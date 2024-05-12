精選６間高CP澎湖住宿！ 從絕佳海景到泳池Villa 各式特色房型必須收藏

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耀眼的太陽、湛藍的大海，澎湖是許多人熱愛的渡假勝地，除了吃好料、玩景點，住宿也絕對不可以馬虎阿！今天來幫各位盤點六間高CP的澎湖住宿，從可以直接看海的頂樓泳池、獨棟villa、質感的清水模民宿到矗立海邊的美式洋房，每種類型都有各自特色，就讓我們來看看這些必須收藏的澎湖住宿吧！

澎湖住宿：精選６間高CP住宿

綠洲旅店

從外觀、房內裝潢到家具，都極為用心的「綠洲旅店」為澎湖少有的中東摩洛哥風民宿，整棟擁有十三間房間，每間房型採光足夠、備品應有盡有，主打讓每位旅客都有賓至如歸的感受，若想要觀賞270度的澎湖海景，還可以到頂樓邊游泳邊享受，使人有種不用出國也有到摩洛哥度假的錯覺！

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地址：澎湖縣馬公市西衛里575號

電話：069267757

HSUEH Inn 薛客棧

「HSUEH Inn薛客棧」擁有著純白色外觀的美式洋房，與蔚藍色的大海相映顯得更加質感，一踏入房內可見美國鄉村設計的蹤跡，庭院還設有泳池與戶外座椅，使的每處隨便拍都宛如大片，使之成為每個女孩夢想中的澎湖住宿！

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地址：澎湖縣湖西鄉沙港１之２號

LINE：@071ppbjq

澎湖秘境沙灘俱樂部

在長達三公里的金黃色隘門沙灘上，療癒的巨大型酒桶屋就靜靜矗立著，「澎湖秘境沙灘俱樂部」在2023年一開幕便引起轟動，以獨特橡木桶造型打造房間，應有盡有的空間讓人住得舒適不怕日曬，更值得一提的是，緊要推開房門就能將海景第一排沙灘美景盡收眼底！這麼讚的住宿點還不快來預約！

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地址：澎湖縣西嶼鄉大菓葉10-1號

FB：陽光沙灘俱樂部SunshineBeach Club

木艮私宅·Mugen Homestay

遼闊海景搭配韓系建築，使人宛如置身於國外的「木艮私宅·Mugen Homestay」位於石泉港周邊，整體採溫暖木質簡約設計風，主打不論哪個房型，只要輕推開窗就能看見大海拍打岸邊場景，讓身心靈在瞬間直接被療癒了！除此之外，想訂房的旅客注意！木艮私宅沒有官網、只有粉專，所以要訂房的話要先加官方LINE詢問喔！

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地址：澎湖縣馬公市586號

電話：069214686

LINE：@530cjylb

Enishi Resort Villa 緣民宿

深灰色的清水模建築靜靜矗立在海島之中，「Enishi Resort Villa緣民宿」曾獲得2018年ADA新銳建築獎首獎，為了體現侘寂美學、建構出這獨特的建築風格，設計團隊運用廣影創造整體空間的線條、歷經長達近7年的時間完成此棟小巧精緻的民宿，每一間房間都有各自的特色，讓旅客來到這都能獲得全新的入住體驗。

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地址：澎湖縣湖西鄉隘門村45之3號

電話：069260302

夏澄Villa

想要與一群親朋好友來場包棟之旅？那「夏澄Villa」會是你絕佳的澎湖住宿選擇！該棟純白色住宿以獨棟Villa為主，整區可分成AB兩館，皆附有無邊界海景游泳池和開放式廚房，不論是精緻面海房型或是玻璃屋，都能讓你伴隨著海浪聲清醒，更重要的是還有大片玻璃落地窗，採光一流、海景更加難忘！

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地址：澎湖縣白沙鄉通梁25-8號

電話：0923218668

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