北高雄全新開幕「寵物型動物園」！親子旅遊推薦 羊駝、狐獴、陸龜、小羊、大嘴鳥隨你拍照餵食

今天來到梓官與彌陀交界處的「嘎逼&牛奶互動園區」，這是一間最近新開幕的寵物互動園區/咖啡館，裡面主打羊駝、狐獴、陸龜、小羊、大嘴鳥等可愛動物，也讓沒有動物園的北高雄又多了一處就近看動物的地方，今天我們就來看看這裡都有些什麼樣的內容吧！

交通資訊

「嘎逼&牛奶互動園區」位於台17線，梓官前往彌陀的信義路上，可以從捷運「南岡山站」搭乘紅75、紅76、紅78路至於「信義路站」下車步行300公尺(4分鐘)，路途中也有指標哦！

當然他們的園區設有汽、機車停車場，停車免費，直接開過來肯定是最方便的。

園區環境

「嘎逼&牛奶互動園區」看起來相當新穎，左右兩側各有一組貨櫃，分別是咖啡廳(兼售票處)以及貓貨櫃區，中間則是主要的動物園區，整體的構造相當簡單。

入園前可以先閱讀一下相關規定，園區是採收費制度，每人150元，100CM以下孩童免費，另外有30人的上限規定，所以不確定的朋友們可以預約，我們是週六當天直接前往，也順利的購票入場了。

咖啡廳

入園前請先至咖啡廳購買門票，藍白相間搭配落地玻璃的設計真的很不錯。

咖啡區人潮眾多，當然多數是預約購票的人，可以優先入場，像我們突然來得就得稍微等待，但也不會等太久，可以接受。

是園區內供應的飲料，另外目前也有7月份於FB或IG打卡or按讚分享貼文，送70元自製飲品的活動。

我們選了一杯「台灣冷泡茶」以及「自熬冬瓜茶」，味道中規中矩，消暑剛剛好。

另外此區還售有餵寵物的「蔬果杯杯」，有南瓜和胡蘿蔔兩種可以選擇。

這樣大概是一杯的份量，總之你在這裡會花費到的就是門票費用+飼料費用。

內園區

東西都準備好了，接著我們進入園區，整個園區不大，但有經過造景設計，還是挺有休閒農場的感覺，人稍多但還不會到壅擠的地步。

鳥類

首先迎接我們的是各式「鳥類」，有各種顏色的鸚鵡、大嘴鳥等，尤其是大嘴鳥超可愛的，而且很親人，你要靠近他拍照也沒有問題。

對面的馬車花園也有放好幾隻的禽鳥，除了鸚鵡，還有老鷹，這邊的老鷹很帥很霸氣，與親人的鸚鵡比起來就顯得孤傲。

狐獴

這邊的每一種動物都有這種詳細介紹，所以就算是不懂的家長也可以現學現賣，解說給小朋友知道哦！

園區的明星動物「狐獴」，數量還蠻多的，不斷的來回奔跑、討食，可以說非常活躍，專屬他們的區域還有設計高台讓他們登高望遠。

最喜歡看他們站起來或坐下來的呆萌模樣。

今天我也發現他們特別愛這樣趴在地上，是因為比較涼快嗎？

陸龜

園區也到處都是座位可以休息，所以買園區的飲料在這邊品嚐也是沒有問題的，不一定要在室內喝。

這邊的「陸龜」是野放在園區內的，也就是你在走路的時後要注意，陸龜可能就在你旁邊爬行，一樣可以餵食，他們行動緩慢，但也相當溫馴。

小羊

這邊的「小羊」活躍程度可不輸狐獴，看到你手上有食物就立刻衝過來想要搶食，甚至會爬上圍牆呢！

羊駝

終於看到店家LOGO的代表意象「羊駝」了，又稱為草泥馬，他們很悠閒的坐在一旁納涼，看他們一隻咖啡色、一隻白色，難道就是「嘎逼」與「牛奶」嗎？

拿食物他們就會被引誘過來了，這裡的羊駝也超溫馴，有東西就吃、沒東西就等，也不會追人，想要摸他們也會乖乖讓你摸。

鐵籠區

他們另外一側也有鐵籠區，裡面還有不少動物，不過可能是有鐵籠阻隔的關係，沒有那麼方便觀賞，就只有走馬看花。

互動體驗

接著來到了大家最期待的互動時間，首先會有超人氣的青蛙布偶進來和小朋友帶動唱，唱得當然是「挖呀挖呀挖」了，小朋友們都非常喜歡，並紛紛與其合照。

互動顧名思義就是會開放我們進去剛剛這些動物的空間，沒有圍牆的阻隔，不過每一場都有人數上限，想互動的記得先看一下規定。

就正如我們剛剛說的，這裡的草泥馬真的非常溫馴，一開放入場後就立刻被大家包圍餵食，他們也相當享受的樣子呢！

狐獴也會開放給大家摸摸。

還有大嘴鳥的互動體驗。

鸚鵡停在肩膀上的感覺肯定很酷。

場地開放後還可以走到園區更深處的地方，看看柯爾鴨、鸚鵡、兔子等動物，有時候園方也會帶一些出來給大家看，這隻鸚鵡還會用手抓著東西吃呢！

兔兔很萌，不過可惜今天沒有互動的機會。

這邊還有一隻超大白犬，比小朋友還大，一樣會在園區內到處穿梭，其實店內的狗狗也很多，但相較於其他動物就顯得比較常見了。

我看外面的看板還有龍貓「毛絲鼠」，但園區內並沒有看到，詢問了一下才了解這種比較不適合小朋友，所以就先保護了起來。

貓貨櫃

園區內還有一處「貓貨櫃」空間，這裡一樣是寫上限8人，並開放給預約的民眾，但我們也一樣沒有預約，只要等人少就可以進去參觀了。

因為是冷氣的空間，這裡的貓貓就顯得相當慵懶，不是在睡覺就是在打盹，真的是有夠萌的。

其中還有一隻貓是在貨櫃內自由行走的，一樣相當親近人，這時候就可以去擼貓，真的相當療癒呢！

擼完之後他就酷酷的離開了。

這次來到了「嘎逼&牛奶互動園區」，我覺得這裡的設施還挺新穎的，服務人員也很多，可以教導大家正確的知識並帶領大家互動，帶小朋友來還是相當適合的，情侶約會也是很不錯的場所，當天當然還是小朋友最多，來這邊可以搭配蚵仔寮漁港、彌陀海岸光廊等地，開心的渡過一個下午也是蠻不錯的，推薦給有興趣的朋友們哦！

嘎逼&牛奶互動園區

｜園區地址｜高雄市梓官區信義路256號(看地圖)

｜營業時間｜14：00～20：00

｜公休日期｜每週一

｜入園費用｜每人150元，100CM以下孩童免費

｜連絡電話｜(07)610-7290

｜交通轉乘｜捷運「南岡山站」轉乘紅75、紅76、紅78

於「信義路站」下車步行300公尺(4分)

｜臉書專頁｜嘎逼&牛奶互動園區｜線上預約

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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