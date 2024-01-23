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「好運龍來185」屏東雙層巴士開跑 帶你盡覽185線人文風景

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屏東縣政府2024年以「好運龍來」185主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動。　圖：屏東線政府交通旅遊處／提供
屏東縣政府2024年以「好運龍來」185主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動。　圖：屏東線政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】迎接龍年新氣象！屏東縣政府宣布2024年以「好運龍來185」主題推動屏東沿山雙層巴士觀光活動，象徵龍年的好運與繁榮，活動已於1/20熱鬧開跑，邀請民眾沿途欣賞屏東獨特風光景致，帶來不同的視覺和感官享受，嶄新的一年就從屏東沿山185縣道開始龍年好運來。

▲屏東縣長周春米率隊，邀請泰武鄉平和部落課輔班孩童一起搭乘『好運龍來 185 雙層巴士』之旅。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲屏東縣長周春米率隊，邀請泰武鄉平和部落課輔班孩童一起搭乘『好運龍來 185 雙層巴士』之旅。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

日前屏東縣周春米縣長也率隊搭乘『好運龍來 185 雙層巴士』開啟南線之旅 以嶄新的視角欣賞沿途的 185 縣道風光，更邀請了泰武鄉平和部落課輔班20名孩子一同參與，共同體驗獨特的美景，參與的體驗活動的孩子與老師們興奮地表示「自己好像明星的一樣、每天都走的沿山公路怎麼不太一樣」，旅途上與路上的民眾揮手打招呼，備感新鮮有趣！

周春米縣長表示，在1月初東港轉運站順利啟用，成為連結屏東南北交通重要樞紐，減緩當地交通壅塞問題，提供遊客便利公共運輸轉乘系統，而水門轉運站自2021年1月設立後，不僅從左營高鐵直達水門，更是解決大型遊覽車行駛原鄉山區道路的安全疑慮，有效提供觀光轉乘機能 ，同時改善當地居民交通便利性。

同時，雙層巴士觀光活動已經成為屏東觀光的一大亮點，吸引了大量外縣市遊客前來探索屏東縣獨特的風光和文化，成功反映屏東致力推動觀光產業發展的成果，更能帶動屏東各地的觀光景點之間的連結，讓遊客更輕鬆地遊覽185縣道沿途的自然景觀、豐富的農產資源以及獨特的文化底蘊。

從水門轉運站出發的185縣道雙層巴士，一直是每年新春搶手的旅遊商品，自1/13開賣1月期間的車票，短短1天南線均已銷售一空，北線更特別與高樹鄉農會合作祭出首航贈送『蜜芋頭罐』獨線優惠，邀請民眾一起搭雙巴、迎好運，品嚐屏東的好食好物，以不同視角欣賞185 縣道的沿途好風光。

▲雙層巴士觀光活動已成為屏東觀光一大亮點，吸引大量外縣市遊客。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲雙層巴士觀光活動已成為屏東觀光一大亮點，吸引大量外縣市遊客。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

交通旅遊處黃國維處長表示，沿山185雙層巴士邁向第3年，成為新年旅遊新選擇，以「上帝視角」由上往下的視野，盡覽沿山185線絕美風景，見證了台灣多元的民族縮影，包含魯凱族、排灣族、馬卡道族、客家、閩南等族群，蘊藏在大武山下交織許多動人故事，重新認識「與想象中不一樣的屏東」，來一趟後「下次到屏東也可以換你來當導遊」！

路線以水門轉運站為起點，分為南、北兩條路線，「北線」前往屏東最北的高樹鄉，沿途聽大路關石獅公的故事，欣賞無邊際鳳梨田，參觀屏東智慧農業學校；「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事的真實，驚喜、驚嘆再驚豔，正是185線最直接的形容。

▲屏東沿山雙層巴士觀光活動，沿途聽解說故事，飽覽沿途風光。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲屏東沿山雙層巴士觀光活動，沿途聽解說故事，飽覽沿途風光。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

2024年屏東「好運龍來185」雙層巴士自1/20起，北線營運至3/31，南線營運至4/28，營運時間除農曆春節除夕至初二外之國定假日與每周六日都可搭乘，更多雙層巴士獨特優惠措施及好禮資訊可關注「屏東 GO 好玩」粉絲專頁並下載「TBS 臺北轉運站」APP即可預約購票，來一趟185沿山公路好運旅程，開啟新年的美好序幕，期待各地民眾前來收獲好運！

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