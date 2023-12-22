高雄燈塔勇奪「觀光亮點獎」上傳港都絕美景致 抽獎得5萬旅遊金

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄燈塔，立足高雄、閃耀世界！歷經半年交通部觀光署的「觀光亮點獎」評選活動，全國參賽總計123個景點，位於高雄旗津的「高雄燈塔」憑藉其獨特魅力與歷史背景，從眾多競爭者中脫穎而出，榮獲全國「觀光亮點十大景點設施獎」，成為海內、外旅客來高雄的必訪之地。除了得獎的高雄燈塔跟旗津外，鄰近重新開幕的鼓山魚市場、悠久歷史的哈瑪星、西子灣的絕美夕陽、及駁二藝術特區、品嚐鹽埕美食等，都是順遊欣賞美景、品嘗美食的好去處，遊客到訪高雄可參加「觀光亮點壯遊記」活動，拍照上傳到交通部觀光署官方 LINE 帳號即可抽獎，有機會獲得最高5萬元大獎。

▲燈塔附近的旗津星空隧道充滿浪漫氛圍。 圖：高雄市政府觀光局／提供

這次評選活動高雄市推薦了三大景點，包括「壽山動物園」的動物萌魅力、「蓮池潭龍虎塔」的濃濃台灣味，以及重新整修後備受矚目的「高雄燈塔」，經過激烈的網路投票和專業評審的雙重考核，高雄燈塔以其無與倫比的魅力，為高雄贏得「十大景點設施獎」殊榮。高雄燈塔不僅是高雄的驕傲跟地標，也是國內、外旅客必訪的熱門景點，經過多年修復，以全新風貌活化啟用後，旋即成為全國首座開放夜間參觀的燈塔。

▲「高雄燈塔」榮獲全國「觀光亮點十大景點設施獎」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

位於高雄港區至高點，絕佳的燈塔視野，非常適合賞夕陽、看夜景，看見越夜越美麗的高雄港灣。周遭還有迷人的星空隧道、神秘的藍眼淚和旗津沙灘的浪漫景緻，已然成為外地遊客來高雄的新打卡聖地；另外，豐富的在地美食，海鮮性價比高的廟前老街、街頭小吃炭烤小卷、黑輪片、斗六冰城的手工冰淇淋、市場內琳瑯滿目的伴手禮，及充滿異國風情的旗津沙灘吧、沙灘活動體驗等，讓遊客在欣賞美景、體驗水域活動時，也能順道享受美食的多重樂趣。

▲越夜越美麗的高雄港灣。 圖：高雄市政府觀光局／提供

到高雄欣賞觀光亮點、享受美景美食外，還能參加「觀光亮點壯遊記」活動，詳情請參閱活動網站，活動時間自即日起至2024/3/8，於結束後統一抽獎。只要在全台得獎觀光亮點與指定手拿牌拍照後上傳，即可參加「觀光亮點獎體驗獎」抽獎，獎品總價值超過10萬元，共計超過60個好禮，最大獎旅遊金5萬元。更多高雄活動訊息及旅遊資訊，可於「高雄旅遊網」查詢。

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