「鳳山光之季」璀璨高雄！ 騎乘單車漫遊12座燈區 順遊古蹟景點及美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】為配合2024鳳山光之季，高雄市政府觀光局於日前舉辦乘風而騎最終場「鳳山光之季單車遊」活動，遊程以鳳山光之季展區作品巡禮，搭配鳳山城文化志工協會導覽老師的解說，豐富內容獲得遊客一致好評。觀光局表示，鳳山光之季活動展期至2/28止，歡迎遊客租借 Ubike，以單車漫遊大東公園、曹公圳、鳳山溪、中華商圈、黃埔新村，欣賞12座燈區作品，順遊周邊古蹟景點及美食。

▲單車漫遊鳳山光之季欣賞大東燈區燈飾作品-鳳語花香。 圖：高雄市政府觀光局／提供

單車旅遊是觀光局推動運動觀光中最受歡迎的活動之一，以低碳旅遊方式落實聯合國 SDGs 永續目標。2023年度的乘風而騎活動，以單車生活節為概念，結合複合式的多元內容，包含市集、音樂會、兒童滑步車、cosplay 比賽等，讓熱愛戶外活動的遊客及親子旅客一起參與，總計辦理7場次，單車足跡遍布岡山、大樹、鼓山、林園、鳳山、左營、三民、前金、鹽埕、前鎮、小港等區域，場場人數爆滿，深受市民朋友、外地遊人喜愛，提供遊客在高雄享受自然風光與運動的樂趣。

▲2024鳳山光之季作品－杜鵑花語。 圖：高雄市政府新聞局／提供

▲單車漫遊鳳山光之季欣賞燈飾作品－杜鵑花語。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄以自行車友善城市作為重要施政目標，積極闢建可提供民眾通勤、休閒、運動的多功能自行車道，被美國 CNN 新聞評為亞洲五大單車城市之一。觀光局常年推廣永續旅遊，透過高雄乘風而騎活動，以單車遊程結合山河海港等地景元素，連結各區觀光資源。每年搭配各區特色、產業及在地美食，規劃不同主題的深度遊程，讓民眾除了享受騎單車的樂趣，更能體驗城市不同面向的風情。

▲2024鳳山光之季作品－波光共舞。 圖：高雄市政府新聞局／提供

配合2024鳳山光之季的開幕，觀光局結合古蹟城牆與水圳小路進行知性的單車賞燈之旅，並在單車遊程結束後，邀請遊客參與光之季活動開幕。鳳山光之季全長有6.9公里，遊客可以租借 Ubike，用單車漫遊每一個展區，燈會展區包括黃埔新村、曹公圳周邊、大東濕地公園、東便門、古蹟平城砲台、訓風砲台及澄瀾砲台，展期持續至2/28止。更多活動相關資訊請參閱「2024鳳山光之季」臉書粉絲專頁，或「高雄旅遊網」、「高雄熊」臉書及IG。

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