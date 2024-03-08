高雄捷運週邊美食，8家美食餐廳大公開，特色異國風味和老眷村人情味！

高雄美食｜捷運巨蛋站週邊

高雄捷運紅線上最熱鬧的巨蛋站和世運站，因為高雄巨蛋以及漢神巨蛋購物廣場的落成與世運主場館舉辦演唱會的關係，相對帶動了這一區的蓬勃發展。尤其是巨蛋站位於北高雄人潮聚集的熱鬧商圈，周圍鄰近地區也都有相當多美食餐廳林立，成為了高雄美食一級戰區。世運站每當舉辦演唱會，像近期開唱的OneRepublic共和世代、紅髮艾德、SUPER JUNIOR，都吸引大批人潮前往，外地來的人常會為不知該吃甚麼而煩惱。今天搜羅了8家高雄美食餐廳，無論是各式異國料理或在地美食，都能讓來高雄遊玩的朋友，輕鬆吃開心玩。

Roma Roma Pizzeria & Bar

圖片來源 / IG@Roma Roma Pizzeria & Bar

2022年10月才開幕的Roma Roma Pizzeria & Bar，穿過1樓充滿藝術感的走廊，二樓推開門後彷彿進入另一個世界，以紅黑為主色搭配木質家具，有點古典浪漫又透出一些慵懶神秘。主打傳統義式料理和調酒，點完餐後還貼心地送上一杯迎賓特調，窯烤披薩是一定要點的菜色，店內的特色調酒也是一大亮點，推薦點杯女生會愛的色情明星馬丁尼，為你開啟這個放鬆愉快的夜晚。

店家地址：高雄市左營區辛亥路115號

連絡電話：07-550-7702

營業時間：週日～四18：00–01：00/週五、六 18：00–02：00 (週一公休)

夏德莉brunch•pasta巨蛋店

圖片來源 / IG@mia._food_lover

夏德莉巨蛋店由老屋改建而成，以文青風格和精緻早午餐為主打，門面不大，裝潢用清爽的白色和溫暖的木質調，打造出溫馨的空間。不定期會更新菜色，在餐點的製作上十分用心，自行研發的醬料，調配出許多創新美食，一定要點黑瑞歐巧克力可朗芙當作飯後甜點，帶有奶油香氣的可頌，淋上巧克力醬、可可碎片再加上一大球香草冰淇淋，真是太滿足啦～

店家地址：高雄市左營區新庄仔路570號

連絡電話：(07)550-9246

營業時間：週一～四09：00-18：00/週五～日、國定假日 09：00-20：00

Manniu慢牛創意牛肉料理

圖片來源 / IG@boyiii_eat

把牛肉料理玩出千變萬化的創意新滋味，Manniu慢牛創意牛肉料理不只好吃還好看，將餐點做成漂亮可愛的樣子，讓視覺上也大飽眼福，喜愛牛肉的朋友一定不能錯過，如果不吃牛也有豬肉可選擇喔～必點招牌起司牛肉甜甜圈佐檸檬蛋黃醬。牛肉做成甜甜圈形狀，外表炸得金黃酥脆，裡面的牛肉鮮甜多汁，搭配檸檬蛋白醬與法式芥末籽醬，完全不膩口，整體來說是評價很好的高雄美食店。

店家地址：高雄市左營區至真路252號

連絡電話：07-346-1899

營業時間：11：30–14：30 /17：00–20：30

Legends Bar & Grill 傳奇漢堡披薩

圖片來源 / IG@harry910844

英國的Henry成為台灣女婿之後定居高雄，和南非朋友一起經營這間美式運動酒吧。Legends Bar & Grill，完美複製了正統美式酒吧風格，從裝潢到食物，還會安排不定期的表演呢！曾獲高雄國際美食展最佳漢堡殊榮的經典傳奇漢堡，超厚的肉排會爆汁，再配上他們獨門的傳奇醬料和白色的藍紋乳酪醬，真的超級好吃！傳奇披薩也一定要試試，絕佳風味不會讓你失望。

店家地址：高雄市左營區裕誠路273號

連絡電話：(07) 558-8807

營業時間：週二~四 18：00–00：00；週五 18：00–01：00 /週六 18:00–02:00 /週日18：00–23：30

果貿吳媽餃子

圖片來源 / IG@syuan_foodie

從左營海軍眷村旁的果貿市場小攤做起，果貿吳媽餃子以真材實料的水餃打響知名度，道地的手工水餃、眷村料理、滷味小菜，包含了濃厚的家鄉味，成為高雄最具代表性的水餃店。開在社區裡的創始店，連平常日生意都超好，雖然有冷凍宅配，但是店裡吃起來的就是特別香。手工水餃有高麗菜和韭菜口味，配上一碗酸辣湯、小菜、滷味和小黃瓜，這才是最完美的眷村標配。

店家地址：高雄左營區翠峰路8號

連絡電話：07-531-5558

營業時間：平日11：00–20：30/假日11：00–20：30（14：00–17：00休息）

高雄美食：捷運世運站週邊

余記第一家刀削麵

圖片來源 / IG@yokowang55

在左營飄香超過50年的余記第一家刀削麵，正統山西刀削麵，麵條厚薄一致、口感Q彈，兩層樓寬敞的用餐空間，份量大又價格實惠，不管平日、假日人潮都很多。大推牛肉麵和炸醬麵，牛肉使用牛腱部位，燉煮的軟嫩剛剛好，加點酸菜風味更佳；招牌的炸醬麵，用豬油拌炒過的甜麵醬，再加入花生、胡蘿蔔絲、毛豆、肉絲、豆乾等配料，充分攪拌後鹹香好吃。

店家地址：高雄市左營區左營大路611-1號

連絡電話：07-582-3683

營業時間：10:45~14:00、16:45~20:00(週一公休)

榮園餡餅粥

圖片來源 / IG@lin__0211

開在第一家刀削麵旁邊的榮園餡餅粥，從舊址搬遷來後，因為沒有了大榕樹而將榕園改名成榮園。主要賣的是北方料理，從蒸餃、餡餅、捲餅、韭菜盒、酸辣湯、 牛肉麵、 小米粥都有。煎得金黃酥脆的韭菜盒是店內招牌，韭菜加冬粉用蛋香和蝦米提味，鹹香濕潤讓人食指大動，懂吃的老饕會點小米粥配韭菜盒、餡餅、捲餅，如果食量大，再來份外皮筋道的蒸餃也很不錯。

店家地址：高雄市左營區左營大路615號

連絡電話：07-581-0132

營業時間：11:00~14:00、16:30~20:00(週三公休)

老潮派-鑄鐵鍋燒專門-軍校店

圖片來源 / IG@老潮派-鑄鐵鍋燒專門-軍校店

全台首創鑄鐵鍋燒專門店，老潮派走的是時尚復古風，裝潢使用亮橘搭配黑色，整體的色調非常吸睛。以鑄鐵鍋燒為主打，加上彭湃的配料和特色湯頭，讓客人能夠享受到道地和美味的鍋燒料理。湯頭選擇豐富，選用高品質的食材，經過長時間的熬煮和提煉，讓湯頭更加濃郁、香味四溢，每一口都能品嘗出店家的用心。

店家地址：高雄市左營區軍校路622巷1號

連絡電話：07-363-2072

營業時間：平日11：00–14：00、17：00–22：00 /假日11：00–22：00

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