火有關的名稱。

鳳凰木生長在熱帶、亞熱帶氣候地區，在台灣約在5~7月的初夏開花，時逢學校的畢業季，所以鳳凰花開的日子也是畢業的象徵。

鳳凰木原生於非洲馬達加斯加，台灣在1897年日本時代由日本孟買領事館引進，首先種植於台南，目前也是南部人行道及公園常見的觀賞樹。鳳凰木現今也是台南市樹、國立成功大學校花。

番茄會社鳳凰花

湖內「番茄會社」可以說是高雄賞鳳凰花最知名的景點，原本是日本時代的番茄罐頭工廠，二戰後荒廢至今，如今建築外觀破敗得有如遺跡，而鳳凰木則是越長越大，覆蓋住建築宛如巨大的傘，拍起來相當好看，來這邊可以嘗試各種角度，並在建築內外探險，不過有些地方沒有整理，還是要注意安全。

運用不同時間的光線，可以拍出完全不一樣的感覺。

鳳凰木在上方，廢墟在下方的必拍構圖。

蕃茄會社的斷垣殘壁一定要好好利用。

這種凹陷的紅磚區也很適合拍照。

大湖番茄會社

｜景點地址｜高雄市湖內區中山路一段360號(看地圖)

｜營業時間｜24小時開放

｜交通資訊｜台鐵「大湖站」下車步行1800公尺

舊城鳳凰花

左營「鳳山縣舊城」是一座超過300年的國定古蹟，其城牆也是少數還保留下來的城牆，護城河畔也有數棵相當漂亮的鳳凰木，這邊推薦幾個拍法，可以從人行道對面，與城牆一起入鏡，或是和公車站一起拍，最狂的方式是走上城牆拍攝，不過上城牆須要從東門口進入，走路約10分左右，想拍的朋友記得做好防曬與注意安全。

古城牆與紅花的搭配非常適合。

人行道與城牆的延伸感也很好拍。

公車站上方的鳳凰木雖然尚未滿開，但拍起來也不錯。

從東門走上城牆拍攝，此區為東門砲台處。

從城垛往下拍，可惜花不夠密。

從城垛孔中構圖，別有一番風味。

我最喜歡這個角度，如果護城河中有水就更好了。

鳳山縣舊城 東門(鳳儀門)

｜景點地址｜高雄市左營區城峰路(看地圖)

｜營業時間｜24小時開放

｜連絡電話｜(07)222-5136

｜交通資訊｜台鐵「左營站」下車步行700公尺

愛河鳳凰花

前金「愛河」擁有獨特的河岸鳳凰花，位於中正四路和河東路口，附近也有捷運站交通方便，可以從橋上居高臨下的拍攝，旁邊的行人橋上也可以取景，不過這邊的觀光客很多，推薦可以再往前到河西路與建國四路口，對面是愛河家樂福，這邊的鳳凰花也不少，但人潮就不多相當適合拍照哦！

從愛河木棧道上拍攝，可以連河岸一起入鏡。

平行拍攝，有機會和愛之船、貢多拉船一起拍。

在木棧道上拍，背景都是鳳凰花滿版。

鹽埕段河西路的愛河畔也開得很密集。

嘗試從親水區往回拍，背景是一抹紅。

從內往河岸拍，可以看到沿線高樓大廈林立。

愛河木棧道

｜景點地址｜高雄市前金區河東路&中正四路口(看地圖)

｜營業時間｜24小時開放

｜交通資訊｜捷運「前金站」下車步行550公尺

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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