限時2天「森之市・珈琲コーヒーと花物語」快閃高雄 咖啡廳搬到戶外感受春光爛漫

由「森之市」團隊耗費4、5個月策劃，邀請了來自台灣、日本、香港、曼谷海內外共240個品牌和行動藝術表演者，打造飄著咖啡香的戶外美學咖啡廳的「森之市・珈琲コーヒーと花物語」活動，將在4/13、14這兩天在高雄舉辦，邀請大家在爛漫春日中感受花與咖啡、美食的美好。

圖／森之市 Mori Market粉專

2024年的「森之市・珈琲コーヒーと花物語」是第二回的活動，這次由全台160間風格咖啡廳打頭陣，邀請世界咖啡冠軍主理人現場現煮咖啡，以及日本、泰國、香港的團隊與會，帶來不同風味的啡啡與美食，直接升級成為超大戶外咖啡廳，再邀請日本插畫家Syunjiharada，以色鉛筆的溫暖手繪風，畫出活動的主視覺，傳達「用一杯咖啡旅遊吧！」的核心理念。

圖／森之市 Mori Market粉專

除了咖啡與美食之外，現場也有行動藝術表演、親子互動的手作課程；主辦單位更集結了20家日本手感品牌，帶來兒童繪本、手編草帽、司康和菓子等質感小物；另外，主視覺更製作了明信片和貼紙套組等週邊，等著大家來收集；當天在活動場域集滿兩個章，還能到服務台免費兌換限量小禮，喜歡咖啡的你，千萬別錯過高雄這場春日的盛會！

森之市・珈琲コーヒーと花物語．第二回

活動日期、時間：4/13、14，11：00～17：00

地點：高雄・農16特區，龍德路、龍勝路草皮