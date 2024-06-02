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超佛心無名米糕！整套只要45元，「米糕、油豆腐、滷蛋、味噌湯」一次到位

一對爸媽兩個娃的吃貨人生／ 文、圖／吃貨閔爸

udn走跳美食／吃貨閔爸

一間位於高雄三民區，後驛週邊的巷弄銅板美食。名副其實、正港巷仔內的銅板小吃，而且每天只開四小時，晚來就吃不到。

重點來了！么壽便宜。

嫰江街無名米糕

店址：高雄市三民區嫩江街159巷32號

營業時間：06：00 – 10：00

電話：07-3222235

以前都是第一代老闆在經營，現在老闆是一對父子一起看顧。

位於嫰江街、漢口街之間的巷弄中。數十年如一日，早期吃就已經便宜到不要不要，在現在萬物齊漲的時代，他依然沒有要漲價的衝動，這真的是可遇而不可求的銅板美食。

嫰江街無名米糕，也是我想到就會來吃吃的台式早餐，有飯、有湯、有魯菜，全部叫全，這樣一組才45元。沒看錯！沒聽錯！就是50元有找，個人覺得女孩子一組套餐就會很飽。

所謂一組就是米糕、味噌湯、滷蛋+油豆腐，這樣才45元，試問這時機點，哪裡找這種佛心來的店家。俗話說，便宜好吃。『嫰江街無名米糕』當之無愧。

餐點介紹

米糕

他們的米糕吃起來是Q彈口感。

以蒸好不調味的白糯米作為主秀，再以木桶、白棉布包裹在木鍋裡維持熱度。點了餐，這店家才會開始動作。

客人點餐之後，再用傳統竹製以飯勺來挑鬆米粒，拌上肥瘦參半的肉燥及肉汁，再加上魚鬆、花生，小黃瓜，對於我這米飯控，一口吃上就是滿足啦！

我基本上是要吃上兩碗啦，他們的份量對於男生是要兩碗才會飽。

滷蛋+油豆腐

他們的滷蛋跟豆腐都滷的非常夠味，配搭米糕一起吃就是絕配。

味噌湯

吃飯配菜，在來碗湯才是王道，味噌湯一碗才5元，這根本就是超佛，且料跟味道都不馬虎，該有的口感都有達標。

嫰江街無名米糕，以一間小吃店來說，真的無法挑剔，若真的要說缺點，就是營業時間太短，其他真的無法挑剔，因為價格都已經那麼佛了，口味也不差，真的是要好好珍惜這難得的巷弄銅板小吃。

嫰江街無名米糕

地址：高雄市三民區嫩江街159巷32號

營業時間：06：00 – 10：00

電話：07-3222235

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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小吃 早餐 銅板美食 高雄美食

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