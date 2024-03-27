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澎湖國際海上花火節將至 離島場將演出主題無人機秀

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2024澎湖國際海上花火節離島場主題無人機秀－7/28吉貝場。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供
2024澎湖國際海上花火節離島場主題無人機秀－7/28吉貝場。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024澎湖國際海上花火節日前公布「航海王」主題場次訊息，安排4/18及4/25兩場試放場，將演出專場10分鐘煙火，5/2開幕起將以700台無人機在觀音亭主場演出精彩的「航海王」無人機秀，離島場則因評估場地條件及無人機燈光秀展演實務作業考量，將以300台無人機演出澎湖主題無人機燈光秀。

▲6/1七美場。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供
▲6/1七美場。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節訂於6/1辦理七美場、6/15望安場、7/28吉貝場，各場地展演無人機台數皆經過無人機廠商專業評估，為確保活動安全，無人機展演皆須提前一週進行整體場地設備測試，考量測試作業所需時日以及離島場地限制，因此調整離島場無人機台數，澎湖縣政府也積極評估爭取離島場增加無人機數量，相較往年，今年提升至300台。

▲6/15望安場。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供
▲6/15望安場。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

此外，花火活動期間縣府也特別邀請來自5個國際煙火團隊前來澎湖施放煙火，分別為5/13煙火秀將由捷克施放、6/3為法國隊施放、6/24為奧地利隊施放、7/2為義大利隊施放、7/16馬來西亞隊施放，每個國際團隊皆是拿過國際獎項的專業煙火團隊，將為今年花火節創造更加精彩絢麗的煙火秀。

▲澎湖國際海上花火節在離島場辦理無人機秀。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供
▲澎湖國際海上花火節在離島場辦理無人機秀。　圖：澎湖縣政府旅遊處／提供

澎湖縣政府進一步說明，離島場有其得天獨厚的環境特色和旅遊風貌，旅遊處將藉由澎湖主題無人機大力行銷推廣離島旅遊特色，期望提升跳島旅遊效益，讓花火節觀光效益擴及全縣，此外澎湖縣政府也特別邀請知名台語歌手陳隨意、陳孟賢和黃文星分別於望安、吉貝以及七美場演出，在地鄉親和遊客可一起前往花火活動逗熱鬧，更多活動訊息可參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁。

◉ 2024澎湖國際海上花火節．航海王動畫25週年璀璨之夜

★煙火及無人機展演時間：晚間21：00（離島場為晚間20：00）

・活動日期－主場地：觀音亭園區

・試放場：4/18、4/25

・離島場：6/1七美場、6/15望安場、7/28吉貝場

★煙火施放日：自5/2開幕至7/30閉幕期間

・5月、6月為每週一、四辦理

・7月則為每週二辦理；加碼場：6/29

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澎湖 煙火秀 航海王

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