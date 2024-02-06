全面啟動！「澎湖四季旅遊」尋覓澎湖新樣貌、一年四季皆精彩

冬訪古－二崁古厝。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為打造澎湖永續旅遊度假島嶼意象及品牌，積極研擬觀光旅遊市場之獨特與稀有性，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（簡稱澎管處）持續推動整合四季具代表性之生態旅遊資源，包含「春－賞鷗季」、「夏－石滬季」、「秋－奇岩季」、「冬－訪古季」等，精心設計推出「澎湖四季旅遊」系列活動與經典遊程，遊程融入永續生態旅遊理念，進而提升澎湖四季旅遊的「深度」與「永續」，並期望透過記者會的啟動與露出，讓更多遊客一起「尋覓澎湖新樣貌，一年四季皆精彩」。

▲冬訪古－外垵村落。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

「2024澎湖四季旅遊」活動展開序幕為「冬－訪古季」，活動時間為2～3月，首先登場的是「元宵乞龜專車」，讓旅客可以在澎湖一同為新年祈福、歡喜度元宵。接下來冬季訪古經典遊程的活動時間於3月開始，分別為「北環線」及「湖西+南環線」一日遊經典遊程，帶領遊客走訪澎湖的古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等，進而帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

▲春賞鷗－澎澎灣。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

「春－賞鷗季」分別有「北海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，活動時間為5～7月，讓遊客親身體驗觀賞燕鷗翱翔與生態之美，盡覽澎湖各式獨特島嶼，尋覓捕捉各種燕鷗飛翔身影。

▲夏石滬－吉貝三心石滬。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

「夏－石滬季」分別有「吉貝環境教育一日遊及兩日遊」遊程，活動時間為6～8月，透過環境教育課程讓遊客親身體驗早期先民捕魚智慧結晶，並了解到吉貝石滬文化永續重要性，將石滬文化永續推廣傳承下去。

▲秋奇岩－北寮奎壁山摩西分海。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

「秋-奇岩季」分別有「跳島探索」及「本島探索」一日遊經典遊程，活動時間為9～11月，實地遊歷獨特奇岩鬼斧神工景觀，欣賞壯麗玄武岩、海洋地質文化奧妙等，引領愛上澎湖奇麗多變的地景和秋季風貌。

另澎管處為增加元宵節之趣味性，特於元宵節前後為期5天，在澎湖機場旅遊服務中心櫃檯舉辦「冬遊澎湖元宵樂」互動小遊戲領取精美小禮物活動，有「打卡送見面禮」，凡在澎管處粉絲團按讚並打卡，即獲得明信片1張；有「猜謎活動」，遊客自由抽出謎題，答對者即可參與「轉盤轉轉樂」送精美小禮物1份等等；現場還有好玩「乞龜博杯」，只要連續擲聖筊3次，即獲得肪片龜1隻（每日限量10隻）。

另外，澎湖當地民眾憑證件至澎湖遊客中心、台灣自由行遊客憑機票或船票至澎湖機場旅遊服務中心，可索取集章卡1張（每日每人限領1張不可代領），並於指定據點踩點集章，分為3個組別（A、B、C組），需完成每組別6個據點內其中2處，集滿3組別各2處（不重複據點）後可至指定兌換地點，經活動工作人員確認後，即獲得「綠蠵龜公仔1隻」及「摸彩劵1張」，每日兌換綠蠵龜公仔數量有限，兌完為止。在整個活動結束後，將於4/3抽出獎項，特獎32吋液晶電視及其他獎項共35項獎品等你來拿，詳細活動內容及獎項資訊將公佈於「澎湖國家風景區管理處」粉絲團。

▲春賞鷗－東嶼坪嶼（往虎頭山途中望港口）。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

交通部觀光署署長周永暉表示，澎湖具有得天獨厚的自然景觀、豐富的海洋生態資源、獨特玄武岩地質景觀、世界保育瑰寶綠蠵龜、燕鷗生態、世界遺產潛力點石滬群以及濃厚農漁村風情、傳統廟宇古厝和歷史軍事古蹟文化等，充分凸顯出澎湖成為擁有永續旅遊國際度假島嶼潛力，未來將以四季主題生態遊程，融合澎湖特有「春－人文、生態（乞龜、燕鷗）」、「夏－文化、節慶（花火、石滬）」、「秋－藝術、運動（澎湖追風音樂燈光節、古堡音樂會、自行車101K挑戰賽、菊島澎湖跨海馬拉松）」、「冬－美食、購物（秋冬海鮮、免稅島）」等之四季旅遊新意象、新品牌，將澎湖推向國際觀光舞台發光、發熱。

今年的澎湖不一樣，澎管處特結合澎湖縣政府推出一年四季皆可遊玩之系列遊程，包含菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華、澎湖國際海上花火節、澎湖自行車跳島嘉年華、澎湖追風音樂燈光節、古堡音樂會，以及菊島澎湖跨海馬拉松等，期望以創新的澎湖觀光意象，帶動整年澎湖旅遊進而永續發展，讓遊客感受澎湖獨特魅力！更多「2024澎湖四季旅遊」相關資訊請參閱：https://www.penghu-nsa.gov.tw/Activities/PenghuFourSeasons/。

▲「澎湖四季旅遊」活動記者會於日前舉行，由交通部觀光署交通部觀光署署長周永暉親自主持。 圖：交通部觀光署澎湖國家風景區管理處／提供

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