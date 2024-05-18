放電天堂！六龜山城水樂園親子遊 消暑戲水逛市集

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日來臨，隨著氣溫升高，假日出遊想找地方戲水消暑，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推薦遊客到六龜山城，欣賞自然美景、暢快戲水。為增加六龜夏日觀光多元性，市府觀光局與六龜觀光休閒協會合作，在5月的每週六、日 13:00-17:00，於寶來親水公園設置大型氣墊滑水道及戲水池，讓大人小孩一同戲水消暑。現場也推出限量「50元市集雙倍劵」，用50元銅板換百元消費券，市集消費集滿6點，還可兌換限量不織布手提袋。

▲小朋友戲水放電的天堂「六龜山城水樂園」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

東高雄擁有得天獨厚的自然資源，富有「高雄後花園」美稱，觀光局與六龜觀光休閒協會2023年合作推出受到熱烈迴響的「山城水樂園」活動，今年特別擴大規模，在5月的每週六、日 13:00-17:00讓遊客到寶來親水公園暢玩戲水，大人小孩同樂、超適合家庭同遊。

除了戲水活動，六龜還有神威天台山、十八羅漢山、六龜大佛（彩虹山大佛）、六龜之心、諦願寺、彩蝶谷等宗教與自然資源，一年四季景緻別有風味。在夏日炎炎的天氣，適合家人朋友相約出遊，來趟六龜身心靈之旅，可以戲水、可以看景，還可順遊東高雄的宗教廟宇及人文古蹟，放慢步伐體驗獨有的山城魅力。

▲小朋友體驗趣味市集。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充說明，只要在六龜當地消費不限金額，憑消費證明（發票或照片）就可到寶來親水公園免費暢玩氣墊水樂園。現場還有推出限量「50元市集雙倍劵」，憑券在市集可消費百元額度；在市集購物一次1點，集滿6點還可兌換限量不織布手提袋。另推出生態導覽活動，只要到在地合作溫泉業者泡湯消費，即可免費報名「夜尋蘇羅婆59生態秘境」及「美輪山健康步道」導覽遊程、手作DIY體驗活動及伴手禮，歡迎大家趕緊把握機會上網報名。

▲六龜生態豐富，遊客可參與體驗導覽遊程。 圖：高雄市政府觀光局／提供

東高雄九區觀光資源豐富，除了來六龜泡湯旅遊外，還可以選擇到茂林、桃源或那瑪夏探索山林秘境和體驗原鄉文化。歡迎民眾攜家帶眷來享受山城宜人氣候及愜意步調。更多活動資訊可於「高雄市六龜觀光休閒協會」、「高雄旅遊網」查詢。

▲山城水樂園現場也可DIY手染布料體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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