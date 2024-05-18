快訊

三太子網賽／何承叡男雙摘金 2016年胖鵬配後首位台將

立院大亂鬥…陳菁徽遭鍾佳濱擒抱重摔 臀部「大片瘀青照」曝光

手機鏡頭貼是智商稅？他想保護iPhone鏡頭 內行人曝這配件才實用

放電天堂！六龜山城水樂園親子遊 消暑戲水逛市集

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
5月的每週六、日下午1點到5點，可親子同遊寶來親水公園戲水消暑。　圖：高雄市政府觀光局／提供
5月的每週六、日下午1點到5點，可親子同遊寶來親水公園戲水消暑。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日來臨，隨著氣溫升高，假日出遊想找地方戲水消暑，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推薦遊客到六龜山城，欣賞自然美景、暢快戲水。為增加六龜夏日觀光多元性，市府觀光局與六龜觀光休閒協會合作，在5月的每週六、日 13:00-17:00，於寶來親水公園設置大型氣墊滑水道及戲水池，讓大人小孩一同戲水消暑。現場也推出限量「50元市集雙倍劵」，用50元銅板換百元消費券，市集消費集滿6點，還可兌換限量不織布手提袋。

▲小朋友戲水放電的天堂「六龜山城水樂園」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲小朋友戲水放電的天堂「六龜山城水樂園」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

東高雄擁有得天獨厚的自然資源，富有「高雄後花園」美稱，觀光局與六龜觀光休閒協會2023年合作推出受到熱烈迴響的「山城水樂園」活動，今年特別擴大規模，在5月的每週六、日 13:00-17:00讓遊客到寶來親水公園暢玩戲水，大人小孩同樂、超適合家庭同遊。

除了戲水活動，六龜還有神威天台山、十八羅漢山、六龜大佛（彩虹山大佛）、六龜之心、諦願寺、彩蝶谷等宗教與自然資源，一年四季景緻別有風味。在夏日炎炎的天氣，適合家人朋友相約出遊，來趟六龜身心靈之旅，可以戲水、可以看景，還可順遊東高雄的宗教廟宇及人文古蹟，放慢步伐體驗獨有的山城魅力。

▲小朋友體驗趣味市集。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲小朋友體驗趣味市集。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充說明，只要在六龜當地消費不限金額，憑消費證明（發票或照片）就可到寶來親水公園免費暢玩氣墊水樂園。現場還有推出限量「50元市集雙倍劵」，憑券在市集可消費百元額度；在市集購物一次1點，集滿6點還可兌換限量不織布手提袋。另推出生態導覽活動，只要到在地合作溫泉業者泡湯消費，即可免費報名「夜尋蘇羅婆59生態秘境」及「美輪山健康步道」導覽遊程、手作DIY體驗活動及伴手禮，歡迎大家趕緊把握機會上網報名。

▲六龜生態豐富，遊客可參與體驗導覽遊程。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲六龜生態豐富，遊客可參與體驗導覽遊程。　圖：高雄市政府觀光局／提供

東高雄九區觀光資源豐富，除了來六龜泡湯旅遊外，還可以選擇到茂林、桃源或那瑪夏探索山林秘境和體驗原鄉文化。歡迎民眾攜家帶眷來享受山城宜人氣候及愜意步調。更多活動資訊可於「高雄市六龜觀光休閒協會」、「高雄旅遊網」查詢。

▲山城水樂園現場也可DIY手染布料體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲山城水樂園現場也可DIY手染布料體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 戲水 觀光

延伸閱讀

亞大豐原醫2026年底完工 盧秀燕：築巢引鳳帶動山城

浪漫四月天！高雄粉紅花旗木盛開 寶來不老秘境泡湯嚐美食

郷土への愛 ～六亀の美しい風景～

春遊東高雄花旗木紛飛綻放 泡湯可享免費導覽

相關新聞

129元內用無限暢飲！ 屏東東港「77炸雞」 多種美式、台式、韓式炸雞漢堡、麵線羹統統爽爽嗑

udn走跳美食／吃貨閔爸 屏東東港，有華僑市場可逛、有在地美食碳烤饅頭、雙糕潤、生魚片可吃⋯⋯那說到吃，我個人是蠻推薦屏東東港的一間速食店！他們的炸雞不輸肯爺爺⋯⋯ 還有韓式炸雞可以選

夏日火紅傘「高雄鳳凰花」懶人包！ 精選3大必去特色賞花景點+浪漫網美照拍照教學

udn走跳旅遊／阿捷的打飯班 日本的三大花，櫻花、銀杏、紅葉，高雄幾乎都沒有，但地處熱帶氣候的高雄，反而有類似的花旗木、阿勃勒、鳳凰木可以取代，在阿勃勒花季之時鳳凰木也一起開了，這次整理了「

【2024墾丁親子住宿精選】TOP5必住墾丁親子飯店、高CP值親子民宿一次看！

墾丁位在四季如春的恆春鎮，一年四季來這邊旅遊都舒適，尤其適合有小孩子的家庭，在海邊堆沙堡、踩踩浪花，創造家庭溫馨時光。挑選適合的墾丁親子住宿，絕對會讓旅客們的親子時光加倍方便與舒適。AsiaYo特別精選了5間親子友善的墾丁住宿，有各種親子友善的服務，還有海景、兒童戲水池等設施，爸爸媽媽們不容錯過！

精選６間高CP澎湖住宿！ 從絕佳海景到泳池Villa 各式特色房型必須收藏

耀眼的太陽、湛藍的大海，澎湖是許多人熱愛的渡假勝地，除了吃好料、玩景點，住宿也絕對不可以馬虎阿！今天來幫各位盤點六間高CP的澎湖住宿，從可以直接看海的頂樓泳池、獨棟villa、質感的清水模民宿到矗立海邊的美式洋房，每種類型都有各自特色，就讓我們來看看這些必須收藏的澎湖住宿吧！

添好運首間獨棟街邊店 插旗高雄！「冰火菠蘿」買1送1

來自香港的港式點心品牌「添好運」，登台已10年，將推出首間獨棟街邊店—5月15日插旗高雄裕誠路與富民路商圈，兩層樓的獨棟...

高雄復古風咖啡館！ 經典創意特調「光‧咖啡」 愜意質感氛圍滿分

提到高雄必訪的咖啡廳，最不能錯過的當屬【光‧咖啡10號店】！位於舊高雄市議會附近，擁有溫馨感十足的內用空間與誠意與創意兼具的咖啡美食，是許多旅客們造訪高雄的口袋名單之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。