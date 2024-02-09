迎春！六堆新年福 觀賞精彩展演 體驗尋龍闖關 順遊繽紛花海

2024六堆新年福活動《尋衫－六堆原客服飾圖紋个對話特展》搶先登場。 圖：六堆客家文化園區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】百節「年」為首，為了讓民眾在春節期間感受到南臺灣客家年俗特色，客委會客發中心六堆客家文化園區特別規劃了「2024六堆新年福」春節系列活動，將於2/10大年初一至2/14初五鬧熱登場，共有九大亮點活動；其中亮點之一的「尋衫－六堆原客服飾圖紋个對話特展」率先於1/29開展試營運，邀請大家農曆春節期間來到六堆園區走春，體驗精采多樣又饒富趣味的客家年。

▲六堆客家文化園區新春展開一系列活動，歡迎大家來品味客味走春。 圖：六堆客家文化園區／提供

客委會副主委表示，豐富多元的族群文化是臺灣重要的特色之一，臺灣客家不是客家人的客家，而是臺灣人的客家，是由各族群互動中而相互滋養、成就。

為了讓大家理解六堆客家及鄰近的原住民族、平埔族群的特色與交流軌跡，今年農曆過年，六堆園區除了有適合闔家參與的春節藝文活動、跟國立故宮博物院合作的《臺灣意象－變動中的臺灣人特展》之外，新春期間還特別推出客家與原民交織而成的《尋衫-六堆原客服飾圖紋个對話特展》，從「服飾圖紋」來呈現六堆客家與其鄰近的好朋友，包括排灣族、魯凱族、馬卡道族、大武壠族等族群，其在服飾與圖紋上的特色及經由互動交流所產生的多元樣貌。

這次的展覽中，集結國史館臺灣文獻館、中央研究院民族學研究所博物館、國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣大學人類學博物館、順益台灣原住民博物館、原住民族委員會原住民族文化發展中心、客委會客發中心及高雄市立歷史博物館等多個館所，及排灣族織布工藝人間國寶許春美、美濃錦興行藍衫店、藍衫設計師王惠玲、魯凱族工藝師彭春林、客籍排灣族媳婦賴麗春、馬卡道族文化復振青年潘智傑、大武壠族繡女潘燕玉…等21位民間工藝師與藏家珍藏物件共同展出，包括國史館臺灣文獻館典藏本次首度展出「魯凱族雲豹背心」及服飾圖紋上富有原客交流軌跡的「排灣族鳳凰紋無袖上衣」，以及來自中研院民族所博物館的排灣族女長衣等皆是經典代表。也透過前置田調過程，以「屏東185縣道」為路徑，發掘多個原、客互動的精采故事，包括蝴蝶圖紋、早期交換（易）所、收養通婚等，歡迎大家共下來觀賞。

客委會客發中心主任表示，今年適逢龍年，六堆園區特別以「龍」為主題，推出一系列適合闔家參與的春節活動，從客家藝陣、藝文表演、手作課程、闖關體驗都能尋見「龍」的身影。

即日起於園區遊客服務中心完成任務並可獲限量「新年福紅包袋」；春節期間，每日規劃精采藝文演出，有車鼓陣、公揹婆、雜技、龍獅藝陣，以及由金曲獎得主「山狗大後生樂團」、藍衫樂舞團、新生代創作歌手邱淑嬋、李彥鋒、李東軒等團隊帶來生動活潑的表演；每日還推出「新春福袋」限量販售、「愛心戳戳樂送元寶」，天天有大獎，等待民眾來試手氣、添福氣；還有疊盤花、彩繪龍頭、藍衫吊飾體驗等客庄手作DIY；想嘗嘗客家粄的朋友們，更別錯過「蒸蒸日上-蒸發粄」、「六堆客家米食」體驗！也可以動手拓印創意春聯學客語！

今年的大年初五是2/14，適逢西洋情人節，園區特別於13時14分舉辦「你秀甜蜜 我送玫瑰」的情人節活動。 客發中心強調，春節期間在六堆園區的田園地景區花海綻放，滿開的波斯菊、百日草、菸花等花海景觀，相當適合全家大小漫步其中感受自然美景，還有六堆特色市集好逛也好買。

為慶祝「六堆秋收祭」榮獲交通部觀光署首屆「觀光亮點獎」，客發中心特別加碼推出「新春行尞六堆客庄」拍照打卡抽好禮，歡迎大家春節期間來六堆園區，體驗豐富多元的年節喜氣，共下過好新年。更多活動相關資訊，請至「六堆客家文化園區」網站 及「六堆客家文化園區」粉絲專頁查詢。

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