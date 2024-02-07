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屏東熱帶農業博覽會農再區消費滿額加碼！ 龍年抽「屏安好運籤」、春節送限量爆米花

聯合新聞網／ 台北訊
圖／屏東熱帶農業博覽會提供
圖／屏東熱帶農業博覽會提供

2024屏東熱帶農業博覽會-農村再生區自2月3日至3月3日(除夕休園)於屏東農業物產館旁(屏東縣長治鄉德和路9-9號)展出，為期29天。今年規劃三大區域有農再本舖、產品靜態展示區及4家特色社區展售，匯集超過15個屏東農再社區的美妝類及鮮食類特色產品共同展售，展現農再產業品牌形象與推廣在地永續經營與文化交流，提升農活的效率與產能，歡迎民眾踴躍參加深入了解農再的多元面向且將農再產品帶回家。

2024屏東熱博農村再生區2/3至3/3(除夕休園)展出，有農再本舖、產品靜態展示區及4家特色社區展售。圖／屏東熱帶農業博覽會提供
2024屏東熱博農村再生區2/3至3/3(除夕休園)展出，有農再本舖、產品靜態展示區及4家特色社區展售。圖／屏東熱帶農業博覽會提供

屏東縣長周春米表示，今年農村再生區由獲得縣內第三屆金牌農村競賽的特色社區共同展售，包含枋寮鄉新龍社區、萬巒鄉赤山社區、內埔鄉隘寮社區及里港鄉潮厝社區，現場不僅推廣產業特色的美妝與鮮食等多元產品，還有各自展現在地文化、品牌形象、包裝設計等成果型態，提升農業產值與經濟價值，另外也結合其他農再社區資源及豐富的產品打造農再本舖及靜態展示區，透過熱帶農業博覽會盛事，感受產業與社區之間的不同凡響。

2024屏東熱博農村再生區-匯集超過15個屏東農再社區的美妝類及鮮食類特色產品共同展售。圖／屏東熱帶農業博覽會提供
2024屏東熱博農村再生區-匯集超過15個屏東農再社區的美妝類及鮮食類特色產品共同展售。圖／屏東熱帶農業博覽會提供

農村再生區除了4家特色社區展售之外，農再本舖更匯集了屏東15個農再社區共同展售，鮮食類有成德社區22°果可可醬與香檬醬的雙醬組合、瓦磘社區的瓦尚禾黑豆茶禮盒、大坵社區武檸檬－好Chill檸檬粉、響林社區的枯里珍冰棒、社中社區的安心豆與手炒黑糖、楓港社區的呷海楓洋蔥脆片與芒果乾、保力社區的偷腐飴黑豆豆腐乳及前進社區的手工米香花生脆糖等，另外消費者喜愛的美容保養品，推出德和社區的洗沐系列及成德社區、昌榮社區與泗溝社區的臉部保養等美妝產品，邀請民眾一起逛熱博-農村再生區，購買年節最佳的伴手禮

每日消費滿額666元就能參加「龍年大吉－屏安好運籤詩」活動，可抽出屏東精美好禮一份。圖／屏東熱帶農業博覽會提供
每日消費滿額666元就能參加「龍年大吉－屏安好運籤詩」活動，可抽出屏東精美好禮一份。圖／屏東熱帶農業博覽會提供

屏東縣政府城鄉發展處表示農村再生區推出每日及春節限定的消費滿額送禮活動，每日活動期間消費者只要購買農再社區產品消費滿額666元就能參加「龍年大吉－屏安好運籤詩」活動，可抽出屏東精美好禮一份；而春節期間的限定活動（2/8-2/14），只要現場單筆消費滿100元即可兌換「爆竹一聲除舊歲」爆米花一杯，數量有限，送完為止。相關活動資訊詳情請上「屏東農村再生社區平台」粉絲團查詢。

伴手禮 春節 爆米花 芒果 農村

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