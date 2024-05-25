高雄飯店TOP5精選！六合夜市、瑞豐夜市、駁二特區、高雄車站附近住宿

高雄飯店選哪間好？高雄作為南部的第一大城市，是個非常適合旅遊的地方哦！不僅有可以欣賞絕美夕陽的西子灣、特色旗津老街、搭船遊愛河，也有超夯樂園-義大世界，近年也有越來越多大型活動選擇辦在高雄，像是金曲獎、演唱會等等。這次精選了5個最推薦的高雄住宿名單，想體會高雄之美的你各位，千萬別忘了把這些收進你的口袋名單！

👍 互舍酒店

喜歡逛夜市的你別錯過這間鄰近六合夜市、瑞豐夜市的互舍酒店，酒店房間舒適寬敞，還特別規劃商務樓層，不管是洽公或旅遊都很適合。

互舍酒店房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 床不會太軟，還提供兩種軟硬度不同的枕頭，睡得很舒服～走路就到六合夜市，交通很便利

💡附近地標：捷運美麗島站 – 350 公尺、捷運高雄車站 – 587 公尺、六合夜市 – 359 公尺、高雄火車站 – 572 公尺





👍 Q21 Hotel｜帝后大飯店

Q21 Hotel房型 圖:業主提供

飯店緊鄰愛河、駁二藝術特區等知名景點，距離捷運鹽埕埔站也才350公尺，交通便捷，是很不錯的住宿選擇。

💡真實旅客評價：4.7/5.0 房間和照片相符，距離鹽埕埔捷運站蠻近的，要去高雄其他地方也很方便

💡附近地標：捷運鹽埕埔站 – 354 公尺、捷運市議會站 – 1084 公尺、仁愛公園 – 388 公尺、愛河景觀親水公園 – 803 公尺





👍 福容大飯店

福容大飯店位在高雄市最熱鬧的鹽埕區，地理位置極佳，飯店內也有兒童遊戲區、游泳池、健身房等休閒設施供旅客使用，非常適合家庭、朋友一起來住。

福容大飯店游泳池 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 地理位置佳，離愛河、駁二藝術特區都很近

飯店每位接待人員都很親切

💡附近地標：捷運鹽埕埔站 – 468 公尺、捷運市議會站 – 1126 公尺、真愛碼頭 – 366 公尺、仁愛公園 – 474 公尺





👍 旅居文旅 高雄亞灣館

旅居文旅高雄亞灣館附近就有捷運、輕軌、公車站，距離高雄國際機場也只要20分鐘的車程，旅店還有提供接送服務，絕對是商務出差及旅遊的最佳選擇。

旅居文旅房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 房間非常的大，淋浴間及廁所也超大，環境乾淨，隔音還行（有附耳塞），早餐的炒飯真的太好吃了！大家要試試看！

💡附近地標：捷運三多商圈站 – 508 公尺、捷運獅甲站 – 1133 公尺、高雄85大樓 – 106 公尺、新光碼頭 – 360 公尺





👍 Single inn 高雄站前館

專為獨旅、背包客所設計的旅宿，位於高雄市新興區，距離鬧區只需短短的車程，交通十分便利。旅店也有提供自助洗衣設備、行李寄放、大眾浴場等多項貼心服務。

Single inn房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 地很棒的旅館 安靜不吵雜 交誼廳、房間、共用衛浴也很乾淨 服務人員服務很好 房間的床很舒服會想再去入住

💡附近地標：捷運高雄車站 – 399 公尺、捷運美麗島站 – 525 公尺、高雄火車站 – 399 公尺、六合夜市 – 572 公尺





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