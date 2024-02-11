從歷史巡禮、文創藝術到遊樂購物！精選高雄「8個室內景點」，值得馬上收藏的必遊口袋名單

高雄擁有美麗的海港景緻，都會風情與生態文化兼具，好玩好逛的景點太多了，輕輕鬆鬆就能規劃出精彩豐富的行程。旅遊最怕遇到天氣突然變化，不管是炎熱夏季或是遇上下雨天，室內景點備案絕對是完美行程的成功關鍵，精選8個高雄景點下雨也不用擔心，從歷史巡禮、文創藝術到遊樂購物，高雄必遊的室內景點大推薦，吃喝玩樂一次滿足你，就算待在室內，高雄之旅同樣讓人驚艷！

高雄室內景點推薦

衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心坐落在都會公園旁，充滿設計感的建築，音波式的流線外型與白色波浪的自由曲線，賦予廳院具穿透感的通透空間，是全球最大的單一屋頂綜合劇院，更擁有亞洲最大管風琴。藝術中心裡共有四個廳和一個戶外劇場，每週都有舞蹈、戲劇、音樂、親子等不同類型的展演活動，不管是拍照或是看展都是很好的選擇。

圖片來源/IG@wendy___hair

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景點地址：高雄市鳳山區三多一路1號

連絡電話：07-262-6666

營業時間：11:00~21:00

高雄市立圖書館總館

高雄市立圖書館總館是網友票選最亮眼的高雄景點之一，全球第一棟懸吊綠建築，牆面採落地玻璃窗設計，各樓層陽台都以桂花種植成樹籬，遮蔽陽光直射，頂樓則有空中花園可以欣賞城市風光。除了採光良好，近百萬冊的藏書量，並展示珍貴書籍與裝置藝術，改變了人們對圖書館枯燥乏味既有印象，提供了忙裡偷閒的好去處。

圖片來源/IG@高雄市立圖書館

景點地址：高雄市前鎮區新光路61號

連絡電話：07-536-0238

營業時間：10：00~22：00（週一休館）/國定假日開放時間10：00~17：00

熊樂屋親子遊戲室

位於愛河旁鈞怡大飯店內的熊樂屋親子遊戲室，百坪親子遊樂空間設施豐富，有最熱門的兒童賽車場、倉栗鼠空間、大型球池、樂高牆、兒童職業扮演、洞洞牆、 VR互動遊戲，還有具挑戰性的攀岩牆，而且假日都會有各種不同的團康活動，讓小朋友充分放電盡情玩樂，就算不是飯店住客也可以買票進場呦～

圖片來源/IG@鈞怡大飯店

店家地址：高雄市前金區河東路10號3樓

連絡電話：07-282-1888

營業時間：10：00~12：00 /13：00~19：00

打狗英國領事館文化園區

打狗英國領事館文化園區座落於港口居高臨下的小山崗上，殖民地外廊式建築風格，紅磚外牆感受的到歲月痕跡，圓拱迴廊、白色百頁門更顯風情。建議午後造訪，在此享用優雅的英式下午茶，將整個高雄港區的壯麗景觀盡收眼底，往西望去，高雄八景之一的西子夕照完美呈現，吹拂著輕柔海風享受歷史洋樓散發的浪漫情調。

圖片來源/IG@打狗英國領事館文化園區

圖片來源/IG@打狗英國領事館文化園區

景點地址：高雄市鼓山區蓮海路20號

連絡電話：07-525-0100

營業時間：平日10：00~19：00(週三休館)/假日09：00~19：00

鳳儀書院

鳳儀書院是全台灣現存最大清代古書院，園區佔地寬廣，建築細節十分講究。以寓教於樂為出發點，用可愛逗趣的Q版人偶及場景，再次重現清代書院的人文風情，顛覆大家對古蹟沉悶的想法，藉由生動的方式，讓旅客了解歷史背景，感受當時科舉制度的艱辛過程，還能變裝成為清朝官員，以有趣新穎的方式與歷史互動！

圖片來源/IG@yun800614

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景點地址：高雄市鳳山區鳳明街62號

連絡電話：07-740-5362

營業時間：10：30~17：30(週一公休)

逍遙園

逍遙園建於昭和14年，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞的度假別墅。充滿和洋風情的建築，漂亮的草地庭園和池塘，室內完整保留日式座敷和茶室，就算是雨天也能舒適的欣賞美景，成了高雄拍照打卡的熱門景點，館內不定期會舉辦手作竹編、日本花道、 童趣風鈴等工藝活動，一定要來感受一下這獨特魅力。

圖片來源/IG@yu.1008zi

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景點地址：高雄市新興區六合一路55巷15號

連絡電話：07-235-1216

營業時間：平日11：00~17：00/假日11：00~18：00(週一公休)

棧貳庫KW2

高雄駁二特區旁邊的棧貳庫KW2，超過3,000平方公尺的挑高空間，集結職人文創品牌及高雄在地餐飲美食，成功活化百年歷史碼頭老倉庫，今年更打造台灣首座歷史建築倉庫旅宿棧貳沐居KW2 HOSTEL，帶動高雄港區觀光文創複合式體驗。傍晚時刻漫步港邊，吹吹海風，伴著碼頭港灣美景，欣賞夕陽餘暉簡直浪漫滿分！

圖片來源/IG@dora06110611

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景點地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

連絡電話：07-531-8568

營業時間：週日至週四10：00~21：00 /​週五至週六10：00~22：00

SKM Park Outlets 高雄草衙

SKM Park Outlets 高雄草衙不只是百貨商場，還集合了美食街、電影院、VR虛擬實境、遊樂園、棒球打擊場和兒童遊戲區，更擁有全台唯一日本授權的鈴鹿賽道樂園，吃喝玩樂一次滿足。仿照舊金山獨有的叮叮車貫穿整個園區，散發著濃濃異國風情，夜晚燈光亮起，就像身在歐洲街頭，充實的全方位服務，讓大人小孩都開心。

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景點地址：高雄市前鎮區中安路 1 之 1 號

連絡電話：07-796-9999

營業時間：11：00~21：30

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