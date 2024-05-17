129元內用無限暢飲！ 屏東東港「77炸雞」 多種美式、台式、韓式炸雞漢堡、麵線羹統統爽爽嗑

屏東東港，有華僑市場可逛、有在地美食碳烤饅頭、雙糕潤、生魚片可吃⋯⋯那說到吃，我個人是蠻推薦屏東東港的一間速食店！他們的炸雞不輸肯爺爺⋯⋯

還有韓式炸雞可以選⋯⋯

而漢堡薯條不輸麥當當⋯⋯

話說高雄有丹丹，我說屏東東港有77炸雞，而且內用套餐還讓你飲料無限暢飲喝到爽，這更是大大加分，尤其在炎熱的南台灣，吹冷氣吃炸雞漢堡，飲料又能消暑，真的是非常理想，也絕對是東港週邊朋友的聚餐、外帶、外送首選！

影片帶你吃77炸雞東港店

77炸雞東港店

店址：屏東縣東港鎮中正路二段2號

電話：08-8322055

營業時間：10:00-21:00

官方Line搜尋：0979561718

粉絲團 點此↵

（最後收客時間為20：30）

用餐環境舒適寬敞。

吃飯時間，內用外帶的客人越來越多。

話說回來，雖然連鎖速食餐廳口味有可能差異不大，但還是覺得自己吃的習慣為我的主要考量。

我會力推這間77炸雞東港店的原因，是因為服務態度讓我印象頗為深刻，再來就是非常的好停車，我雖然住高雄，但因為常常往屏東跑，所以這間77炸雞東港店無疑就變成我的愛店。還是要力薦他們的內用套餐飲料無限暢飲的部分，真的是業界目前比較少見的模式，對於南台灣的朋友解膩又解渴，配炸雞漢堡就是要汽水、果汁喝到爽才夠勁。

77炸雞東港店 菜單

現點現做是炸雞漢堡好吃的關鍵，所以要趁熱吃⋯⋯

美式炸雞

炸雞要好吃，真的就是要趁熱，不管是雞腿還是腿骨或是雞翅，都是皮酥肉嫩，吃起來多汁，啃起來夠味，這若買個炸雞桶回家嗑，追劇小酌也是非常理想

麵線羹

他們的麵線羹我個人很愛，私推。

濃濃的柴魚香，麵線份量也不少，搭上超大塊的叉燒肉跟裹粉魚塊頗為霸氣⋯⋯討喜的鹹香湯汁配搭麵線、料頭一起吃下真的超滿足的。

魚薯條

若說薯條也是吃炸雞漢堡店的必點項目，這魚薯條也是不能不點的選項，酥香脆口，吃起來像餅乾一樣的口感，非常不涮嘴，一口接一口。

雞米花、薯條就不用多說了，跟魚薯條一樣秒殺款點心。

魷魚圈

喜歡海味的建議可以點這個來解嘴饞。洋蔥圈型態，魷魚圈呈現，吃起來軟Q帶嚼勁，越嚼越香，光是灑點胡椒粉，口感就非常討喜。

熔岩起司薯條

以薯條為本秀，淋上起司醬，起司控的最愛。

他們的漢堡種類也不少。

明太子鮮蝦花枝堡

鋪蓋上明太子醬的炸蝦、花枝就是翻倍美味。一口咬下的口感是給我大大滿足。

順帶一提的是，漢堡其實除了夾層的主秀，漢堡麵包也是極為重要，77炸雞東港店的漢堡麵包非常討喜，店家都會先烤過再抹醬、放上生菜跟肉排或魚（蝦）排，麵包香嫩，格外涮嘴。

咔啦雞腿堡

人氣漢堡無誤，以美式無骨炸雞為主題，芝麻麵包蓋上去就是非常經典的呈現。超酥香、酥脆軟嫩的美式咔啦雞，本身口感就討喜，再來個漢堡麵包一起咬下那就是飽嘴。

厚切照燒豬排堡

鹹甜口感的照燒醬混搭豬排，吃起來格外夠味，豬排肉也頗為厚實，吃起來非常飽嘴。

培根熔岩起司純牛堡

這漢堡必須一提的，除了滿滿的起司醬外，他的牛肉跟一般的牛肉是不太一樣的。

他是有裹上麵衣的，不只能吃的到牛肉的鮮嫩，更能吃到堆疊在肉排外頭的酥香。再來就是醬汁、生菜跟培根吃起來層次感十足，讓這漢堡口感上超豐富的啦。

77炸雞東港店的炸雞部分，除了美式炸雞，這韓式炸雞我個人也極為推薦。

韓式炸雞不同以往傳統炸雞，是醃製後再油炸的調味炸雞，炸好後還會在炸雞上包覆滿滿的特制醬料，吃起來就是超涮嘴。

77炸雞東港店的韓式炸雞有五種口味可選，分別是原味、招牌洋釀、勁爆甜辣、蒜味甘醬、泰式酸甜，如果想吃兩種不同口味的，還能選擇半半炸雞，一次選擇兩種想吃的韓式炸雞。外帶也會搭贈兩杯可樂讓你配炸雞。

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韓式炸雞有套餐，也能單點。我們點了半半炸雞，分別是招牌洋釀跟泰式酸甜。

洋釀的炸雞感覺是最多人點的，口感是非常討喜的甜甜醬香滋味。

另外一個韓式炸雞，感覺口味偏泰式，吃起來是酸甜口感，也意外的涮嘴。包覆酸甜醬汁的炸雞好吃又多汁，吃起來不膩口，也是非常推薦的韓式炸雞口味。

以一間速食餐廳來說，這間77炸雞東港店個人覺得CP頗高，光是內用飲料無限暢飲就大大加分不少。畢竟吃炸雞漢堡，總是要解膩、解渴唄，沁涼的飲料這時候就是派上用場。

對了！個人也很愛他們的無敵海陸雙享堡，超大超厚，好吃又好飽。

東港這裡沒有丹丹漢堡，而77炸雞能滿足這個遺憾，必須一提的是，77炸雞的炸雞漢堡不輸給丹丹，尤其個人覺得麵線羹能完勝他，但口味還是在於個人啦，個人覺得這間這77炸雞東港店是非常值得推薦的速食餐廳，也非常適合朋友家人來聚餐，公司行號叫外送或是外帶回家追劇配著吃的首選！

77炸雞東港店

地址：屏東縣東港鎮中正路二段2號

電話：08-8322055

營業時間：10:00-21:00

官方Line搜尋：0979561718

粉絲團 點此↵

（最後收客時間為20：30）

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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