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熱血開跑！「四重溪金色溫泉路跑」元宵節登場 享受屏東風景及美人湯

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「四重溪金色溫泉路跑」將於元宵節盛大登場。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
「四重溪金色溫泉路跑」將於元宵節盛大登場。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「四重溪溫泉季」浪漫燈飾吸引許多遊客前往打卡，壓軸活動「四重溪金色溫泉路跑」將於2/24元宵節盛大登場。屏東縣政府表示，今年賽事下午開跑，路線沿199縣道跑到牡丹鄉，將可欣賞到金色的日落時分，沿途還有多樣地方特色食物補給，賽事已截止報名，吸引近千位民眾參加，遊客可把握冬季的尾巴，到四重溪享受風景、燈飾、市集及美人湯。

▲每晚5點半到10點半點亮燈飾的「2023屏東四重溪溫泉季」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲每晚5點半到10點半點亮燈飾的「2023屏東四重溪溫泉季」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

「2023屏東四重溪溫泉季」從2023/11/17起至2024/2/29舉辦近4個月，系列活動包含：溫泉小農市集、期間限定郵輪巴士、親子電影院等，最後由「四重溪金色溫泉路跑」作為壓軸，將在今年元宵節開跑，活動分為21公里半馬組、12公里挑戰組及3公里趣味組。

屏東縣政府說明，今年規劃從下午開跑，以四重溪溫泉公園為起點，沿著199縣道一路從車城鄉跑到牡丹鄉，經過石門古戰場、牡丹水庫，以及四重溪畔的水防道路，同時欣賞到金色的日落時分，已有近千位民眾報名參加，可以跑完步後泡溫泉、欣賞燈飾，當天還有溫泉小農市集和親子電影院，歡迎遊客帶著家人享受美好的元宵時刻。

屏東縣政府交通旅遊處強調，今年賽事補給充滿在地特色，包含芋粿、鹹蛋、吉拿富、糯米腸等屏東美食，車城鄉保力村更由村長率眾特製拌麵線、火龍果果醬吐司、黑豆豆腐乳吐司作為特色補給，更加碼提供海南雞飯、肉骨茶湯、娘惹糕等給選手，讓選手直呼：「跑步的動力都來了！」

▲壓軸活動「四重溪金色溫泉路跑」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲壓軸活動「四重溪金色溫泉路跑」。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

本次賽事更有豐富好禮，紀念衣以溫泉季主視覺的山、大地、泉水及燈籠作搭配，21公里半馬組及12公里挑戰組以簡約的白色散發南國溫泉風情，3公里趣味組以亮眼的黃色代表四重溪的溫暖牽絆；完賽獎牌則以燈籠作延伸，搭配山與溫泉的形象，牌身使用金色營造出日式溫暖的氛圍；完賽禮的吸水小方巾為泡湯必備好物，不僅可作為毛巾，輕薄小巧也可以當作隨身攜帶的手帕；另外，21公里半馬組及12公里挑戰組還加碼送出屏東神奇辣椒醬「金松辣椒醬」，或沾或炒皆宜，嘗嘗屏東人最愛的那一味，透過味蕾一秒到屏東。

▲「四重溪金色溫泉路跑」的半馬組路線沿199縣道並途經石門古戰場。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲「四重溪金色溫泉路跑」的半馬組路線沿199縣道並途經石門古戰場。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

「2023屏東四重溪溫泉季」即將接近尾聲，每晚17:30~22:30點亮的燈飾也將持續至2/29，屏東縣政府提醒遊客把握最後賞燈及消費兌換好禮的時間，不妨安排3天2夜到四重溪避冬，欣賞燈光藝術、泡湯、享用美食，感受南台灣的魅力。相關活動訊息請上「2023屏東四重溪溫泉季活動官網」及粉絲專頁查詢。

■ 屏東四重溪溫泉季系列活動資訊

【溫泉小農市集】

・日期：1/27至1/28、2/24至2/25

・時間：15:00-21:00

・地點：車城鄉文化路（車城國小溫泉分校前）

【親子電影院】

・日期：1/27至1/28、2/24至2/25

・時間：13:00場次、15:30場次

・地點：屏東教育創新基地

【四重溪金色溫泉路跑】

・日期：2/24

・時間：14:00-19:00

・地點：四重溪溫泉公園

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