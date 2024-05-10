高雄復古風咖啡館！ 經典創意特調「光‧咖啡」 愜意質感氛圍滿分

【光‧咖啡10號店】位於高雄前金區，距離市議會捷運站(之後將改為「前金站」)僅需步行兩分鐘的距離，地理位置相當便利。品牌創立至今已陪伴當地人走過12年的時光，乘載著許多客人們的愉悅記憶，憑藉精心打造的座位空間與用心製作的一杯杯咖啡飲品，不僅成為高雄人經常光顧的咖啡廳，好名聲更是吸引到許多外地人特意造訪！

店名屬於西班牙語系裡的加泰隆尼亞文，有著「光」之意，意指希望讓大家能在這個忙碌的都市生活當中，能到店裡喝杯咖啡、吃口甜點，享受箇中的愜意氛圍，就如同在黑暗中找到獨屬於自己心裏那道光的寓意在其中。

踏進店裡，一股獨有的窩心感瞬間湧上心頭。復古派的設計中帶點文青風是給人的第一印象，頗具格調的裝潢搭配木質調的桌椅擺設，結合溫煦的燈光營造及順耳的音樂，將整個空間渲染出別樣的寧靜氛圍，令人不禁深深著迷。

店家提供的餐點品項多元，以咖啡飲品為主軸，推出多款單品與創意特調，從義式濃縮咖啡、黑咖啡、拿鐵咖啡、摩卡、卡布奇諾，到如黑色柳丁冰咖啡、芭芭拉冰咖啡、溺水豬冰咖啡等創意特調應有盡有，另外也有推出一系列的經典麵食主餐、風味鬆餅甜點任君挑選！

│黑色柳丁冰咖啡

有一種音樂，可以跨越時空的概念。黑色柳丁冰咖啡的取名靈感來自於歌手陶喆廣為人知歌曲之一的「黑色柳丁」。老闆娘以新鮮柳丁為基底，將濃縮咖啡搭配氣泡水打造而成，屬於水果調性的創意特調咖啡，喝起來的滋味類似於西西里咖啡，是款果酸氣息與咖啡香氣完美融合的代表作！

│溺水豬冰咖啡

吸睛無比的溺水豬冰咖啡，為店內的冰拿鐵飲品中的熱門品項，將濃縮咖啡透過特殊模具冷凍成冰磚模樣，搭配適量的冰塊以器皿盛裝擺放在鮮奶上方，由客人親手將充滿各式表情的豬豬冰磚倒進杯中微微攪拌，細細品嘗咖啡香逐漸與鮮奶緩慢融合的過程。

▲取名發想於一位稚氣尚存的學生看到冰磚掉入咖啡當中時，驚呼「豬豬溺水了！」的原由，從而設定的趣味品名，相當具有擬人化的喜感，記憶點十足！

│芭芭拉冰咖啡

深受在地人喜愛的芭芭拉冰咖啡，採用燕巢芭樂與義式濃縮咖啡調配而成，香甜的芭樂清香與沉穩的咖啡香氣合二為一，爽朗無比的風味讓人一喝就愛上！

│人氣月見烏龍麵

在麵食系列中具有熱銷排行第一名的人氣月見烏龍麵，為老闆娘本身就愛吃的美食之一。特地使用低鈉少鹽的薄鹽醬油，上桌後再趁著熱氣未散，搭配芥末將麵體與蛋黃混合拌勻，感受著撲鼻而來的香氣，讓人口水直流。

│海味小魚乾手工拌麵

不分男女老少都合適的風味－海味小魚乾手工拌麵，選用來自澎湖的特製辣醬，結合海味小魚乾、糖心蛋與手工麵條組合而成，邊拌邊飄來的香辣氣息，直叫人迫不及待想盡快品嘗，入口時微辣中帶點鹹甜宜人的滋味，層次感極佳。

熱愛咖啡的老闆娘，一直相當喜愛咖啡廳的悠閒氛圍，為擺脫一成不變的生活，在因緣際會下，選擇開立咖啡館創業，經營到現在十多年，已然成為在地人口中的微老字號咖啡館，迄今為止的好口碑，全憑老闆娘堅持的用心與誠意，希望透過良好的環境氛圍營造與現點現做的美味咖啡與餐點，帶給來訪的客人們一份別具溫馨感的暖心體驗。





【光‧咖啡10號店】

營業地址：高雄市前金區自強一路10號

營業時間：11:00–18:00

店家電話：072419655

粉絲專頁：bit.ly/4dgsob2





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