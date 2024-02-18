高雄必訪外帶式甜點店！日本藍帶甜點師親手打造療癒系甜點

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於高雄光華夜市附近的【福子甜點】，由一位曾赴日本藍帶深造的甜點師所經營。這裡是一個充滿甜蜜誘惑的角落，每一口甜點都宛如口感的饗宴，每一款點心都蘊含著獨具匠心的創意。

店家選用上乘食材，乳酪系列皆使用北海道乳酪製作而成，經由巧手烘焙，締造出絕美的外表和撫慰心靈的口感。每位品嚐者都能在這裡找到屬於自己的甜蜜時刻，無論是清新果香，濃醇巧克力，還是奶香四溢的美味，都在這片小小甜點天堂中得到最完美的詮釋。

▲店內的每個小角落都經過用心佈置，營造出溫馨的氛圍
▲店內的每個小角落都經過用心佈置，營造出溫馨的氛圍

▲琳瑯滿目的美味甜點盡收眼底
▲琳瑯滿目的美味甜點盡收眼底

甜點禮盒

甜點都是依照當天新鮮出爐的品項搭配而成，例如生乳草莓巧克力瑪份、司康、手工餅乾和巴斯克蛋糕等等，這些甜點各有特色，能滿足各種口味喜好。

生乳草莓巧克力瑪份帶來扎實的口感和水果的鮮甜，司康則帶有綿密鬆軟的質地，手工餅乾和巴斯克蛋糕則展現了獨特的口味風格。這款禮盒的優點在於能滿足不同人對於甜點的多樣喜好，讓品嚐者能夠享受到多款令人垂涎的獨特口味。

草莓乳酪司康、芋仔鹽奶油司康

司康是招牌美味之一，乳酪司康是以北海道乳酪為基底，散發濃厚奶香。草莓乳酪司康則以覆盆子乳酪為基底，加入新鮮草莓，經烘烤後外酥內軟，金黃酥脆的外層包裹著柔滑內餡，淡淡的奶香在口中縈繞，絕對讓人回味無窮。

芋仔鹽奶油司康以法國鹽奶油精心製作，精選大甲芋頭打磨成絲滑的芋泥夾心，結合鹹與甜的獨特風味，散發迷人韻味。

莓果巧克力布丁菓盒

這款美味的甜點以法芙娜可可粉和純正巧克力製成，底層襯以綿密的可可乳酪布丁，其口感宛如奶酪般滑順並帶點微酸的風味。布丁的上層則是覆蓋著可可戚風蛋糕和香濃巧克力鮮奶油，帶來深沉的巧克力香氣，中間夾有豐富的覆盆子醬，讓整體口感更豐富多層次。

最後再加上新鮮的草莓和藍莓點綴，為這款甜點注入濃濃的莓果酸甜滋味。這種搭配使得整體口感層次豐富，並隨著季節變換基底和水果，總是能呈現出不同但同樣迷人的風味特色。

藍莓乳酪塔

以北海道乳酪和義式乳酪混合製成的乳酪醬，質地細膩綿密，散發著濃濃的奶香，並帶有微妙的酸度。這款醬料不僅口感豐富，更營造出令人陶醉的奶製品風味。除了這迷人的乳酪醬外，甜點的內層還添加了藍莓醬和柔軟的海綿蛋糕，為口感增添層次。

最後，上面覆蓋著新鮮多汁的藍莓，為整個甜點帶來清爽怡人的風味。藍莓的加入使得甜點不僅味道鮮美，而且清爽宜人，讓人在品嚐時感受到水果的自然甜美，完美平衡了乳酪和藍莓的滋味。

水果香提蛋糕

水果香提蛋糕以原味戚風蛋糕為基底，搭配了豐富的香提鮮奶油，並以當季的水果做為點綴。這款蛋糕帶來清新的口感，原味戚風蛋糕質地綿密軟嫩，搭配香提鮮奶油，散發出淡淡的香氣。

而季節水果的加入則為這道蛋糕帶來了生動的色彩和多汁的口感，為每一口增添了新鮮的風味。這樣的搭配讓這款蛋糕成為一道迷人的甜點。

福子甜點

店家地址：高雄市前鎮區廣西路193號

營業時間：週三~週六14:00-19:00；週二僅供訂單取貨

粉絲專頁： https://bit.ly/41FvL5K


延伸閱讀//高雄日本料理推薦|完美詮釋道地日本風味，招牌定食來店必點

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司康 甜點 蛋糕

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