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無敵海景+最美落日！恆春首屈一指的「景觀咖啡廳」只要百元 吃貨都衝著「沖繩飯糰」去

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權、山男咖啡粉絲頁
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無敵海景配最美夕陽！在Google擁有4.5分、超過2,000則評論的屏東「山男咖啡」是在地熱門的景觀咖啡店，飲品甜點佐自然美景十分愜意，店內外都有不少值得一拍的裝置藝術，特別是「七彩駱駝仔」更是獨家打卡景點。

圖／IG@beckhamhong66授權
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圖／山男咖啡粉絲頁
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位於屏東恆春的「山男咖啡」以擁有最佳視野的「無敵海景」聞名，許多人就是衝著這片景緻而來，尤其等到傍晚落日時分，夕陽溫柔染紅海面，美到讓人讚嘆自然的神奇魔力。寬廣的場地與草坪，不論是放空還是放鬆都很可以。店內外也有不少藝術裝置可以拍，像是標誌性熱點「七彩駱駝仔」、「鸚鵡壁畫」都值得留念打卡。店裡還有可愛親人的黃金獵犬辛巴，讓到訪的人見到就被萌到。

圖／IG@beckhamhong66授權
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圖／山男咖啡粉絲頁
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圖／山男咖啡粉絲頁
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餐點部分，除了主打義式/單品手沖咖啡外，鬆餅甜點也深受網友推薦，以及不少內行人探店都會點的「沖繩飯糰」更是超人氣，值得注意的是，飯糰無法經常性供應，出發前建議可先到粉絲頁確認飯糰營業日喔。

圖／IG@beckhamhong66授權
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百來元就能喝飲料吃甜點，再賞一整片無敵海景，被公認是整體CP值都不錯的好地方，還有網友讚「在恆春可說是首屈一指」。貼心叮嚀想前往探店的朋友，由於上下山道路較狹窄，記得注意會車安全。

圖／IG@beckhamhong66授權
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山男咖啡

地址：屏東縣恆春鎮紅柴路2-12號（建議使用Google導航）

營業時間：11:00-19:00（最後點餐18:20）

停車資訊：停車場

備註：沖繩飯糰營業日請參粉絲專頁

粉絲專頁：https://www.facebook.com/sannancafe/

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