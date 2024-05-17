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【2024墾丁親子住宿精選】TOP5必住墾丁親子飯店、高CP值親子民宿一次看！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:業主提供
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墾丁位在四季如春的恆春鎮，一年四季來這邊旅遊都舒適，尤其適合有小孩子的家庭，在海邊堆沙堡、踩踩浪花，創造家庭溫馨時光。挑選適合的墾丁親子住宿，絕對會讓旅客們的親子時光加倍方便與舒適。AsiaYo特別精選了5間親子友善的墾丁住宿，有各種親子友善的服務，還有海景、兒童戲水池等設施，爸爸媽媽們不容錯過！

圖:業主提供
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🍀墾丁夏都沙灘酒店｜墾丁親子海景飯店推薦

墾丁夏都沙灘酒店泳池 圖:業主提供
墾丁夏都沙灘酒店泳池 圖:業主提供

想要享有私人沙灘，和孩子一同玩沙嗎？那麼，墾丁夏都沙灘酒店肯定是你的好選擇，多種娛樂設施讓大人小孩都能享受度假時光！

✅可選含早專案 ✅寵物友善 ✅健身房 ✅戶外游泳池 ✅免費停車場

墾丁夏都沙灘酒店造景 圖:業主提供
墾丁夏都沙灘酒店造景 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.4/5.0 這間飯店是墾丁最好的，不管是房間或是設施以及最重要的沙灘都是無法取代的！！下午可以在吊床上放空，可以讓你把舟車勞頓都給拋掉

💡附近地標：大灣遊憩區 - 531 公尺、墾丁國家公園 - 622 公尺

💡親子友善設施：兒童遊戲區、兒童戲水池、嬰兒床、嬰兒澡盆、消毒鍋、嬰兒推車


🍀墾丁悠活渡假村｜墾丁親子泳池飯店推薦

墾丁悠活渡假村滑水道 圖:業主提供
墾丁悠活渡假村滑水道 圖:業主提供

帶孩子出遊最需要的就是一個從早玩到晚的飯店，墾丁遊活渡假村就是這樣貼心的全包式渡假村！設施應有盡有，兒童客房內就有盪鞦韆，還能欣賞海景與潮間帶生態，室內室外都能玩！

✅可選含早專案 ✅健身房 ✅室內游泳池 ✅室外游泳池 ✅樓中樓房型

墾丁悠活渡假村房型 圖:業主提供
墾丁悠活渡假村房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 這次住下來家人都覺得很棒 在飯店裡面就可以玩一整天 小朋友也玩得很開心

💡附近地標：恆春古城西門 - 4015 公尺、恆春古城東門 - 4666 公尺

💡親子友善設施：兒童遊戲區、嬰兒床、嬰兒澡盆


🍀墾丁長灘休閒飯店｜墾丁親子飯店附遊樂設施推薦

墾丁長灘休閒飯店房型 圖:業主提供
墾丁長灘休閒飯店房型 圖:業主提供

全家大小入住墾丁長灘休閒飯店，肯定都能放鬆享受玩樂，有小朋友最愛的超大型球池和兒童賽車場，還有給大人紓壓的蒸氣室與桑拿三溫暖。走路就能到海口沙灘玩沙，誰能不愛呢？

✅整層兒童遊樂場 ✅麻將出借 ✅戶外游泳池 ✅健身房 ✅蒸氣室 ✅桑拿三溫暖

墾丁長灘休閒飯店遊戲區 圖:業主提供
墾丁長灘休閒飯店遊戲區 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 很乾淨 有很多遊樂設施 有三溫暖溫泉 游泳池等等 房間很乾淨又大

💡附近地標：車城福安宮 - 2075 公尺、國立海洋生物博物館 - 5151 公尺

💡親子友善設施：兒童遊戲區、兒童戲水池、親子旅遊行程、公共球池、嬰兒床、嬰兒澡盆、消毒鍋、兒童餐椅 / 高腳椅


🍀墾丁莎莎の拉夢民宿｜墾丁親子海景民宿推薦

墾丁莎莎の拉夢民宿陽台 圖:業主提供
墾丁莎莎の拉夢民宿陽台 圖:業主提供

海景、山景、花園景觀，多種房型可供旅客挑選，墾丁莎莎の拉夢民宿是適合全家大小放鬆的好地方。就在古老的帆船石旁，海景之壯麗一定要親眼來看看！

✅寵物友善 ✅免費BBQ燒烤設備 ✅免費停車場 ✅免費自助洗、烘衣設備

墾丁莎莎の拉夢民宿房型 圖:業主提供
墾丁莎莎の拉夢民宿房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.9/5.0 海景美，好停車，室內空間大，適合大型犬，且有大浴缸，整體舒適度佳。

💡附近地標：船帆石 - 534 公尺、風吹砂 - 2281 公尺

💡親子友善設施：嬰兒床、嬰兒澡盆


🍀步拉諾Villa 度假別墅｜墾丁親子泳池民宿推薦

你也是網美媽咪、網美爸比，想幫你的小寶貝拍出網美照嗎？步拉諾Villa度假別墅一定成為你的心頭好，從外到內都展現出夢幻、精緻的設計風格，戶外游泳池可以戲水又能拍照，來到這裡，快門保證停不下來！

✅戶外游泳池 ✅免費停車場 ✅寵物友善 ✅美食外送範圍

💡真實旅客評價：5/5.0 很有出國度假的FU~ 重點老闆親切，浴室盥洗用品也很用心 尤其是泡澡精油（德國大品牌） 整體的舒適度95分，頂樓的浴缸泳池很棒很加分 讓人還會想來住～

💡附近地標：恆春古城西門 - 1858 公尺、恆春古城東門 - 2571 公尺

💡親子友善設施：嬰兒澡盆


看完以上精選的墾丁親子住宿清單，你也想去屏東旅遊了嗎？這裡的的藍天、白浪、暖陽，一定能捲走你所有的煩惱，曬出全家人溫暖的好心情！現在就快上AsiaYo下訂屬於你們家的屏東住宿吧！


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