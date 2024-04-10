美濃森林系咖啡館！綠意盎然小清新風 一週僅營業3日的不限時咖啡館

也香咖飛！高雄美濃森林療癒系咖啡館！

綠意盎然小清新風格～整體空間療癒好舒服，提供多款書籍雜誌～很舒服自在的不限時咖啡館。

也香咖啡～之前看到網友分享就收入口袋名單許久。也香咖啡剛好在美濃熱門餐廳——阿香廚房旁邊，周邊也有許多讓民眾摘小番茄的地方，很適合吃完午餐來也香，也可以先來也香躲太陽，之後再去摘番茄。

入店後會由服務人員安排位置，拿取菜單、選擇好餐點後再到櫃台點餐結帳就可以囉。

也香咖啡室內布置充滿著綠意盎然的植栽，整體而言好舒服，空氣中瀰漫著咖啡香~簡單帶本書過去，就可以待上一下午。

因為老闆是原住民，所以店裡可見到一些原住民風格的擺設。

很喜歡這區的座位區～靠窗處是4人座位區，旁邊則是雙人沙發區。

如果旁邊沙發區都坐滿了，會安排到中間區域，但中間區域大部分都是適合多人的長型桌子~會有共桌的可能性，在也香咖啡用餐，餐點上桌後就不能更換位置囉。

旁邊的沙發區也很舒服，但是需要脫鞋子。

最後端擺滿了書籍雜誌，很適合一個人靜下心來慢慢翻閱。

今天的餐點是提拉米蘇&拿鐵，餐點上桌時，都會有相應的綠植栽座擺盤點綴。

很喜歡也香咖啡的提拉米蘇，上面撒上巧克力碎片，口感卡茲～搭配提拉米蘇濕潤的蛋糕體，讓整體層次更佳豐富，大滿分。拿鐵的口感也很順口不會過於的苦澀～很適合與微甜的蛋糕做搭配。

也香咖啡～很適合情侶約會或是一個人到訪的森林系的咖啡館！也是美濃～我很喜歡的一間咖啡館，氛圍相當舒服。

也香咖啡

地址：高雄市美濃區中山路二段605號

電話：(07)767-1899

營業時間：週四、周六、周日12:00~18:00

公休：周一、二、三、五

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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