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屏東燈節1月19日登場！海報超搶眼 化身全國首款動畫小提燈

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圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

全國第一個動畫燈籠～「龍光柵現」小提燈。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
全國第一個動畫燈籠～「龍光柵現」小提燈。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東燈節預計1/19登場，近日復古風的海報搶先曝光，立即在網路掀起熱烈討論，網友紛紛讚嘆太美；屏東縣政府表示，今年屏東燈節並將把海報立體化，推出全國第一個動畫小提燈「龍光柵現」，轉動燈籠可以看到舞動的水龍，縣府將於1/19、1/20日二天在縣民公園燈區發送，歡迎喜歡的朋友索取。

▲屏東燈節1月19日登場，復古風海報超搶眼。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲屏東燈節1月19日登場，復古風海報超搶眼。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東燈節自2022年由屏東綵燈節擴大轉型舉辦以來，除了燈飾裝置引發熱潮外，海報設計與小提燈也是民眾矚目焦點，像2022年虎年，主視覺將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，眼睛還會一閃一眨，煞是討喜；去年2023年免年的「光光兔」小提燈，白白胖胖 PVC 充氣玩偶搭配七彩 LED 燈泡及掛繩，更是夯到爆，後來緊急追加數量，縣府員工連日幫忙趕工包裝，仍是供不應求。

今年龍年，屏東燈節再創新，海報主視覺把萬年溪幻化成水龍，成為可以讓大地風調雨順的吉祥動物，帶領象徵三個燈區場域的燈籠緩緩升空，帶出飛龍眺望大地的氣勢。海報日前在社群網路曝光，馬上就掀起網友熱烈討論與讚賞，更有不少人求收藏。

▲小提燈上有水龍圖形，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲小提燈上有水龍圖形，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

眾所期待的小提燈，屏東縣政府再創新，設計出全國第一個動畫燈籠「龍光柵現」，把海報上的燈籠變成實體的小提燈，上面印製水龍圖形，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞，十分動感有趣。最重要的是，小提燈組裝簡單，不會考驗家長的「手藝」，小朋友也可以輕易完成。

縣府預計屏東燈節1/19、1/20 19:00在縣民公園燈區發送「龍光柵現」小提燈，加入指定 Line 官方帳號及臉書即可兌換索取，現場送完為止。另屏東火車站、潮州火車站、竹田驛站、恆春轉運站、海口港看海美術館、水門轉運站等旅遊服務中心，及東港家庭福利服務中心，自2/1~2/4也開放兌換索取。三大燈區縣民公園服務台、復興公園服務台、勝利星村將軍之屋，則於2/13~2/14限量發放。

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公園 美術館 復古

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